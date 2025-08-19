Online záznam o dopravní nehodě si řidiči chválí, je chytrý a rychlý

Daniel Tácha
Česká kancelář pojistitelů spustila v červenci webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší moderní a rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj řidičům umožňuje sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru. Využít ho lze v případě nehod do 200 tisíc korun bez zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na webu www.bouracka.cz je nový nástroj v ostrém provozu od července. Elektronický záznam o dopravní nehodě si řidiči, kteří už ho použili, jenom pochvalují. Mnozí z nich v autě totiž papírový formulář „Záznam o dopravní nehodě“ pro hlášení a popis nehody s menší škodou pro pojišťovnu ani nevozí. Anebo ho ve vozidle řidiči dlouho hledají. Oproti tomu chytrý telefon pro vyplnění elektronického formuláře mají vždycky u sebe.

Místo formuláře aplikace. Řidiči mohou nově vyplnit záznam o nehodě online

„Papírový záznam o dopravní nehodě jsem s dalším řidičem vyplňoval dvakrát, prvně jsem ho u sebe neměl ani já, ani druhý řidič, a tak jsme čekali, až mi ho manželka přiveze na místo nehody,“ říká pětapadesátiletý Bohuslav z Jičína.

Za nejsložitější při vyplňování papírového záznamu považuje ty části, v nichž měl šipkami vyznačit body střetu a do předtištěné mřížky nakreslit vozidla v pozici během jejich střetu.

„Malovat do mřížky polohu aut při nehodě, směr jízdy a okolní dopravní značky v době, kdy navíc autobus s nervózními lidmi stojí vedle, bylo složité pro mě i řidiče toho autobusu, který mě naboural,“ vzpomíná na jednu ze svých dopravních nehod pan Bohuslav.

Jedenáct kroků, jak získat finanční odškodnění za zranění při autonehodě

E-záznam bez tužky a papíru

Jen pár týdnů od spuštění elektronického formuláře pro vyplnění záznamu o nehodě se škodou do 200 tisíc korun měl pan Bohuslav možnost ho využít. A podle něj jde o velký rozdíl.

„Načetl jsem web Bouračka.cz, krátce přečetl, kdy mám přivolat policii a kdy ne, pak jsme společně s druhým řidičem zadali telefonní čísla, vyplnili osobní údaje, popsali, jak k nehodě došlo, a přidali fotografie,“ popisuje vyplnění záznamu o nehodě online.

Vyplněný záznam oběma řidičům po jeho potvrzení kódy z SMS přišel následně do e-mailu. Podle pana Bohuslava trvala celá akce deset, možná 15 minut. Za největší výhodu elektronické komunikace považuje to, že daná událost se dá vyznačit na interaktivní mapě, včetně GPS polohy a času nehody.

E-záznam se může týkat až 170 tisíc nehod ročně

Za spuštěním webového formuláře pro záznam dopravní nehody stojí Česká kancelář pojistitelů. Podle odhadu jejího výkonného ředitele Jana Matouška by jej v budoucnu pro evidenci nehody kvůli pojistnému plnění jak z povinného ručení, tak havarijního pojištění mohli řidiči využít až ve 170 tisících případech za rok.

„Ročně by mohl nový nástroj potenciálně pomoci u 170 tisíc nehod. Počítáme ale s postupným náběhem využívání webové aplikace,“ uvedl s tím, že to je počet škod povinného ručení bez nutnosti přivolání policie.

Podle Matouška na českých silnicích rok od roku přibývá právě takzvaných menších nehod, k nimž není potřeba přivolat policii, ale postačí pro potřeby pojišťovny pouze vyplnit záznam o nehodě a odeslat ho pojišťovně. Od roku 2021 podle něj vzrostl počet takových nehod o 19 % na 172 000 v roce 2024. Dopravních nehod, k nimž jejich účastníci přivolali polici, bylo podle policejních statistik v roce 2024 přes 92 tisíc.

Kdy se volá policie

V této souvislosti finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss upozorňuje, že k dopravní nehodě musí její účastníci přivolat policii vždycky, pokud při ní došlo ke zranění člověka. Zatím si přivolání policie podle něj žádají také nehody vzniklé při srážce se zvěří.

Při přecházení ho srazilo auto. Na jaká odškodnění má zraněný nárok, radí advokát

„Pokud na jednom z vozidel došlo ke škodě nad 200 tisíc korun, tak je třeba také vždycky přivolat k šetření policii, protože i pojišťovny si pak žádají mimo jiné její záznam,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Stejně tak i při poničení veřejné infrastruktury, například svodidel, veřejného osvětlení nebo dopravního značení, musí řidiči povinně volat policii bez ohledu na odhadnutou výši škody.

Dále si žádají přítomnost policie i ty nehody, při nichž dojde k omezení či zablokování dopravního provozu a pokud jeden z účastníků nehody, bez ohledu na to, zda je viník, či nikoli, při sepisování záznamu nespolupracuje. Policie podle finančního poradce řeší a eviduje i ty situace, kdy dojde třeba k menší škodní události, ale viník z místa ujel.

Vysoké náklady i při banálních ťukancích

V souvislosti s rostoucím počtem dopravních nehod v posledních letech, ale i škod na vozidlech způsobených kroupami, větrem, vandaly nebo při srážce se zvěří doporučuje Vladimír Weiss majitelům aut zvážit i uzavření havarijního pojištění.

„Zatímco povinné ručení kryje škody způsobené třetím osobám, z havarijního pojištění uhradí pojišťovny škody na vlastním vozidle. A ceny materiálů a práce v servisech velmi rychle rostou,“ říká.

Nedávno u svého klienta vyřizoval například opravu promáčknutých dveří u řidiče při velmi mírné dopravní nehodě krytou z havarijního pojištění. A cena opravy přesáhla 100 tisíc korun.

„Máloco se dnes na vozidle opravuje i kvůli riziku zachování bezpečnostních prvků, a tak i v tomto případě v servisu vyměnili celé dveře, což se projeví na konečné ceně,“ uzavírá finanční poradce.

