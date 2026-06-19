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Autem na dovolenou. Za kolik natankujete v zemích Evropy? Letos lze ušetřit tisíce

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Eva Sovová
Letošní geopolitické napětí přispělo k růstu cen benzinu i nafty. V plánování dovolených hraje dnes roli i bezpečnostní situace ve světě. Češi si však zasloužený oddech nenechají vzít. Na letní dovolenou do zahraničí se letos podle průzkumů chystá 46 % Čechů a mnohé rodiny vyrazí po Evropě vlastním autem nebo karavanem.

Podle průzkumu KB Pojišťovny nejčastěji zamíříme na letní dovolenou do Itálie, na Slovensko, do Řecka, Chorvatska nebo Rakouska – zkrátka po Evropě.

„Letní cestování a zahraničí má v našich plánech pevné místo. Zároveň ale vidíme, že lidé dnes mnohem více sledují bezpečnostní situaci a přemýšlejí nejen o ceně nebo komfortu dovolené, ale také o tom, co se může stát v cílové destinaci nebo během cesty. Jak vyplývá z našeho průzkumu, bezpečnostní situace ve světě ovlivnila rozhodování významné části cestovatelů. Letos kvůli ní 13 % lidí změnilo destinaci,“ říká Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

Pokud jde o cenu benzinu, Česko je v porovnání 27 zemí EU nyní na devátém místě.

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