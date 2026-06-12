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Letní paradox: svět na hraně, Češi jedou k moři. Analytik líčí, co ovlivní ceny dovolené

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ilustrační snímek | foto: XTB

Letošní rok se nese ve znamení geopolitické krize, která přinesla skokové zdražení cen benzinu, nafty i leteckého paliva. A co na to Češi s blížícím se létem? „Jisté je jen to, že moře čeká a Češi u něj letos chybět určitě nebudou,“ říká v komentáři analytik XTB Jiří Tyleček a přidává i propočty, zda letos vítězí kufr v autě, či letadle a nakolik dovolená zruinuje naše rodinné rozpočty.
Pokud by se diplomatická jednání pohnula kupředu a na stůl by se dostala reálná debata o odstranění mezinárodních sankcí, světové komoditní trhy by mohla zaplavit ruská ropa.

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Jiří Tyleček, hlavní analytik XTB

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