Sedmnáct tisíc za nahození jističe. Falešní řemeslníci převlékají kabáty

dTest radí Pokud jste si objednali řemeslníka distančně (přes internet, přes telefon), měli byste být informováni o ceně za výjezd na vaši adresu a také o obvyklé ceně či rozpětí konkrétního zásahu. Po příjezdu řemeslníka by mělo být toto rozmezí upřesněno a od něj by se již neměla výsledná cena lišit. Protože však u podobných prací mohou nastat komplikace, které nelze prvotní kontrolou zjistit, je možné cenu odůvodněně navýšit o 10 %. Při vyšším navýšení musíte být informováni před pokračováním v zásahu a v případě nesouhlasu máte právo odstoupit od smlouvy. Obecně může spotřebitel odstoupit od smlouvy i v případě, že nebyl řádně poučen o svých právech, a to i pokud již služba byla poskytnuta. Podnikatel, v tomto případě řemeslník, musí spotřebitele obeznámit s jeho právem na odstoupení do 14 dnů, v případě absence tohoto poučení se lhůta pro odstoupení prodlužuje o 1 rok. Pokud mají práce započít dříve než před uplynutím doby pro odstoupení, je nutný výslovný souhlas spotřebitele a zároveň je nutné, aby byl spotřebitel poučen, že zahájením prací zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Jestliže vás řemeslník nepoučí o vašich právech, můžete odstoupit od smlouvy, i po provedení služeb a nemusíte fakturu hradit. Toto vyplývá ze zákona a dále také z rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Jestliže si tedy objednáte řemeslníka, a zjistíte, že je předražený, zde zpravidla tato poučení zpravidla chybí, a v takovém případě pak doporučujeme nic neplatit.