Půjčila si na předraženou kloubní výživu, vrátit ji už však nešlo

Problém je, že některé kloubní výživy neobsahují to, co jejich výrobci slibují. A navíc je prodávají za vysokou cenu.

„Doplňky stravy užívám roky, hlavně ty na posílení kloubů. Měsíčně za ně zaplatím kolem dvou tisíc korun. Dostávám je i pravidelně od dětí k Vánocům pod stromeček,“ odpovídá na otázku, kolik měsíčně zhruba vydá za doplňky stravy, dvaasedmdesátiletá Ludmila z Říčan.

Prvně si kloubní výživu v tabletách koupila po telefonu, když jí kontaktovala po telefonu žena z nejmenované společnosti s tím, že pro ni má výhodnou nabídku se slevou.

„Paní mi nabídla pět balení tablet na posílení kloubů s tím, že zaplatím jen za tři balení. Připadalo mi, že tomu rozumí a mně klouby v koleni tehdy bolely už několik let, tak jsem si je koupila,“ popisuje paní Ludmila. Na první doplňky stravy si sjednala dokonce půjčku. Za pět balení za cenu tří, jak jí nabídla žena po telefonu, zaplatila bezmála šest tisíc korun.

„Za půjčení peněz jsem tehdy nic nezaplatila, to je pravda,“ říká Ludmila a dodává, že její děti jí ale vysvětlily, že další půjčka od stejného poskytovatele by již bezúroční nebyla. „Děti mi později také ukázaly stejný přípravek se stejnými účinnými látkami a ve stejném množství od stejného výrobce za třetinovou cenu,“ vypráví svoje zkušenosti paní Ludmila, která se rozhodla stornovat nákup.

Kloubní výživu nešlo vrátit

V takové situaci podle finančního poradce skupiny Partners Davida Kučery bohužel nemůže zákazník čekat, že mu za zakoupený doplněk stravy vrátí jeho prodejce peníze. I když by šlo o nenačaté a nepoškozené balení volně prodejného přípravku.

„Navíc pokud jde o registrovaný léčivý přípravek, pak to nedovoluje ani zákon, maximálně je mohou lidé vracet do lékáren k likvidaci, a to bezplatně,“ říká k tématu Kučera.

Vrátit peníze za nerozbalené přípravky tak odmítl prodejce i paní Ludmile. Ponechala si je a užívala je. Na otázku, zda pociťuje nějaké zlepšení, odpovídá, že bolest kloubů je v jejím věku přirozená a že by se jí úplně zbavila ani nečeká.

„Kloubní výživu užívám spíše jako takový doplněk na posílení kostí, klouby někdy bolí víc, a někdy méně, a tak to asi už zůstane. Co se týče peněz, další doplňky mi ale už obstarávají vždy děti,“ uzavírá svou zkušenost.

Prodeje po telefonu nebývají moc seriózní

Podle Davida Kučery cílí prodejci doplňků stravy po telefonu nejčastěji na seniorní část populace, zvlášť nyní v období před vánočními svátky. Staví se do role farmaceutů, i když jimi vůbec nejsou, a snaží se prodat produkty na zlepšení zdraví tak, že slibují jejich až zázračné účinky ovšem za vysoké prodejní ceny. „A nezdráhají se nabídnout i sjednání půjčky na nákup takových produktů,“ upozorňuje Kučera.

Cena takových produktů a způsob jejich prodeje není jediný problém. Ani účinky takových doplňků nebývají vždy 100%, jak ukázaly nedávné kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

„I když doplňkům stravy, kloubními výživami nevyjímaje, lidé zřejmě důvěřují a neváhají za ně vydat i větší část svého měsíčního příjmu nebo si na ně i půjčit, ne vždy splňují doplňky stravy to, co jejich výrobci uvádějí na jejich obalech,“ uvedla SZPI.

Zmiňované kontroly SZPI se zaměřily právě na doplňky stravy určené pro výživu kloubů. A ani další zjištění příliš důvěry nevzbuzují. „V rámci kontroly inspektoři odebrali 12 vzorků doplňků stravy pro hodnocení v laboratoři. Celkem 6 vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů,“ říká k výsledkům kontrol kloubní výživy tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

U šesti nevyhovujících přípravků na klouby laboratorní rozbor ukázal na nižší než na obalech uváděné hodnoty obsahu látek. Přesně šlo o chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, kolagen, MSM (metylsulfonylmetan) a vitamíny.

Kloubní výživy patří i podle SZPI mezi doplňky stravy k těm nejvyhledávanějším. Proto se na jejich prodeje výrobci více zaměřují a na spotřebitele míří nespočtet reklam, zvlášť v období před Vánocemi. Do reklam pak neváhají obsadit i známé tváře. I to byl důvod, proč se inspektoři SZPI zaměřili právě na tento sortiment doplňků stravy.