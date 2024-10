Domácí mazlíčci způsobují i statisícové škody, potvrzuje to praxe

Za škodu, kterou způsobíte někomu dalšímu na jeho majetku či zdraví, nesete odpovědnost. Stejně tak v případě, kdy bude viníkem vaše dítě. I to, co provede váš potomek, „půjde za vámi“. Jenže škody v řádu statisíců nebo vyšších desítek tisíc korun snadno způsobí také zvířata. A vůbec nemusí jít o nějaké velké zvíře, jako je třeba kůň, kráva či beran. Podařit se to může klidně i kočce nebo pejskovi.

Právě k posledně uvedeným mazlíčkům se způsobených škod váže dokonce nejvíc, jak potvrzují statistiky pojišťoven i aktuální průzkum, který provedla KB Pojišťovna mezi více než 1 500 respondenty, z nichž 500 bylo pejskařů. Vyplynulo z něj, že minimálně každý druhý Čech se ve svém blízkém okolí setkal s napadením člověka nebo psa jiným psem. Respondenti dále uvedli, že u napadení člověka byla ve třetině případů důsledkem středně až velmi vážná zranění. „Sami pejskaři v průzkumu potvrdili, že zkušenost s tím, že jejich pes někomu ublížil, nebo mu způsobil majetkovou újmu, má zhruba 16 procent z nich,“ říká Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny. „A přiznali i to, že většinou museli škodu nahradit. Jen v necelé polovině případů to za ně, díky pojištění odpovědnosti, za škodu udělala pojišťovna.“ Zajímavé je, že 74 procent dotázaných pejskařů v průzkumu odpovědělo, že o možnosti pojištění ví – sjednané ho ale má jen necelá třetina z nich.

Odpovědnost je většinou absolutní

Možná to bude i tím, že povědomí o tom, do jaké míry je majitel za své zvíře zodpovědný, podle průzkumu KB Pojišťovny silně pokulhává. Přitom odpovědnost je obrovská, řečeno právnickou terminologií – objektivní. Zjednodušeně to znamená, že pokud si pořídíte nějaké zvíře, a to způsobí škodu na cizím majetku nebo na zdraví, jste jako vlastník povinen k její náhradě prakticky vždy. A v případě zranění se se počítá třeba i šok. Například, když proti náhodnému chodci v parku vyběhne velký pes, chodec se lekne, začne utíkat, přitom zakopne a zraní se. I tehdy bude muset majitel psa škodu uhradit.

A co když vám psa (či jiné zvíře) bude hlídat třeba kamarád, pes mu při venčení uteče a například někoho kousne nebo třeba vběhne cyklistovi pod kolo a ten se zraní a poničené bude také kolo? „V takovém případě zde bude platit spoluodpovědnost majitele psa a toho, kdo ho měl v dané chvíli na starosti. Škodu tak budou nahrazovat společně,“ vysvětluje Robert Schulhauser, právník KB Pojišťovny.

Mírnější pravidla, tzv. subjektivní odpovědnost, platí pro majitele asistenčních psů, kteří jsou pomocníky pro zdravotně postižené. U těchto zvířat, pokud způsobí škodu, se vlastník může vyvinit (odborně liberovat), pokud prokáže, že byl dostatečně pečlivý, a přesto bohužel škoda vznikla.

Výjimkou v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem bude situace, kdy například někdo přeleze plot do cizí zahrady i přes označení cedulí „Pozor pes“ a tam ho kousne pes. „Ve většině takových případů nemá majitel za způsobenou škodu odpovědnost a poškozený nemá na nic nárok,“ upřesňuje Schulhauser.

Škodu může uhradit pojišťovna

Namístě je tedy určitě sjednání pojištění odpovědnosti občana z běžného života, které se hodí pro situace, kdy sami neúmyslně způsobíte někomu jinému škodu na majetku (např. vytopíte sousedy) nebo na zdraví (např. při lyžování někoho zraníte). Kromě toho se tyto pojistky vztahují právě i na situace, kdy škodu někomu jinému způsobí zvíře, které vlastníte, příp. opatrujete (hlídáte). „Tento produkt můžete sjednat společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, nebo samostatně,“ doplňuje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí PVZP.

Není zvíře jako zvíře

Na která zvířata konkrétně se bude pojistka vztahovat, se však bude u jednotlivých pojišťoven lišit. „Pojištění odpovědnosti pokrývá vlastnictví a opatrování všech drobných domácích zvířat, jako jsou psi, kočky, králíci, křečci, morčata a jiná drobná kožešinová zvířata, okrasné a zpěvné ptactvo, drobná nejedovatá akvarijní, terarijní a laboratorní zvířata, včely a drůbež. Okruh zvířat lze rozšířit i o ta hospodářská, tedy o prasata, ovce, kozy, skot, lamy, pštrosy, koně, osly, velbloudy, jeleny, daňky a jiná obdobná chovná, jízdní a tažná zvířata,“ popisuje Lenka Růžková, tisková mluvčí pojišťovny UNIQA. „Mezi nepojištěná zvířata naopak patří divoká, exotická a jedovatá zvířata, jako jsou například šelmy, opice, krokodýli, jedovatí hadi a podobně.“

U České podnikatelské pojišťovny (ČPP) se pojistka vztahuje na vlastní či opatrovaná domácí či hospodářská zvířata. „Nemáme omezení na počet zvířat. Nerozlišujeme ani, o jaká zvířata jde,“ říká Renata Čapková, mluvčí ČPP. U Generali České pojišťovny se pojištění vztahuje na zvířata, která obývají s majiteli společnou domácnost. A jsou jimi myšleni jak domácí mazlíčci, tak hospodářská zvířata. U PVZP se pojištění vztahuje pouze na domácí a hospodářská zvířata, která jsou běžně chována v českých domácnostech pro zálibu a potřeby rodiny.

Jaká zvířata mohou být z pojistky vyloučena

Podobné je to rovněž u Kooperativy, pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty. „Ale pozor, z pojištění jsou vyloučena zvířata, která jsou chována k výdělečným účelům, divoká zvířata nebo nebezpečná exotická zvířata nebo pes při výkonu práva myslivosti nebo při služebním výkonu,“ zdůrazňuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

U posledně dvou jmenovaných skupin to vyplývá z legislativy. Myslivci či majitelé služebních psů tak budou pro výkon jejich činnosti, služby potřebovat speciální pojištění odpovědnosti. To z běžného občanského života se totiž bude vztahovat pouze na „civilní“ případy, kdy například myslivec vezme psa o víkendu na rodinnou procházku a pes (který v té době nebude „v práci“) při ní způsobí nějakou škodu.

Široké krytí nabízí rovněž KB Pojišťovna, pojistka se vztahuje na škody způsobené mazlíčky (i když to bude had, šelma, kůň, ptáci apod.). „Ne však na škody způsobené zvířaty chovanými k výdělečné činnosti. Stejně tak se nevztahuje na škody způsobené pasoucími se hospodářskými zvířaty na lukách, stromech a na zahradních, polních či lesních kulturách,“ doplňuje Martin Svoboda.

Pojistné podmínky je tak dobré si pečlivě prostudovat a ověřit si, co všechno a za jakých okolností bude pojistka krýt. Zvláště pokud máte doma nějaké exotičtější zvíře. Nebo pokud máte hospodářská zvířata. Za zvíře chované k výdělečné činnosti totiž může být považovaná třeba kráva, jejíž mléko prodáváte lidem v okolí. Nebo obhájíte třeba tři-čtyři ovce, ale ne 15hlavé stádo.

O co nejčastěji jde

Ač se to nezdá, škody způsobené zvířaty nejsou ničím výjimečným. Například u KB Pojišťovny tvoří přibližně osm procent všech pojistných událostí, které v rámci pojištění odpovědnosti pojišťovna likviduje. Hlavně u újmy na zdraví může jít až o statisícové částky, protože vedle bolestného, psychické újmy, trvalých následků, náhrady ušlého výdělku nebo snížení společenského uplatnění, musí odpovědná osoba zaplatit také lékařské výlohy zdravotní pojišťovně za léčbu poškozeného.

Nejvíce ve statistikách figurují psi, což potvrzují všechny oslovené pojišťovny. „Časté jsou případy pokousání psa jiným psem, poškození cizího majetku psem, a nijak výjimečné nejsou ani případy, kdy dojde k újmě na zdraví,“ říká Čapková. Například když pes někoho pokouše nebo je bez vodítka a zaviní pád cyklisty či in-line bruslaře.

Částky pojistného plnění pak nejsou vůbec malé. „Řešili jsme případ, kdy se klientovi pes vytrhl a zezadu srazil poškozeného, který si zranil koleno. Škoda se vyšplhala na 264 tisíc korun,“ popisuje Svoboda. „Jiné klientce tchyně venčila psa. Psa neměla nakrátko a zapovídala se sousedkou. Když odcházela, pes na sousedku zaútočil a kousl ji do předloktí, kde měla tržné rány. Škoda byla 110 tisíc korun.“ Pes dalšího z klientů KB Pojišťovny strhl cyklistu a kousl ho, škoda byla 42 tisíc korun. Jiný vběhl na dvůr k sousedům a pokousal kočku, škoda byla 32 tisíc korun. Za 20 slepic, které pes dalšího klienta zabil sousedovi, pojišťovna vyplatila 6 tisíc korun.

Vysoké škody jsou rovněž u dopravních nehod, které zaviní psi (či jiná zvířata), zvláště pokud by došlo ke srážce dvou aut, v autě jelo více lidí a došlo k vážným zraněním. Pak se náklady na odškodnění zraněných osob a zničených vozidel mohou dostat i do výše v řádu milionů.

Škody ale samozřejmě nepůsobí pouze psi. Častými viníky jsou i kočky. KB Pojišťovna řešila případ, kdy kočka vběhla pod kolo cyklistovi, který si třikrát zlomil klíční kost a žebro. Škoda činila 154 tisíc korun.

„Setkali jsme se také s případy, kdy škodu zavinil kůň. Například, když se lekl při přecházení vozovky a poškodil zaparkované vozidlo, nebo když v ustájení poškodil vodovodní trubky vedoucí ke žlabu. Jiný kůň zase utekl z ohrady a způsobil škody na sousedním pozemku, mj. poničil skleník,“ uvádí příklady Vlastimil Sršeň.

Stávají se i různé kuriózní případy

Pojišťovny se však setkávají i s mnohem kurióznějšími pojistnými událostmi. Například pojišťovna UNIQA registruje škodu způsobenou prasetem. Při převozu autem na zabíjačku se uvolnilo z upevnění majiteli-spolujezdci a dostalo se do prostoru řidiče, který nemohl řadit a šlapat na pedály, což mělo za následek havárii.

Generali Česká pojišťovna se pro změnu zabývala případem, kdy ke klientovi, který má psa, přijela návštěva a zaparkovala u nich na zahradě. Pes v prostoru motoru cítil zřejmě kunu, a tak se na auto vrhl. „Protože šlo o bull-plemeno, následky na vozidle byly velké – rozkousané plastové díly nárazníku, ale také okousané a poškrábané části karoserie. Zejména pak blatníky a přední nárazník,“ popisuje Pavlína Adámková, mluvčí Generali České pojišťovny.

A auto dokáže poničit třeba i obyčejná krůta nebo páv chovaný jako domácí mazlíček. S tím má zkušenost Kooperativa. „Páv způsobil škodu na vozidle návštěvy. Viděl totiž svůj odraz ve dveřích vozidla a považoval jej za jiného páva. Páv na vozidlo zaútočil a poškrábal jej. Život zvířat je plný překvapení,“ uzavírá Milan Káňa.