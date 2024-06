Psa i kočku se vyplatí pojistit. Stejně jako u lidí hlavně v mladém věku

Náklady na veterinární péči o svého devítiletého jorkšíra jménem Texík řeší v posledních dvou letech stále častěji dvaašedesátiletá Marie s manželem Pavlem z Tábora. S tím, jak Texík stárne, u něj totiž přibývá nemocí a úrazů, a proto i výdajů na zdravotní péči o něj.

„Texíček je člen domácnosti, spí s námi v posteli, jezdí s námi na dovolenou, má svůj cestovní pas a místo v autě. Bereme ho s sebou i na výlety na kole, kde se pohodlně usadí v košíku,“ popisuje svého domácího mazlíka paní Marie.

Jedním dechem také ale dodává, že zatímco donedávna za něj u veterináře zaplatili kolem dvou tisíc korun ročně, loni už se výdaje za péči o něj vyšplhaly k deseti tisícům korun. A letos jsou zatím na částce čtyři tisíce korun.

„Je to podobné jako u lidí, čím je starší, tím přibývá nemocí a je křehčí, zlobí ho srdíčko, má problémy s páteří a letos musel na zubní ošetření kvůli zánětu dásní a odstranění zubního kamene,“ říká paní Marie s mírnou obavou z toho, jaké nemoci se u něj ještě objeví.

Staršího psa a kočku nikdo nepojistí

S manželem uvažovali dokonce o pojištění Texíka. I ho poptávali. Jako problém se ale ukázal jeho věk. Letos mu bude deset let, a to už je u psů velmi vysoký věk. Prakticky to znamená, že je jako psí senior nepojistitelný.

„Pojištění psů a koček už je v Česku dobře rozvinuté a dostupné. Obvykle zahrnuje krytí výdajů spojených s léčbou nemoci, úrazu a bývá v něm i pojištění odpovědnost s krytím do dvou milionů korun,“ přibližuje pojištění nejčastějších domácích zvířat, jako jsou psi a kočky, finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Nicméně i dodává, že pro desetiletého pejska už pravděpodobně žádná pojišťovna krytí nenabídne. U koček bývá hraniční věk pro uzavření pojištění ještě nižší, kolem sedmi let věku, tvrdí Kučera.

„Ideální je si zvíře pojistit v mladém věku, kdy v nějaké základní verzi vyjde takový produkt zahrnující i pojištění odpovědnosti na nižší stovky korun měsíčně – to v případě drobných plemen,“ říká Kučera. Majitelé zvířat však musí počítat s povinnou spoluúčastí na úhradě nákladů za ošetření či jinou péči o zvíře. „Obvykle jde o paušální částku jeden tisíc korun, nebo o spoluúčast ve výši 10 procent z ceny vykázané péče.“

Co říkají veterináři

S pojišťováním domácích mazlíků, jako jsou psi a kočky, souhlasí i samotní veterináři. Díky dostupné moderní péči se totiž rozšiřuje i rozsah prováděných výkonů, čímž se prodlužuje i délka dožití doma chovaných zvířat.

„Díky novým poznatkům, možnostem diagnostiky a modernějšímu vybavení roste úroveň samotné veterinární péče, což se na konečné ceně také odráží,“ potvrzuje Kateřina Návojová Horáčková z Komory veterinárních lékařů ČR.

Ne každý ale má své zvíře pojištěné. I proto bývají někteří jejich majitelé překvapeni cenou za nabídnuté ošetření. „Někteří péči odmítají, protože na ni nemají, někteří berou zvíře stále jako spotřební zboží a nechce se jim vydávat vyšší sumy za ošetření,“ říká k úhradám za veterinární péči Návojová Horáčková.

V posledních letech podle Návojové přibývá majitelů, kteří jsou ochotni péči svému zvířeti dopřát. A také těch, kteří si domácího mazlíčka pojistí ještě dříve, než onemocnění či se zraní.

„Počty pojištěných zvířat rostou, a je to tak dobře. Pokud si majitel zvíře pojistí už v době, kdy je zvíře mladé, zdravé, tak potom pojišťovny výdaje za péči o nemocné zvíře z velké části proplácí,“ potvrzuje slova Kučery o době, kdy je ideální zvíře pojistit, mluvčí Komory.

Některé pojišťovny podle ní umožňují, že klient u veterináře zaplatí pouze nutnou spoluúčast, o zbytek platby se pak plně postará sama pojišťovna.

I za péči o mladé a zdravé zvíře se platí

Náklady za veterinární péči o psa nebo kočku se běžně pohybují kolem 1 500 korun za rok – to i pokud jde o mladé zvíře v plném zdraví. S přibývajícím věkem, jak dokládá i případ paní Marie s Texíkem, pak výdaje za péči o domácí zvířata rychle narůstají.

„U seniorů je potřeba preventivní prohlídky zintenzivnit, měly by být doplněné ještě měřením tlaku a odběrem krve a moči. Taková prevence pak vyjde řádově na čtyři až sedm tisíc korun, podle sledovaných parametrů,“ přibližuje Kateřina Návojová Horáčková.

Pojištění domácích zvířat veterináři i s ohledem na vývoj ve veterinární medicíně a vyšší rizika nemoci a úrazu v jejich seniorském věku doporučují. A jak říkají pojišťovny, správně nastavená pojistka o domácího mazlíka jejich majitelům ušetří peníze v době jejich nemoci nebo úrazu. Navíc ulehčí i rozhodování, zda a kolik do léčby zvířete investovat.