Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová zelená úsporám 2026: bez renovačního pasu úvěr nemusí vyjít dobře

Dana Jakešová
Dotace pro většinu domácností končí, místo nich přichází bezúročné úvěry. Kdo bude chtít renovovat dům s podporou Nové zelené úsporám, měl by se začít chystat včas: klíčový bude renovační pas, potvrzení od SFŽP i schopnost projít bankou. A právě tam může narazit víc lidí, než dnes čekají. Co si pohlídat?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstupuje do největší změny za poslední roky. Přímé dotace už nebudou hlavním nástrojem podpory pro většinu domácností, větší roli převezmou bezúročné úvěry poskytované přes zapojené banky a stavební spořitelny. Žádosti o podporu se mají otevřít 25. června, samotné úvěry by měly být dostupné od září. Pro žadatele to znamená jediné: kdo chce renovovat s podporou státu, měl by začít řešit stav domu, rozpočet a potřebné podklady co nejdřív.

Kdo dostane dotaci a kdo jen úvěr

Nová zelená úsporám se tedy rozdělí na dvě hlavní větve. Přímé dotace zůstanou v programu NZÚ Light pro zranitelné domácnosti, tedy zejména pro domácnosti s nižšími příjmy, seniory a invalidní důchodce III. stupně, kteří bydlí v energeticky náročném rodinném domě. Dům má být v energetické třídě E až G.

Dotace v NZÚ Light může dosáhnout až 400 tisíc korun a nevrací se. Vyplácet se má zálohově předem, takže žadatelé nemusejí celou renovaci nejprve hradit ze svého. Až 250 tisíc korun půjde využít na zateplení, výměnu oken a dveří nebo stínicí techniku, dalších až 150 tisíc korun na výměnu zdroje tepla, solární ohřev vody nebo malou fotovoltaiku. Pokud náklady budou vyšší, půjde dotaci kombinovat se zvýhodněným úvěrem.

Bezúročný úvěr neznamená jisté peníze

Domácnosti mimo NZÚ Light budou moci využít bezúročné financování. Bance nebo stavební spořitelně zapojené do programu budou splácet jistinu, zatímco úroky a vybrané poplatky za ně uhradí stát. Maximální délka splácení se bude lišit podle rozsahu renovace a výše úvěru: u menších částek má jít o dobu do 10 let, u vyšších úvěrů do 15 let a u vybraných komplexních renovací až do 25 let.

Nejdřív ale musí projekt projít technickým posouzením Státního fondu životního prostředí (SFŽP). U dílčí renovace bude důležitým podkladem renovační pas, u komplexní renovace také průkaz energetické náročnosti budovy. Teprve s potvrzením SFŽP, že projekt splňuje podmínky programu, se žadatel obrátí na banku nebo stavební spořitelnu zapojenou do programu.

Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?

Banka může nabídnout nižší částku

Potvrzení od SFŽP bude pro banku důležitým podkladem, samo o sobě ale úvěr nezaručí. Banka nebo stavební spořitelna bude dál posuzovat, zda domácnost zvládne půjčku bezpečně splácet. Dívat se bude na příjmy, stávající úvěry, výši požadované částky i celkovou zátěž rodinného rozpočtu. Výsledkem proto může být i nižší úvěr, než s jakým žadatel původně počítal, případně jiný návrh financování.

Podobně to popisuje Milan Pospíšil, manažer úvěrů na bydlení ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky): „Schválení projektu ze strany Fondu ještě samo o sobě neznamená, že úvěr bude automaticky poskytnut. Banka vždy posuzuje žádost samostatně a podle konkrétní situace klienta může nabídnout nižší částku nebo jinou variantu řešení.“

Proto má smysl ověřit si možnosti financování co nejdřív, ideálně ještě před tím, než domácnost investuje čas a peníze do přípravy projektu. Buřinka chce podle Pospíšila klientům pomáhat už v této fázi: „Vidíme, že lidé dnes často nepotřebují jen peníze, ale hlavně se zorientovat v tom, co má pro jejich dům smysl a jak celý proces funguje. Proto nechceme do procesu vstupovat až ve chvíli, kdy mají všechno připravené, ale pomoct jim už na začátku – ujasnit si možnosti, reálná očekávání a to, zda a v jaké výši mohou financování vůbec získat.“

Na nutnost včas řešit úvěruschopnost upozorňuje také Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelny: „Úvěruschopnost budeme posuzovat v plném standardním rozsahu. Doporučujeme klientům se již ve fázi úvah informovat o podmínkách a parametrech úvěru, včetně posouzení úvěruschopnosti.“

Renovační pas určí, co má smysl udělat první

Jedním z nejdůležitějších podkladů nové etapy bude renovační pas. Nejde totiž jen o nějakou formalitu pro úřad. Má ukázat, v jakém stavu dům je, jaké úpravy dávají smysl, v jakém pořadí je dělat a jaký mohou mít dopad na spotřebu energií i rozpočet domácnosti.

„Renovační pas je praktický investiční plán, který majiteli ukáže, jak rekonstruovat dům tak, aby jednotlivé kroky dávaly technicky i ekonomicky smysl,“ říká Luděk Lošťák, ředitel společnosti Comfort Group, která je jedním z odborných poradců pro program Nová zelená úsporám.

V praxi může dokument zabránit chybám, kdy majitel začne izolovaným opatřením bez návaznosti na celý dům. Typicky jde třeba o nový zdroj vytápění nebo fotovoltaiku bez vyřešeného zateplení a tepelných ztrát. „Ne vždy dává totiž smysl začínat jednotlivým opatřením bez návaznosti na celkový stav domu, například instalovat fotovoltaiku na nezateplený dům,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Proč, vysvětluje na příkladu z praxe Lukáš Kmenta ze společnosti Huntsman Building Solutions: „Předimenzované tepelné čerpadlo v nezatepleném domě nejen víc stojí, ale také dříve odejde kvůli neustálému spínání. Správná izolace (zateplení) vám tak ušetří peníze dvakrát, a to nejdříve při nákupu menšího čerpadla a pak každý měsíc na fakturách za elektřinu.“

Darování nemovitosti v rodině: kdy se vyplatí a na co si dát pozor

Co v renovačním pasu najdete

Renovační pas mohou zpracovávat pouze proškolení energetičtí specialisté nebo projektanti. Seznam registrovaných energetických poradců je dostupný na webu Nová zelená úsporám v části Energetické poradenství, kde lze poradce vyhledat podle adresy, jména nebo poradenského subjektu.

Podkladem pro renovační pas má být osobní prohlídka nemovitosti, aby dokument vycházel ze skutečného stavu domu, ne ze šablonovitého odhadu od stolu. „Během prohlídky tedy odborníci zhodnotí současný stav domu a shromáždí potřebné informace o konstrukcích, technologiích i energetické náročnosti budovy. Na základě těchto dat následně zpracují projektový plán a navrhnou optimální podobu renovace,“ říká Lošťák.

Doplňuje, že součástí renovačního pasu je tak i návrh jednotlivých technických opatření seřazených podle priority jejich realizace tak, aby renovace přinesla co největší přínos z hlediska úspor energií, komfortu bydlení i návratnosti investice.

A důležitou součástí dokumentu je rovněž plán renovace, který zohledňuje finanční možnosti majitele nemovitosti, dostupné dotační programy i možnosti zvýhodněného financování. Výsledkem je přehledný harmonogram doporučených kroků vedoucích k postupné modernizaci domu. „Závěrečnou část tvoří finanční plán investic, který vychází z objektových cen materiálů, prací a rozpočtových podkladů. Majitel tak získá jasný přehled o předpokládaných nákladech i očekávaných přínosech celé renovace,“ dodává Lošťák.

Toto je důležité hlavně pro domácnosti, které nechtějí nebo nemohou opravit dům najednou. Nejprve tak může přijít zateplení a výměna oken, později nový zdroj tepla a až poté fotovoltaika nebo rekuperace.

Makléřů přibývá, prodejů ne. Provize ve statisících budí ostrou debatu

Proč bude renovační pas zajímat i banku

Právě finanční část renovačního pasu může být důležitá i ve chvíli, kdy se žadatel obrátí na banku nebo stavební spořitelnu. Technické a energetické posouzení projektu zůstane na SFŽP, banka ale bude při žádosti o úvěr řešit i praktickou stránku financování: jak vysoký úvěr domácnost potřebuje, zda rozpočet odpovídá rozsahu prací a jestli bude splácení dlouhodobě zvládnutelné.

„Banky budou chtít vidět, že renovace má jasnou logiku, realistický rozpočet a dlouhodobý přínos. Renovační pas pomůže majitelům lépe plánovat financování i rozložení investic v čase,“ doplňuje Luděk Lošťák.

Podobně se na přípravu dívají i stavební spořitelny. Buřinka od 5. června nabízí klientům zdarma energetickou studii nemovitosti, která jim má ještě před samotnou žádostí pomoci rozhodnout, co na domě řešit, v jakém pořadí a jaký typ dalších podkladů budou potřebovat. Vyhodnocení energetické stránky projektu ale zůstane i tak především na fondu. „Vyhodnocení celého záměru včetně energetické úspory je v zásadě na SFŽP. Na základě posouzení bude fond určovat možnou výši úvěru a délku jeho splatnosti,“ upřesňuje Kaiseršotová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik

Žádostí o předčasný důchod v prvním kvartálu 2026 výrazně přibylo. V meziročním...

Předčasný důchod umožňuje lidem odchod do penze až o tři roky dříve, ale s nevýhodou trvalého krácení důchodu. Přesto se k němu za první čtvrtletí 2026 rozhodl enormní počet lidí: oproti loňsku jde o...

Důstojný důchod: Analytici porovnali pět investičních produktů. Který je vítězem?

ilustrační snímek

Český důchodový systém bude v dalších letech pod rostoucím tlakem stárnoucí populace. Současná štědrost systému je dlouhodobě neudržitelná. Kdo začne investovat a spořit po vlastní ose, zajistí si...

KVÍZ: Víte, jak dnes fungují kyberpodvody? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Internetové podvody jsou na vzestupu. Nejde přitom jen o sofistikované hackerské útoky na velké firmy – terčem se může stát prakticky každý, kdo používá mobilní telefon, e-mail nebo internetové...

Žena u těžkých strojů: příběh z výroby, který bourá stereotypy

Jana Veselá pracuje ve společnosti THIMM jako strojník

„Výroba už dávno není jen mužský svět,“ říká Jana Veselá, která pracuje v THIMMu jako strojník. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o začátcích ve firmě, předsudcích, automatizaci výroby i o tom, proč by...

Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. Slevu mohou OSVČ využít jen jednou

Kdo platí daně i odvody na sociálku a zdravotní pojišťovnu paušálem, tomu díky...

Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...

Letní paradox: svět na hraně, Češi jedou k moři. Analytik líčí, co ovlivní ceny dovolené

Premium
Jiří Tyleček, hlavní analytik XTB

Letošní rok se nese ve znamení geopolitické krize, která přinesla skokové zdražení cen benzinu, nafty i leteckého paliva. A co na to Češi s blížícím se létem? „Jisté je jen to, že moře čeká a Češi u...

12. června 2026

Nová zelená úsporám 2026: bez renovačního pasu úvěr nemusí vyjít dobře

Nová zelená úsporám

Dotace pro většinu domácností končí, místo nich přichází bezúročné úvěry. Kdo bude chtít renovovat dům s podporou Nové zelené úsporám, měl by se začít chystat včas: klíčový bude renovační pas,...

12. června 2026

Rohde & Schwarz Vimperk slaví 25 let. Na oslavách zahrají Chinaski i Lenny

Komerční sdělení
25 let Rohde & Schwarz ve Vimperku

Ve druhé polovině června čekají Vimperk velké oslavy. Před 25 lety zde byl založen první výrobní závod společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo. Významné jubileum připomene velká akce pro veřejnost,...

11. června 2026  14:46

O předčasný důchod zažádal dvojnásobek lidí než loni. Důvod je jasný, říká analytik

Žádostí o předčasný důchod v prvním kvartálu 2026 výrazně přibylo. V meziročním...

Předčasný důchod umožňuje lidem odchod do penze až o tři roky dříve, ale s nevýhodou trvalého krácení důchodu. Přesto se k němu za první čtvrtletí 2026 rozhodl enormní počet lidí: oproti loňsku jde o...

11. června 2026

Nemovitostní fondy porážejí inflaci, nejlepší vydělal přes 20 %. Co čekat letos?

ilustrační snímek

Stále více lidí investuje a řada Čechů hledá možnosti, jak zhodnotit své peníze co nejlépe. Jednou z možností jsou investice do nemovitostních fondů, které přinášejí zajímavé zhodnocení. Vyjma...

11. června 2026

Když se jízda na kole zvrtne: jaké pojištění vás podrží

nehoda na kole

Pád v zatáčce, střet s chodcem, poškrábané auto nebo rozbitý karbonový rám. Cyklistická nehoda může znamenat bolest i účet na desítky tisíc korun. Kdy pomůže úrazové pojištění, kdy odpovědnost a co...

11. června 2026

Dvě zaměstnání má dnes řada lidí. Jaké z toho plynou povinnosti i výhody?

ilustrační snímek

Pro některé zaměstnance je druhé zaměstnání z finančních důvodů nutností, jiní ho chápou jako odrazový můstek pro změnu profese. Jaké daně platí zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně?...

10. června 2026

Růst fondů táhlo jen pár firem. Stálicemi v portfoliu zůstávají akcie i zlato

ilustrační snímek

Květen přinesl investorům další vlnu radosti. Globální akciové indexy opět posunuly svá historická maxima a spolu s nimi se tentokrát svezly i dluhopisy. Ve vzduchu ale stále visí hrozba zvýšené...

10. června 2026

Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. Slevu mohou OSVČ využít jen jednou

Kdo platí daně i odvody na sociálku a zdravotní pojišťovnu paušálem, tomu díky...

Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...

9. června 2026  8:53

Darování nemovitosti v rodině: kdy se vyplatí a na co si dát pozor

Ilustrační snímek

Převody domů a bytů mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnoučaty jsou v Česku velmi časté. Darování nemovitosti v rodině může na první pohled působit jako jednoduchý a levný způsob, jak převést...

9. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?

ilustrační snímek

Hypoteční trh má za sebou tři měsíce zdražování. Úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vzrostly na 5,30 %. Pod pěti procenty byly naposledy v březnu, kdy průměrná úroková sazba činila...

9. června 2026

Partnerské účetnictví: Proč může být kritika partnera dražší než víkend v Benátkách

ilustrační snímek

Zní to možná chladně, ale naše partnerské vztahy se řídí svérázným účetnictvím, které navíc není příliš spravedlivé. Jízlivé poznámky o druhém na straně jedné, a romantická gesta, na straně druhé, se...

8. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.