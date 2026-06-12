Pokud by se diplomatická jednání pohnula kupředu a na stůl by se dostala reálná debata o odstranění mezinárodních sankcí, světové komoditní trhy by mohla zaplavit ruská ropa.
O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik
Předčasný důchod umožňuje lidem odchod do penze až o tři roky dříve, ale s nevýhodou trvalého krácení důchodu. Přesto se k němu za první čtvrtletí 2026 rozhodl enormní počet lidí: oproti loňsku jde o...
Důstojný důchod: Analytici porovnali pět investičních produktů. Který je vítězem?
Český důchodový systém bude v dalších letech pod rostoucím tlakem stárnoucí populace. Současná štědrost systému je dlouhodobě neudržitelná. Kdo začne investovat a spořit po vlastní ose, zajistí si...
KVÍZ: Víte, jak dnes fungují kyberpodvody? Ověřte své znalosti
Internetové podvody jsou na vzestupu. Nejde přitom jen o sofistikované hackerské útoky na velké firmy – terčem se může stát prakticky každý, kdo používá mobilní telefon, e-mail nebo internetové...
Žena u těžkých strojů: příběh z výroby, který bourá stereotypy
„Výroba už dávno není jen mužský svět,“ říká Jana Veselá, která pracuje v THIMMu jako strojník. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o začátcích ve firmě, předsudcích, automatizaci výroby i o tom, proč by...
Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. Slevu mohou OSVČ využít jen jednou
Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...
Letní paradox: svět na hraně, Češi jedou k moři. Analytik líčí, co ovlivní ceny dovolené
Letošní rok se nese ve znamení geopolitické krize, která přinesla skokové zdražení cen benzinu, nafty i leteckého paliva. A co na to Češi s blížícím se létem? „Jisté je jen to, že moře čeká a Češi u...
Nová zelená úsporám 2026: bez renovačního pasu úvěr nemusí vyjít dobře
Dotace pro většinu domácností končí, místo nich přichází bezúročné úvěry. Kdo bude chtít renovovat dům s podporou Nové zelené úsporám, měl by se začít chystat včas: klíčový bude renovační pas,...
Rohde & Schwarz Vimperk slaví 25 let. Na oslavách zahrají Chinaski i Lenny
Ve druhé polovině června čekají Vimperk velké oslavy. Před 25 lety zde byl založen první výrobní závod společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo. Významné jubileum připomene velká akce pro veřejnost,...
O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik
Předčasný důchod umožňuje lidem odchod do penze až o tři roky dříve, ale s nevýhodou trvalého krácení důchodu. Přesto se k němu za první čtvrtletí 2026 rozhodl enormní počet lidí: oproti loňsku jde o...
Nemovitostní fondy porážejí inflaci, nejlepší vydělal přes 20 %. Co čekat letos?
Stále více lidí investuje a řada Čechů hledá možnosti, jak zhodnotit své peníze co nejlépe. Jednou z možností jsou investice do nemovitostních fondů, které přinášejí zajímavé zhodnocení. Vyjma...
Když se jízda na kole zvrtne: jaké pojištění vás podrží
Pád v zatáčce, střet s chodcem, poškrábané auto nebo rozbitý karbonový rám. Cyklistická nehoda může znamenat bolest i účet na desítky tisíc korun. Kdy pomůže úrazové pojištění, kdy odpovědnost a co...
Dvě zaměstnání má dnes řada lidí. Jaké z toho plynou povinnosti i výhody?
Pro některé zaměstnance je druhé zaměstnání z finančních důvodů nutností, jiní ho chápou jako odrazový můstek pro změnu profese. Jaké daně platí zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně?...
Růst fondů táhlo jen pár firem. Stálicemi v portfoliu zůstávají akcie i zlato
Květen přinesl investorům další vlnu radosti. Globální akciové indexy opět posunuly svá historická maxima a spolu s nimi se tentokrát svezly i dluhopisy. Ve vzduchu ale stále visí hrozba zvýšené...
Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. Slevu mohou OSVČ využít jen jednou
Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...
Darování nemovitosti v rodině: kdy se vyplatí a na co si dát pozor
Převody domů a bytů mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnoučaty jsou v Česku velmi časté. Darování nemovitosti v rodině může na první pohled působit jako jednoduchý a levný způsob, jak převést...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?
Hypoteční trh má za sebou tři měsíce zdražování. Úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vzrostly na 5,30 %. Pod pěti procenty byly naposledy v březnu, kdy průměrná úroková sazba činila...
Partnerské účetnictví: Proč může být kritika partnera dražší než víkend v Benátkách
Zní to možná chladně, ale naše partnerské vztahy se řídí svérázným účetnictvím, které navíc není příliš spravedlivé. Jízlivé poznámky o druhém na straně jedné, a romantická gesta, na straně druhé, se...