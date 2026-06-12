Nová zelená úsporám (NZÚ) vstupuje do největší změny za poslední roky. Přímé dotace už nebudou hlavním nástrojem podpory pro většinu domácností, větší roli převezmou bezúročné úvěry poskytované přes zapojené banky a stavební spořitelny. Žádosti o podporu se mají otevřít 25. června, samotné úvěry by měly být dostupné od září. Pro žadatele to znamená jediné: kdo chce renovovat s podporou státu, měl by začít řešit stav domu, rozpočet a potřebné podklady co nejdřív.
Kdo dostane dotaci a kdo jen úvěr
Nová zelená úsporám se tedy rozdělí na dvě hlavní větve. Přímé dotace zůstanou v programu NZÚ Light pro zranitelné domácnosti, tedy zejména pro domácnosti s nižšími příjmy, seniory a invalidní důchodce III. stupně, kteří bydlí v energeticky náročném rodinném domě. Dům má být v energetické třídě E až G.
Dotace v NZÚ Light může dosáhnout až 400 tisíc korun a nevrací se. Vyplácet se má zálohově předem, takže žadatelé nemusejí celou renovaci nejprve hradit ze svého. Až 250 tisíc korun půjde využít na zateplení, výměnu oken a dveří nebo stínicí techniku, dalších až 150 tisíc korun na výměnu zdroje tepla, solární ohřev vody nebo malou fotovoltaiku. Pokud náklady budou vyšší, půjde dotaci kombinovat se zvýhodněným úvěrem.
Bezúročný úvěr neznamená jisté peníze
Domácnosti mimo NZÚ Light budou moci využít bezúročné financování. Bance nebo stavební spořitelně zapojené do programu budou splácet jistinu, zatímco úroky a vybrané poplatky za ně uhradí stát. Maximální délka splácení se bude lišit podle rozsahu renovace a výše úvěru: u menších částek má jít o dobu do 10 let, u vyšších úvěrů do 15 let a u vybraných komplexních renovací až do 25 let.
Nejdřív ale musí projekt projít technickým posouzením Státního fondu životního prostředí (SFŽP). U dílčí renovace bude důležitým podkladem renovační pas, u komplexní renovace také průkaz energetické náročnosti budovy. Teprve s potvrzením SFŽP, že projekt splňuje podmínky programu, se žadatel obrátí na banku nebo stavební spořitelnu zapojenou do programu.
|
Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?
Banka může nabídnout nižší částku
Potvrzení od SFŽP bude pro banku důležitým podkladem, samo o sobě ale úvěr nezaručí. Banka nebo stavební spořitelna bude dál posuzovat, zda domácnost zvládne půjčku bezpečně splácet. Dívat se bude na příjmy, stávající úvěry, výši požadované částky i celkovou zátěž rodinného rozpočtu. Výsledkem proto může být i nižší úvěr, než s jakým žadatel původně počítal, případně jiný návrh financování.
Podobně to popisuje Milan Pospíšil, manažer úvěrů na bydlení ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky): „Schválení projektu ze strany Fondu ještě samo o sobě neznamená, že úvěr bude automaticky poskytnut. Banka vždy posuzuje žádost samostatně a podle konkrétní situace klienta může nabídnout nižší částku nebo jinou variantu řešení.“
Proto má smysl ověřit si možnosti financování co nejdřív, ideálně ještě před tím, než domácnost investuje čas a peníze do přípravy projektu. Buřinka chce podle Pospíšila klientům pomáhat už v této fázi: „Vidíme, že lidé dnes často nepotřebují jen peníze, ale hlavně se zorientovat v tom, co má pro jejich dům smysl a jak celý proces funguje. Proto nechceme do procesu vstupovat až ve chvíli, kdy mají všechno připravené, ale pomoct jim už na začátku – ujasnit si možnosti, reálná očekávání a to, zda a v jaké výši mohou financování vůbec získat.“
Na nutnost včas řešit úvěruschopnost upozorňuje také Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelny: „Úvěruschopnost budeme posuzovat v plném standardním rozsahu. Doporučujeme klientům se již ve fázi úvah informovat o podmínkách a parametrech úvěru, včetně posouzení úvěruschopnosti.“
Renovační pas určí, co má smysl udělat první
Jedním z nejdůležitějších podkladů nové etapy bude renovační pas. Nejde totiž jen o nějakou formalitu pro úřad. Má ukázat, v jakém stavu dům je, jaké úpravy dávají smysl, v jakém pořadí je dělat a jaký mohou mít dopad na spotřebu energií i rozpočet domácnosti.
„Renovační pas je praktický investiční plán, který majiteli ukáže, jak rekonstruovat dům tak, aby jednotlivé kroky dávaly technicky i ekonomicky smysl,“ říká Luděk Lošťák, ředitel společnosti Comfort Group, která je jedním z odborných poradců pro program Nová zelená úsporám.
V praxi může dokument zabránit chybám, kdy majitel začne izolovaným opatřením bez návaznosti na celý dům. Typicky jde třeba o nový zdroj vytápění nebo fotovoltaiku bez vyřešeného zateplení a tepelných ztrát. „Ne vždy dává totiž smysl začínat jednotlivým opatřením bez návaznosti na celkový stav domu, například instalovat fotovoltaiku na nezateplený dům,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Proč, vysvětluje na příkladu z praxe Lukáš Kmenta ze společnosti Huntsman Building Solutions: „Předimenzované tepelné čerpadlo v nezatepleném domě nejen víc stojí, ale také dříve odejde kvůli neustálému spínání. Správná izolace (zateplení) vám tak ušetří peníze dvakrát, a to nejdříve při nákupu menšího čerpadla a pak každý měsíc na fakturách za elektřinu.“
|
Darování nemovitosti v rodině: kdy se vyplatí a na co si dát pozor
Co v renovačním pasu najdete
Renovační pas mohou zpracovávat pouze proškolení energetičtí specialisté nebo projektanti. Seznam registrovaných energetických poradců je dostupný na webu Nová zelená úsporám v části Energetické poradenství, kde lze poradce vyhledat podle adresy, jména nebo poradenského subjektu.
Podkladem pro renovační pas má být osobní prohlídka nemovitosti, aby dokument vycházel ze skutečného stavu domu, ne ze šablonovitého odhadu od stolu. „Během prohlídky tedy odborníci zhodnotí současný stav domu a shromáždí potřebné informace o konstrukcích, technologiích i energetické náročnosti budovy. Na základě těchto dat následně zpracují projektový plán a navrhnou optimální podobu renovace,“ říká Lošťák.
Doplňuje, že součástí renovačního pasu je tak i návrh jednotlivých technických opatření seřazených podle priority jejich realizace tak, aby renovace přinesla co největší přínos z hlediska úspor energií, komfortu bydlení i návratnosti investice.
A důležitou součástí dokumentu je rovněž plán renovace, který zohledňuje finanční možnosti majitele nemovitosti, dostupné dotační programy i možnosti zvýhodněného financování. Výsledkem je přehledný harmonogram doporučených kroků vedoucích k postupné modernizaci domu. „Závěrečnou část tvoří finanční plán investic, který vychází z objektových cen materiálů, prací a rozpočtových podkladů. Majitel tak získá jasný přehled o předpokládaných nákladech i očekávaných přínosech celé renovace,“ dodává Lošťák.
Toto je důležité hlavně pro domácnosti, které nechtějí nebo nemohou opravit dům najednou. Nejprve tak může přijít zateplení a výměna oken, později nový zdroj tepla a až poté fotovoltaika nebo rekuperace.
|
Makléřů přibývá, prodejů ne. Provize ve statisících budí ostrou debatu
Proč bude renovační pas zajímat i banku
Právě finanční část renovačního pasu může být důležitá i ve chvíli, kdy se žadatel obrátí na banku nebo stavební spořitelnu. Technické a energetické posouzení projektu zůstane na SFŽP, banka ale bude při žádosti o úvěr řešit i praktickou stránku financování: jak vysoký úvěr domácnost potřebuje, zda rozpočet odpovídá rozsahu prací a jestli bude splácení dlouhodobě zvládnutelné.
„Banky budou chtít vidět, že renovace má jasnou logiku, realistický rozpočet a dlouhodobý přínos. Renovační pas pomůže majitelům lépe plánovat financování i rozložení investic v čase,“ doplňuje Luděk Lošťák.
Podobně se na přípravu dívají i stavební spořitelny. Buřinka od 5. června nabízí klientům zdarma energetickou studii nemovitosti, která jim má ještě před samotnou žádostí pomoci rozhodnout, co na domě řešit, v jakém pořadí a jaký typ dalších podkladů budou potřebovat. Vyhodnocení energetické stránky projektu ale zůstane i tak především na fondu. „Vyhodnocení celého záměru včetně energetické úspory je v zásadě na SFŽP. Na základě posouzení bude fond určovat možnou výši úvěru a délku jeho splatnosti,“ upřesňuje Kaiseršotová.