Podle průzkumu KB Pojišťovny nejčastěji zamíříme na letní dovolenou do Itálie, na Slovensko, do Řecka, Chorvatska nebo Rakouska – zkrátka po Evropě.
„Letní cestování a zahraničí má v našich plánech pevné místo. Zároveň ale vidíme, že lidé dnes mnohem více sledují bezpečnostní situaci a přemýšlejí nejen o ceně nebo komfortu dovolené, ale také o tom, co se může stát v cílové destinaci nebo během cesty. Jak vyplývá z našeho průzkumu, bezpečnostní situace ve světě ovlivnila rozhodování významné části cestovatelů. Letos kvůli ní 13 % lidí změnilo destinaci,“ říká Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.
Pokud jde o cenu benzinu, Česko je v porovnání 27 zemí EU nyní na devátém místě.