Poradna: Utrpěl jsem úraz na dovolené. Můžu získat nějaká odškodnění?

Může jít například o situaci, kdy během dovolené vyrazíte s rodinou na organizovaný výlet, který je součástí zakoupeného zájezdu. Během něj dojde ke srážce pronajatého autobusu s jiným vozidlem.
Lze v takové situaci řešit náhradu vzniklou za újmu? Existuje vůbec způsob, jak získat spravedlivé odškodnění za vzniklá zranění a celkově pokaženou dovolenou? Kdy a jak můžete po cestovní kanceláři požadovat finanční náhradu, a co všechno je třeba splnit, aby byl nárok na odškodnění uznán? Na dotazy, které přináší praxe, odpovídá advokát Radek Novotný z advokátní kanceláře Drobiš & Novotný.
Smlouva o zájezdu s cestovní kanceláří
Když vyrážíte na dovolenou s cestovní kanceláří, uzavíráte s ní smlouvu o zájezdu. Ta spadá pod úpravu spotřebitelského práva a ukládá cestovním kancelářím poměrně přísné povinnosti. Jednou z těch klíčových je odpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví, která zákazníkovi vznikne během trvání zájezdu. A to i v případě, že škodu způsobí třetí osoba, jejíž služby v rámci zájezdu cestovní kancelář využila. Může se jednat třeba o otravu jídlem, zranění při přepravě nebo úraz z důvodu špatného stavebně technického stavu hotelu.
Radek Novotný
Jestliže se cestovní kancelář své odpovědnosti nezprostí, má povinnost poskytnout vám řádné odškodnění. Nejedná se pouze o škodu na majetku. Pokud zákazník utrpí na dovolené úraz, má nárok na finanční kompenzaci rovněž za újmu na zdraví.
Takto nastavená odpovědnost cestovních kanceláří má za úkol chránit jejich zákazníky. V drtivé většině případů je pro ně mnohem jednodušší řešit odškodnění s českou cestovní kanceláří, podle českého práva než vymáhat odškodnění po nějakém zahraničním subjektu. V mnoha oblíbených exotických destinacích by vymahatelnost nároků poškozených nejspíše nebyla ani reálná.
Cestovní kancelář vs. cestovní agentura
V tomto ohledu je důležité rozlišovat mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, jejich role se totiž zásadně liší. Cestovní kancelář je organizátorem zájezdu, který přímo uzavírá smlouvu s klientem a nese právní odpovědnost za celý průběh zájezdu, včetně případné náhrady nemajetkové újmy či škody.
Cestovní agentura zpravidla vystupuje pouze jako zprostředkovatel, který nabízí a prodává zájezdy cestovních kanceláří. Pokud jste koupili zájezd prostřednictvím agentury, za případné problémy nebude odpovědná přímo ona, ale organizátor zájezdu. Klient by měl být vždy informován o tom, která cestovní kancelář zájezd organizuje.
Musí cestovní kancelář poskytnout odškodnění vždy?
Za určitých okolností nemusí cestovní kancelář náhradu za zranění poskytnout a může odpovědnosti za újmu zákazníka zprostit. Jde o takzvané liberační důvody.
- Prvním liberačním důvodem je zavinění na straně poškozeného. Pokud si poškozený zavinil vznik úrazu sám, může se kancelář částečně či zcela zprostit odpovědnosti. Například, když se poškozený opije a v důsledku toho uklouzne u bazénu.
- Dalším důvodem je, že úraz vznikl zaviněním třetí osoby, která však neposkytuje služby v rámci zájezdu, a takovou škodu nebylo možné předvídat ani odvrátit. Cestovní kancelář tak neodpovídá například za to, když poškozeného večer v baru ve městě napadne místní člověk.
- Posledním z liberačních důvodů je vyšší moc, tedy nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Cestovní kancelář proto neodpovídá například za škody vzniklé třeba v důsledku přírodních katastrof.
Potřebuji nějakou speciální pojistku?
Možnost získat odškodnění od cestovní kanceláře není vázána na sjednání jakéhokoli pojištění. Pokud máte uzavřenou smlouvu o zájezdu a během dovolené dojde ke škodní události, právo na náhradu škody vzniká přímo ze zákona.
Přesto však může být úrazové nebo cestovní pojištění cenným doplňkem. Platí to zejména v případech, kdy nepůjde o odpovědnost cestovní kanceláře, nebo se jedná o škody, které nejsou kryty základním odškodněním. Cestovní pojištění je vhodné využít vždy, když cestujete do zahraničí, neboť může pomoci pokrýt náklady na ošetření, akutní léčbu či repatriaci.
Výhodou současně je, že náhrady z pojištění se obvykle nevylučují s náhradou od cestovní kanceláře. Můžete tak obdržet odškodnění z více zdrojů zároveň.
Jaké odškodnění lze získat při úrazu na dovolené?
Odškodnění za zranění na dovolené je složeno z několika samostatných náhrad. Které z nich je možno požadovat závisí na konkrétních okolnostech daného případu a osobě poškozeného.
Při řešení úrazu na dovolené může jít o bolestné, trvalé zdravotní následky, ztrátu na výdělku, náklady spojené s léčbou a náhradu věcné škody.
1. Bolestné
Pokud jste utrpěli zranění, za které odpovídá cestovní kancelář, máte nárok na odškodnění za vytrpěnou bolest. Bolestné je nejčastěji uplatňovaná náhrada. Většinou ho lze ohodnotit prakticky ihned po vzniku zranění. K výpočtu bolestného je nutné doložit lékařskou dokumentaci prokazující utrpěné zranění a způsob jeho léčby. Výše odškodnění se totiž odvíjí od utrpěných zranění, prodělaných operačních zákroků, popřípadě komplikací při léčbě.
K ohodnocení bolestného doporučujeme oslovit specializovaného znalce. Ohodnocení bolestného ošetřujícími lékaři, například na formuláři pojišťovny, bývá problematické. Lékaři nejsou k těmto výpočtům proškoleni a buď je odmítají zpracovat, nebo je mohou vyhotovit chybně.
Výše odškodnění bolestného se stanovuje pomocí tzv. Metodiky Nejvyššího soudu. Každému zranění je v metodice přiřazen určitý počet bodů, jednotlivé položky se poté sečtou a celkový počet bodů se vynásobí hodnotou bodu pro daný rok.
2. Trvalé zdravotní následky
Odborně se jedná o náhradu za ztížení společenského uplatnění. Většinou jde o následek nějakého vážnějšího zranění, které zanechá trvalé následky. Ztížení společenského uplatnění se taktéž hodnotí podle Metodiky Nejvyššího soudu, ale způsob jeho výpočtu je odlišný od bolestného, není založen na bodovém systému.
Při výpočtu se zkoumá, jak zdravotní omezení zasahují do všech sfér života poškozeného, do života pracovního, rodinného, sportovního či společenského, a v jakém rozsahu poškozeného omezují. Veškeré obtíže je rovněž nutné mít podložené komplexní zdravotnickou dokumentací, prokazující předchozí léčbu. Vzhledem ke složitosti výpočtu je taktéž vhodné vyšetření a zhodnocení stavu specializovaným znalcem.
Z povahy této náhrady plyne, že ji nelze vypočíst hned po úrazu, ale je nutné počkat na relativní stabilizaci zdravotního stavu poškozeného. Rekonvalescence může trvat u každého pacienta a každého zranění rozdílnou dobu. Pro zjednodušení se bere jako hranice pro hodnocení trvalých následků jeden rok od úrazu. Vždy však záleží na odborném pohledu hodnotitele, zda uzná zdravotní stav po úrazu jako ustálený.
Zpravidla se jedná o nejvyšší jednorázovou částku odškodnění, běžně se pohybující u obvyklých úrazů ve stovkách tisíc korun, u vážných v milionech korun.
3. Ztráta na výdělku
V případě pracovní neschopnosti v důsledku zranění a následné léčby může vzniknout nárok na náhradu ztráty na výdělku. Při výpočtu se vychází z průměrného výdělku poškozeného ve stanoveném období před vznikem zranění. Náhradu ušlého výdělku mohou požadovat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné, liší se však způsob výpočtu a podklady, které jsou potřebné pro prokázání náhrady.
V případě, že poškozenému poklesne v důsledku úrazu dlouhodobě pracovní způsobilost a v návaznosti na to dojde k poklesu příjmů, může v odůvodněných případech žádat o rentu.
4. Účelně vynaložené náklady spojené s léčbou
Tato náhrada se v praxi skládá ze tří skupin nákladů:
- cestovné za účelem léčby (náklady na cesty osobním vozem, jízdenky, parkovné),
- náklady léčení v užším smyslu (léčiva, zdravotní pomůcky rehabilitace),
- náklady za péči o zraněného (ať už proplacení pečovatelských služeb nebo náhrada za rozsáhlou péči poskytnutou blízkou osobou).
K získání odškodnění nákladů je nutné prokázat zejména jejich účelnost, tedy že byly vynaloženy ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Současně je třeba prokázat jejich vynaložení, doporučujeme tedy uchovávat veškeré daňové doklady a jiné dokumenty prokazující jejich úhradu.
5. Věcná škoda
Náhradu věcné škody může požadovat poškozený, pokud si při škodní události poničil nějaké osobní věci. Nejčastěji se jedná o brýle, oblečení, obuv, ale také elektroniku jako mobilní telefon nebo chytré hodinky. Škodu je opět nutné prokázat. Je vhodné poškozené či zničené věci důkladně nafotit a současně je většinou nezbytné doložit nabývací doklady. Odškodněna by měla být tržní hodnota věci, u starších či opotřebovaných věcí tak může být kupní cena snížena o amortizaci.
Úmrtí při zájezdu
Někdy bohužel může dojít při zájezdu k úmrtí zákazníka. Pokud se jedná o případ, za který nese odpovědnost cestovní kancelář, je povinna poskytnout odškodnění pozůstalým zemřelého. Obvykle se jedná o partnery, rodiče, děti či jiné osoby blízké zemřelému.
Nejvýznamnější náhradou je jednorázové odškodnění duševních útrap pozůstalých. V zákoně nenalezneme ani výši odškodnění ani přesný okruh osob, kterým náleží. Při řešení odškodnění duševních útrap je nutné vycházet z judikatury českých soudů. Zásadním parametrem pro výši odškodnění je intenzita a kvalita vztahu mezi zemřelým a pozůstalým. Aktuálně se odškodnění pro nejbližší pozůstalé pohybuje někde v rozmezí od 600 000 do 1 100 000 korun.
Další formou kompenzace při úmrtí osoby blízké je náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Jde většinou o nezletilé děti nebo manžela zemřelého, zkrátka osoby, kterým zemřelý poskytoval, nebo měl povinnost poskytovat výživu. Do výše této náhrady se promítá sirotčí či vdovský důchod, který je po úmrtí pozůstalým vyplácen.
Pozůstalí mohou rovněž žádat o náhradu nákladů spojených s pohřbem. Může jít například o náklady na pohřební služby, smuteční květiny, hostinu, náklady na zřízení pomníku nebo hrobového místa. Musí se jednat o náklady v místě a čase obvyklé.
Ztráta radosti z dovolené
Specifickou náhradou v rámci odpovědnosti cestovních kanceláří je náhrada újmy za narušení dovolené. Jedná se o náhradu nemajetkové újmy za ztrátu radosti či požitku z dovolené. Zákon neuvádí přesnou definici a výčet případů, kdy zákazníkovi cestovní kanceláře náhrada náleží. Veškeré podrobnosti, včetně výše přiznávaných náhrad, jsou dotvářeny až prostřednictvím rozhodovací praxe soudů. Zákon demonstrativně uvádí jako příklad narušení dovolené zmaření či podstatné zkrácení zájezdu.
Co konkrétně tato náhrada pokrývá? Typicky jde o situace, kdy byli zákazníci ubytovaní v hotelu nabízejícím podstatně horší ubytování, nebo právě situace, kdy došlo k újmě na zdraví zákazníka, ať už při dopravní nehodě autobusu či otravě zkaženým jídlem. Vždy se samozřejmě musí jednat o situace, kdy újma vznikla následkem porušení povinností, za které odpovídá cestovní kancelář.
Náhrada újmy je nevymahatelná, pokud jde o narušení dovolené pouze banálního charakteru, například hodinové zpoždění letu a související čekání na letišti. Vždy je nutné vycházet z konkrétních okolností případu a svůj nárok na ztrátu radosti z dovolené dostatečně odůvodnit. Výše odškodnění závisí nejen na povaze zásahu do práva na nerušenou dovolenou podle sjednaných podmínek ve smlouvě o zájezdu, ale také na délce a ceně zájezdu.
Jak řešit odškodnění
Jestliže cestovní kancelář žádost o odškodnění zamítne nebo na ni vůbec nereaguje, rozhodně to neznamená, že se musíte svého nároku vzdát. V takové situaci je vhodné vyžádat si písemné odůvodnění zamítnutí, případně předložit další důkazy, které by mohly takové rozhodnutí změnit. Nezřídka se stává, že kancelář, respektive její pojistitel odmítne plnění z formálních důvodů, například kvůli chybějícím dokumentům nebo neúplným údajům v žádosti.
Pokud máte všechny podklady v pořádku, jste přesvědčeni o odpovědnosti cestovní kanceláře, a přesto narazíte na odmítavý postoj, neváhejte vyhledat odbornou právní pomoc. Advokát specializující se na náhradu škody by měl být schopen zhodnotit vaše možnosti a navrhnout optimální postup vymáhání odškodnění. Většinou není nutné ihned přistupovat k podání žaloby, ale lze se pokusit o vyřízení odškodnění mimosoudní cestou. Mimosoudní jednání je prakticky vždy rychlejší a levnější cestou k řešení věci.
Když i přesto cestovní kancelář odmítá plnit, popřípadě hrozí promlčení jednotlivých nároků, je vhodné zvážit podání žaloby. Vždy je předtím vhodné zhodnotit pravděpodobnost kladného výsledku žaloby, případnou délku soudního sporu a jeho ekonomickou stránku. I s tímto by vám měl být schopen specializovaný advokát poradit.