Jak dosáhnout v roce 2026 odškodnění po dopravní nehodě? Tipy a rady pro poškozené

Začátek roku 2026 přinesl nepříznivé mrazivé počasí, které se výrazně promítlo do počtu dopravních nehod. Při haváriích však nejde jen o poškozené plechy vozidel, ale často také o vážná zranění vyžadující dlouhodobou léčbu. Jaký je správný postup při uplatnění nároku na odškodnění po dopravní nehodě se zraněním, na co si dát pozor a co nepodcenit, vysvětluje advokát Zbyněk Drobiš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zranění při dopravní nehodě? Zavolejte policii

Bezprostředně po dopravní nehodě se zraněním by měla být na místo vždy přivolána policie. Policisté provedou potřebná šetření a účastníkům nehody vystaví potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Tento dokument obsahuje klíčové informace o účastnících, vozidlech i průběhu nehody. Na jeho základě lze také určit odpovědnou pojišťovnu, u které se následně uplatňuje nárok na odškodnění.

Pojišťovnou, která bude odškodnění vyplácet, je zpravidla pojišťovna vozidla, jehož provozem byla nehoda způsobena. Plnění je poskytováno z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy z povinného ručení viníka nehody.

V některých případech se zdravotní potíže projeví až s časovým odstupem, typicky například u poranění krční páteře. I v takových situacích lze odškodnění po dopravní nehodě zpravidla úspěšně řešit.

Nehodu nezavinil, teď trpí opěrkovým syndromem. Má nárok na odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním vyžaduje návštěvu lékaře

Pro vznik nároku na odškodnění není rozhodující závažnost zranění. Odškodnit lze v zásadě jakékoli poranění, i takové, které se může ve srovnání s polytraumaty nebo amputacemi jevit jako zanedbatelné.

Zbyněk Drobiš

Advokát Zbyněk Drobiš

Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.

Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.

Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz.

Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

Často se však stává, že poškozený s méně závažnými zraněními lékaře nenavštěvuje. To může později způsobit zásadní komplikace při vymáhání kompenzace. Zdravotnická dokumentace totiž hraje v procesu odškodnění klíčovou roli – nejenže dokládá rozsah a závažnost zranění, ale také prokazuje příčinnou souvislost mezi nehodou a vzniklou újmou.

Typickým problémem bývá situace, kdy poškozený lékaře nejprve nenavštěvuje, zdravotní stav se však později zhorší. Pokud se následně rozhodne uplatnit nárok na odškodnění, pojišťovna může kompenzaci odmítnout s odůvodněním, že neexistují důkazy o tom, že zranění vzniklo při nehodě, případně že délka pracovní neschopnosti neodpovídá průběhu léčby.

Pozor na „přátelský“ přístup pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka často zasílá poškozeným vlastní formuláře k uplatnění nároku na bolestné nebo ušlý výdělek. Zejména u bolestného se však vyplnění těchto formulářů nemusí vyplatit. Výpočet bolestného je poměrně složitý a ošetřující lékaři často nemají dostatek času ani zkušeností s jeho správným stanovením.

Je proto důležité vědět, že poškozený nemá povinnost tyto formuláře použít. Hodnocení bolesti se provádí podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Pro správné určení výše bolestného je vhodné využít posudek odborného znalce, který je na tento typ hodnocení specializovaný.

Získejte aktuální informace o trestním řízení proti viníkovi

Ne každá dopravní nehoda má trestněprávní dohru, u vážnějších případů je však zahájení trestního řízení poměrně časté. Poškozený má v takovém řízení specifické postavení.

Často panuje mylná představa, že je poškozený povinen uplatnit nárok na odškodnění přímo v trestním řízení. To však není pravda. Policie sice může poškozeného vyzvat k uplatnění nároku, ale nejde o povinnost. Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním je standardně hrazeno pojišťovnou vozidla viníka, u které je vhodné nárok uplatnit.

Aktuální informace z trestního řízení jsou však pro úspěšné odškodnění velmi důležité. V jeho rámci se často zkoumá průběh nehody a může se například zjistit, že poškozený neměl zapnutý bezpečnostní pás nebo překročil povolenou rychlost.

V takových případech může pojišťovna krátit odškodnění z důvodu spoluodpovědnosti poškozeného. Stanovení míry spoluzavinění však nemusí být konečné. S pojišťovnou lze vyjednávat, je však nutné argumentovat na základě aktuální judikatury a odborných posudků.

Spěchala a nerozhlédla se, řidič nestihl zabrzdit. Jak se řeší odškodnění?

Nevyhazujte účtenky z lékárny

V dnešní době si většina lidí účtenky neschovává. Pokud však chce poškozený uplatnit náhradu nákladů spojených s léčbou, musí být schopen prokázat jejich úhradu. V případě nákupů v lékárně je tímto dokladem právě účtenka.

Totéž platí pro náklady na fyzioterapie, rehabilitace nebo další placené léčebné procedury, například laserovou terapii. I zde je nutné uchovat doklady o zaplacení.

Nenechte se odradit zamítnutou žádostí

Pojišťovna vozidla viníka nehody je v procesu odškodnění protistranou poškozeného. Není proto výjimkou, že oprávněné nároky zamítne, nebo je posoudí velmi přísně. V takovém případě je namístě žádat revizi a doplatek odškodnění.

Zamítnutí žádosti, krácení plnění nebo stanovení vysoké spoluodpovědnosti by poškozené nemělo odradit. Mimosoudní vymáhání odškodnění je často založeno na vyjednávání, případně na zapojení právního zástupce.

Nezřídka se stává, že po doložení dalších důkazů nebo při použití přesvědčivé právní argumentace pojišťovna své stanovisko změní.

Nečekejte na konec léčby

S uplatněním nároku na finanční kompenzaci není nutné čekat na ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti. Například bolestné lze řešit prakticky ihned po vzniku zranění – postačí propouštěcí zpráva z nemocnice s výčtem utrpěných zranění.

Odškodnění po dopravní nehodě se skládá z několika samostatných náhrad, které se uplatňují v různých fázích léčby. Kompenzaci je proto možné řešit postupně.

Při delší pracovní neschopnosti lze náhradu ušlého výdělku a nákladů na léčbu uplatňovat zálohově, například čtvrtletně nebo pololetně.

Advokát: Nehodu nezaviní, o všechna odškodnění se ale poškození nehlásí

Nechte si trvalé následky vyčíslit znalcem

Náhrada za ztížení společenského uplatnění, tedy za trvalé následky, bývá zpravidla nejvyšší položkou odškodnění. Výše této náhrady se stanovuje podle Metodiky Nejvyššího soudu na základě osobního vyšetření hodnotícím lékařem.

Stanovení trvalých následků je obvykle složitější než výpočet bolestného, a proto je zde znalecký posudek obzvlášť důležitý. Jedná se totiž o náhrady v řádech statisíců až milionů korun.

Trvalé následky lze hodnotit až po relativním ustálení zdravotního stavu, obvykle přibližně jeden rok od dopravní nehody.

Využijte všech dostupných náhrad

Právní řád poskytuje poškozeným širokou škálu nároků na náhradu újmy. Každý případ je individuální, a ne vždy se uplatní všechny druhy náhrad. V praxi se navíc stává, že poškození některé nároky vůbec neuplatní.

Nejčastější náhrady:

  • Bolestné. Bolestné představuje náhradu za fyzickou i částečně psychickou újmu, která vznikla v souvislosti s nehodou.
  • Náhrada za ztrátu na výdělku. Jde o odškodnění až do 100 % průměrného výdělku poškozeného po dobu pracovní neschopnosti.
  • Ušlý výdělek OSVČ. Na náhradu za ušlé příjmy mají dokonce nárok OSVČ bez formální neschopenky. K výpočtu se vychází obvykle z daňových přiznání nebo fakturace.
  • Renta. Po snížení pracovní způsobilosti a poklesu příjmů může poškozený žádat z povinného ručení rovněž o pravidelné proplácení renty. Formálně se označuje náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
  • Náhrada nákladů spojených s léčbou. Patří sem zejména cestovné do zdravotnických zařízení (ať už automobilem nebo hromadnou dopravou), náklady na léčení a náklady na péči. Je přitom důležité zdůraznit, že poškozený nemusí hradit placenou péči o svou osobu, aby mu vznikl nárok na odškodnění po dopravní nehodě. Podle ustálené právní praxe, mohou o náhradu žádat i poškození, kterým byla péče poskytována bezplatně blízkou osobou.
  • Náhrada za trvalé následky (ztížení společenského uplatnění). Odškodnění za dlouhodobá až trvalá omezení, která zasahují do rodinného, pracovního, společenského, sportovního a kulturního života poškozeného.
  • Další nemajetková újma. Velmi specifická náhrada, která se mění v závislosti na případu. Měla by odškodnit specifické situace, které nespadají ani pod bolestné ani náhradu trvalých následků.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Dluhopisy Republiky

Ministryně financí se nechala slyšet, že obnoví svého času populární Dluhopisy Republiky přímo pro občany. Ty zejména v období vysoké inflace a úrokových sazeb přinášely fantastické zhodnocení. Budou...

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická a finanční čísla? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Rok 2026 přinesl velké množství novinek i nových dat. A rok 2025 přinesl i řadu pozitivních ekonomických čísel. Víte například, jaká je aktuální inflace, jak v roce 2025 rostla česká ekonomika a...

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

ilustrační snímek

Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k...

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

Benefity nejsou už jen symbolickým gestem. Jak si firmy své lidi hýčkají?

Zaměstnanecké benefity

Firmy se často domnívají, že o loajalitě zaměstnanců rozhoduje téměř výhradně mzda. Jenže to už dnes tak docela neplatí. Stále větší roli hrají i zaměstnanecké benefity, které lidem zvýší kvalitu...

Jak dosáhnout v roce 2026 odškodnění po dopravní nehodě? Tipy a rady pro poškozené

ilustrační snímek

Začátek roku 2026 přinesl nepříznivé mrazivé počasí, které se výrazně promítlo do počtu dopravních nehod. Při haváriích však nejde jen o poškozené plechy vozidel, ale často také o vážná zranění...

23. ledna 2026

Investiční byt bez iluzí: S čím dnes musí drobný investor počítat

investiční byt

Není to tak dávno, co stačilo mít nějaké vlastní úspory a odvahu vzít si hypotéku. Investiční byt se „uživil sám“. V současné době už to tak jednoduché není. Realitní trh i financování prošly...

23. ledna 2026

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

ilustrační snímek

Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k...

22. ledna 2026

Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

ilustrační snímek

Češi mají stále větší apetit investovat a volí už i odvážnější strategie. Kde bylo možné v uplynulém roce nejlépe vydělat a jaké investice nejvíce ztrácely? Co čekat v roce 2026 od nemovitostí,...

22. ledna 2026

Tělo i hlava v kondici: Jak firmy mění pojetí zdravotních benefitů

zdravotní benefity

Zdraví zaměstnanců už dávno není jen otázkou fyzické kondice. Do popředí zájmu firem se stále výrazněji dostává wellbeing a duševní pohoda lidí, kteří u nich pracují. Zjišťovali jsme, jak se tento...

22. ledna 2026

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Spokojení senioři

České důchodce letos čeká několik změn. Kvůli digitalizaci státní správy zdraží papírový doklad o výši důchodu a také výplata důchodu v hotovosti. Pro seniory, kteří dokážou efektivně využívat...

21. ledna 2026  8:44

Rady: Učte se pravidelně a těšte se na nové vědomosti

Markéta Švamberk Šauerová, psycholožka a vysokoškolská pedagožka

Mít desítky let praxe už dnes samo o sobě nestačí. Svět práce se mění rychleji než kdy dřív a i zkušení profesionálové stojí před otázkou, jak se dál učit, neustrnout a udržet si jistotu na trhu...

21. ledna 2026

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

21. ledna 2026

Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

Komerční sdělení
Vimperk

V letošním roce slaví Rohde & Schwarz ve Vimperku 25. výročí od svého založení, během kterých se vyprofiloval z malé pobočky ve stabilního zaměstnavatele, který spojuje high-tech technologie, jistotu...

20. ledna 2026

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Dluhopisy Republiky

Ministryně financí se nechala slyšet, že obnoví svého času populární Dluhopisy Republiky přímo pro občany. Ty zejména v období vysoké inflace a úrokových sazeb přinášely fantastické zhodnocení. Budou...

20. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jak se vyznat v inflaci a jaké číslo ovlivní třeba nájmy, přibližuje odborník

Jan Traxler

Meziroční míra inflace v ČR se během roku 2025 pohybovala v rozmezí od 2,1 % do 2,9 %. V posledních měsících dokonce v průměru cenová hladina klesá. Jak se vyznat v inflaci a proč je důležité konečné...

20. ledna 2026

Zažíváte banální střety eskalující v konflikty? Víme, proč vznikají a jak jim čelit

ilustrační snímek

Zažili jste situaci, kdy se obyčejná pracovní debata během několika minut změnila v nepříjemný, emocionálně vypjatý spor, aniž by bylo jasné proč? Nebo kdy banální výměna názorů, doma či na...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.