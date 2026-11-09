Jednou z nejčastějších otázek bývá, jak dlouho bude vyšetřování trvat. Na tuto otázku však neexistuje jednoznačná odpověď. Zatímco jednodušší nehody lze objasnit poměrně rychle, u závažnějších případů se zraněním je nutné shromáždit zdravotnickou dokumentaci, vyslechnout svědky, vyhodnotit kamerové záznamy a často také vypracovat znalecké posudky. Tyto úkony jsou časově náročné, a proto může vyšetřování trvat i několik měsíců.
Trestní řízení vedené policií zpravidla probíhá ve dvou fázích. Nejprve policie prověřuje, zda byl spáchán trestný čin a zda existují důvody pro trestní stíhání konkrétní osoby. Pokud dospěje k závěru, že trestný čin byl spáchán a je znám jeho pachatel, následuje druhá fáze trestní řízení, a to vyšetřování.
Každé řešení dopravní nehody je individuální a délka řízení závisí zejména na rozsahu zranění, dostupnosti důkazů a potřebě znaleckého dokazování.
Pro lepší orientaci v dalším postupu si chronologicky vysvětlíme standardní průběh trestního řízení vedeného v souvislosti s dopravní nehodou, při níž došlo k újmě na zdraví. Jednotlivé fáze řízení budou popsány v časové posloupnosti od zahájení úkonů orgánů činných v trestním řízení přes prověřování a vyšetřování věci až po případné rozhodnutí soudu.
Prvotní šetření na místě nehody a prověřování
Práce policie začíná bezprostředně po oznámení dopravní nehody. Policie na místě zajišťuje důkazy, které by později již nebylo možné získat nebo by mohly být změněny provozem, počasím nebo odklizením vozidel.
Zbyněk Drobiš
Policisté zpravidla fotografují místo nehody, vyhotovují situační plánek, měří polohu vozidel a stop, identifikují účastníky a svědky a zjišťují, zda nejsou k dispozici kamerové záznamy. Součástí šetření jsou také dechové zkoušky a testy na přítomnost návykových látek.
Pokud to zdravotní stav dovoluje, je vhodné zaznamenat kontakty na svědky, vyfotografovat místo, vozidla, poškozené osobní věci a viditelná zranění. Význam mohou mít rovněž záznamy z palubních kamer, okolních budov nebo městského kamerového systému.
Došlo-li při nehodě ke zranění nebo úmrtí, musí být nehoda oznámena policii. Účastníci nehody mají zároveň povinnost podle potřeby poskytnout první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu.
Po prvotním šetření následuje pokračuje prověřování, při které policie objasňuje průběh události, podává žádosti o potřebné podklady a posuzuje, zda nehoda může představovat trestný čin nebo zda bude řešena například jako přestupek.
Poškozený může být vyzván k podání vysvětlení. Jeho výpověď se zpravidla týká nejen samotného průběhu nehody, ale také zdravotních následků a dopadu události na každodenní život.
Významnou část trestního spisu tvoří zdravotnická dokumentace. Policii zajímá druh poranění, délka léčení, nutnost operací, rehabilitace, pracovní neschopnost i případné dlouhodobé následky. Zdravotní stav poškozeného může ovlivnit právní posouzení jednání řidiče, protože trestní právo rozlišuje mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví.
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Význam znaleckého posudku v trestním řízení
U závažnějších dopravních nehod bývá zásadním důkazem znalecký posudek. Znalec z oboru zdravotnictví může hodnotit povahu poranění, délku léčby, omezení poškozeného v běžném životě a případné trvalé následky. Jeho úkolem v trestním řízení je poskytnout odborný podklad pro právní posouzení zdravotních následků.
Druhým častým důkazem je znalecký posudek z oboru dopravy. Znalec může rekonstruovat pohyb vozidel a osob, rychlost, rozhledové poměry, reakční možnosti řidiče, význam dopravního značení nebo možnost střetu zabránit.
Zpracování znaleckého posudku může trvat několik týdnů i měsíců. Délku ovlivňuje dostupnost znalce, rozsah podkladů i potřeba dalších výpočtů nebo doplnění dokumentace.
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Zahájení trestního stíhání vůči viníkovi nehody
Pokud shromážděné důkazy odůvodňují závěr, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, policie vydá obvykle usnesení o zahájení trestního stíhání. Podezřelý se tím stává obviněným a následuje vlastní fáze vyšetřování.
Pro poškozeného je tento okamžik důležitý, protože již bývá přesněji vymezen skutek i osoba, vůči níž se řízení vede.
Po zahájení trestního stíhání obvykle následují výslechy obviněného i dalších osob a doplnění potřebných důkazů. Obviněný se může ke skutku vyjádřit, není k tomu však povinen a může využít právo nevypovídat. Jeho doznání sice může vyšetřování i následné řízení urychlit, neznamená však, že by orgány činné v trestním řízení nemusely prověřit další důkazy. I v případě doznání musí být spolehlivě objasněny všechny podstatné okolnosti případu.
Prostudování spisu a ukončení vyšetřování
Po opatření potřebných důkazů policie umožní oprávněným osobám prostudovat spis a navrhnout doplnění dokazování ve vyšetřování. Pro poškozeného jde o důležitý okamžik, kdy lze zkontrolovat, zda spis obsahuje zdravotní dokumentaci, doklady o vzniklé újmě a důkazy týkající se průběhu nehody. Následně státní zástupce rozhoduje o dalším postupu.
V praxi je třeba počítat s tím, že samotné přípravné řízení u dopravních nehod trvá zpravidla několik měsíců. Délku řízení ovlivňuje zejména rozsah nehody, počet poškozených osob, množství prováděných důkazů nebo potřeba vypracování znaleckých posudků z oboru dopravy či zdravotnictví. Čím složitější je skutkový stav a čím více důkazů je třeba opatřit a vyhodnotit, tím delší může být průběh vyšetřování.
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Možnosti skončení trestního řízení
Veřejnost si často představuje, že každé trestní řízení musí skončit obžalobou a soudním rozsudkem. Trestní řád však nabízí více variant řešení, které jsou často využívány u odškodnění autonehod.
Nejklasičtější možností je podání obžaloby k soudu, který následně rozhodne o vině a trestu. Vedle toho však existují tzv. odklony, jejichž smyslem je rychlejší a efektivnější vyřízení méně závažných případů. Mezi ně patří nejvíce využívané podmíněné zastavení trestního stíhání.
Podmíněné zastavení trestního stíhání není odsouzením ani rozhodnutím o vině. Jde o zvláštní způsob vyřízení trestní věci, při němž soud nebo státní zástupce stanoví obviněnému zkušební dobu a případně další podmínky. Pokud je obviněný splní, trestní stíhání je následně pravomocně zastaveno. Když je nesplní, může být v trestním stíhání pokračováno.
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Když jde nehoda k soudu
Pokud státní zástupce namísto odkladu podá obžalobu k trestnímu soudu, tak soud obvykle buď vydá trestní příkaz nebo nařídí hlavní líčení, při kterém provádí a hodnotí důkazy, vyslýchá obžalovaného, svědky a případně znalce. Po provedení dokazování soud rozhodne rozsudkem, kterým může obžalovaného uznat vinným a uložit mu trest, nebo jej zprostit obžaloby. Proti rozsudku je zpravidla možné podat odvolání, o němž rozhoduje soud vyššího stupně.
Délka trestního řízení závisí na složitosti případu, rozsahu dokazování i vytíženosti orgánů činných v trestním řízení. U jednodušších věcí může být řízení ukončeno během několika měsíců. Ve složitějších případech však není výjimkou, že od zahájení trestního stíhání do pravomocného rozhodnutí uplyne jeden rok až několik let.
Odškodnění se řeší primárně s pojišťovnou
Poškozený může náhradu škody uplatnit do trestního řízení, avšak efektivnější a rychlejší je zpravidla řešení odškodnění napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody.
Odškodnění lze často získat ještě před skončením trestního řízení, které řeší primárně vinu a trest. Aktivní účast poškozenému v trestním řízení doporučujeme zejména v případech, kdy hrozí spoluodpovědnost za nehodu.