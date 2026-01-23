Zranění při dopravní nehodě? Zavolejte policii
Bezprostředně po dopravní nehodě se zraněním by měla být na místo vždy přivolána policie. Policisté provedou potřebná šetření a účastníkům nehody vystaví potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Tento dokument obsahuje klíčové informace o účastnících, vozidlech i průběhu nehody. Na jeho základě lze také určit odpovědnou pojišťovnu, u které se následně uplatňuje nárok na odškodnění.
Pojišťovnou, která bude odškodnění vyplácet, je zpravidla pojišťovna vozidla, jehož provozem byla nehoda způsobena. Plnění je poskytováno z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy z povinného ručení viníka nehody.
V některých případech se zdravotní potíže projeví až s časovým odstupem, typicky například u poranění krční páteře. I v takových situacích lze odškodnění po dopravní nehodě zpravidla úspěšně řešit.
Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním vyžaduje návštěvu lékaře
Pro vznik nároku na odškodnění není rozhodující závažnost zranění. Odškodnit lze v zásadě jakékoli poranění, i takové, které se může ve srovnání s polytraumaty nebo amputacemi jevit jako zanedbatelné.
Zbyněk Drobiš
Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.
Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.
Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz.
Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.
Často se však stává, že poškozený s méně závažnými zraněními lékaře nenavštěvuje. To může později způsobit zásadní komplikace při vymáhání kompenzace. Zdravotnická dokumentace totiž hraje v procesu odškodnění klíčovou roli – nejenže dokládá rozsah a závažnost zranění, ale také prokazuje příčinnou souvislost mezi nehodou a vzniklou újmou.
Typickým problémem bývá situace, kdy poškozený lékaře nejprve nenavštěvuje, zdravotní stav se však později zhorší. Pokud se následně rozhodne uplatnit nárok na odškodnění, pojišťovna může kompenzaci odmítnout s odůvodněním, že neexistují důkazy o tom, že zranění vzniklo při nehodě, případně že délka pracovní neschopnosti neodpovídá průběhu léčby.
Pozor na „přátelský“ přístup pojišťovny
Pojišťovna vozidla viníka často zasílá poškozeným vlastní formuláře k uplatnění nároku na bolestné nebo ušlý výdělek. Zejména u bolestného se však vyplnění těchto formulářů nemusí vyplatit. Výpočet bolestného je poměrně složitý a ošetřující lékaři často nemají dostatek času ani zkušeností s jeho správným stanovením.
Je proto důležité vědět, že poškozený nemá povinnost tyto formuláře použít. Hodnocení bolesti se provádí podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.
Pro správné určení výše bolestného je vhodné využít posudek odborného znalce, který je na tento typ hodnocení specializovaný.
Získejte aktuální informace o trestním řízení proti viníkovi
Ne každá dopravní nehoda má trestněprávní dohru, u vážnějších případů je však zahájení trestního řízení poměrně časté. Poškozený má v takovém řízení specifické postavení.
Často panuje mylná představa, že je poškozený povinen uplatnit nárok na odškodnění přímo v trestním řízení. To však není pravda. Policie sice může poškozeného vyzvat k uplatnění nároku, ale nejde o povinnost. Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním je standardně hrazeno pojišťovnou vozidla viníka, u které je vhodné nárok uplatnit.
Aktuální informace z trestního řízení jsou však pro úspěšné odškodnění velmi důležité. V jeho rámci se často zkoumá průběh nehody a může se například zjistit, že poškozený neměl zapnutý bezpečnostní pás nebo překročil povolenou rychlost.
V takových případech může pojišťovna krátit odškodnění z důvodu spoluodpovědnosti poškozeného. Stanovení míry spoluzavinění však nemusí být konečné. S pojišťovnou lze vyjednávat, je však nutné argumentovat na základě aktuální judikatury a odborných posudků.
Nevyhazujte účtenky z lékárny
V dnešní době si většina lidí účtenky neschovává. Pokud však chce poškozený uplatnit náhradu nákladů spojených s léčbou, musí být schopen prokázat jejich úhradu. V případě nákupů v lékárně je tímto dokladem právě účtenka.
Totéž platí pro náklady na fyzioterapie, rehabilitace nebo další placené léčebné procedury, například laserovou terapii. I zde je nutné uchovat doklady o zaplacení.
Nenechte se odradit zamítnutou žádostí
Pojišťovna vozidla viníka nehody je v procesu odškodnění protistranou poškozeného. Není proto výjimkou, že oprávněné nároky zamítne, nebo je posoudí velmi přísně. V takovém případě je namístě žádat revizi a doplatek odškodnění.
Zamítnutí žádosti, krácení plnění nebo stanovení vysoké spoluodpovědnosti by poškozené nemělo odradit. Mimosoudní vymáhání odškodnění je často založeno na vyjednávání, případně na zapojení právního zástupce.
Nezřídka se stává, že po doložení dalších důkazů nebo při použití přesvědčivé právní argumentace pojišťovna své stanovisko změní.
Nečekejte na konec léčby
S uplatněním nároku na finanční kompenzaci není nutné čekat na ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti. Například bolestné lze řešit prakticky ihned po vzniku zranění – postačí propouštěcí zpráva z nemocnice s výčtem utrpěných zranění.
Odškodnění po dopravní nehodě se skládá z několika samostatných náhrad, které se uplatňují v různých fázích léčby. Kompenzaci je proto možné řešit postupně.
Při delší pracovní neschopnosti lze náhradu ušlého výdělku a nákladů na léčbu uplatňovat zálohově, například čtvrtletně nebo pololetně.
Nechte si trvalé následky vyčíslit znalcem
Náhrada za ztížení společenského uplatnění, tedy za trvalé následky, bývá zpravidla nejvyšší položkou odškodnění. Výše této náhrady se stanovuje podle Metodiky Nejvyššího soudu na základě osobního vyšetření hodnotícím lékařem.
Stanovení trvalých následků je obvykle složitější než výpočet bolestného, a proto je zde znalecký posudek obzvlášť důležitý. Jedná se totiž o náhrady v řádech statisíců až milionů korun.
Trvalé následky lze hodnotit až po relativním ustálení zdravotního stavu, obvykle přibližně jeden rok od dopravní nehody.
Využijte všech dostupných náhrad
Právní řád poskytuje poškozeným širokou škálu nároků na náhradu újmy. Každý případ je individuální, a ne vždy se uplatní všechny druhy náhrad. V praxi se navíc stává, že poškození některé nároky vůbec neuplatní.
Nejčastější náhrady:
- Bolestné. Bolestné představuje náhradu za fyzickou i částečně psychickou újmu, která vznikla v souvislosti s nehodou.
- Náhrada za ztrátu na výdělku. Jde o odškodnění až do 100 % průměrného výdělku poškozeného po dobu pracovní neschopnosti.
- Ušlý výdělek OSVČ. Na náhradu za ušlé příjmy mají dokonce nárok OSVČ bez formální neschopenky. K výpočtu se vychází obvykle z daňových přiznání nebo fakturace.
- Renta. Po snížení pracovní způsobilosti a poklesu příjmů může poškozený žádat z povinného ručení rovněž o pravidelné proplácení renty. Formálně se označuje náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
- Náhrada nákladů spojených s léčbou. Patří sem zejména cestovné do zdravotnických zařízení (ať už automobilem nebo hromadnou dopravou), náklady na léčení a náklady na péči. Je přitom důležité zdůraznit, že poškozený nemusí hradit placenou péči o svou osobu, aby mu vznikl nárok na odškodnění po dopravní nehodě. Podle ustálené právní praxe, mohou o náhradu žádat i poškození, kterým byla péče poskytována bezplatně blízkou osobou.
- Náhrada za trvalé následky (ztížení společenského uplatnění). Odškodnění za dlouhodobá až trvalá omezení, která zasahují do rodinného, pracovního, společenského, sportovního a kulturního života poškozeného.
- Další nemajetková újma. Velmi specifická náhrada, která se mění v závislosti na případu. Měla by odškodnit specifické situace, které nespadají ani pod bolestné ani náhradu trvalých následků.