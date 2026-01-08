Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Jedním z příběhů je mladá samoživitelka se třemi dětmi, která se ocitla v dluhové spirále. Její závazky přesáhly 400 tisíc korun. Žila přitom jen z dávek státní sociální podpory. Byla neustále ve stresu a bála se, co bude dál. Měla strach z exekutora i toho, jaký to může mít psychický dopad na její děti. Neviděla žádnou možnost, jak se ze své dluhové pasti vymanit. Pak však našla odvahu a obrátila se poradnu.
„Novela insolvenčního zákona z října 2024 přinesla zásadní změnu – možnost využít takzvaný závazný příslib, tedy splácení dluhů ze sociálních dávek. Tento krok otevřel cestu k oddlužení i lidem s minimálními příjmy,“ poznamenává Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.
Poradna samoživitelce vysvětlila možnosti oddlužení a pomohla se sepsáním insolvenčního návrhu. Díky novele zákona soud povolil oddlužení a žena má šanci na nový začátek bez dluhů.
Příběh mladé samoživitelky přitom není ojedinělý. „Do členských dluhových poraden sdružených v naší asociaci chodí často ženy, takže bych řekl, že jsou to právě ony, které se nejčastěji dostávají do dluhové pasti, nezvládají splácet své závazky a chodí do poraden požádat o pomoc,“ poznamená Kalvoda.
Neuvážené půjčky i neznalost práva
Co dostává lidi dnes nejčastěji do dluhů? „Často jsou to neuvážené půjčky nebo půjčky uzavřené ve velkém stresu. Mnohdy je takové chování neuváženého půjčování spojené s nízkou finanční gramotností a obtížností spočítat si, kolik bude muset člověk potřebovat na splácení půjček,“ přibližuje Kalvoda.
Řada lidí se pak kvůli půjčkám dostává do dluhové pasti, ze které nevidí žádný únik. Dokládá to i příběh z Rumburku, který rovněž pomohla řešit bezplatná občanská poradna. Obrátil se na ni senior, který čelil vymáhání promlčené pohledávky.
Díky poradně podal odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu a zabránil neoprávněné exekuci. „Tento případ potvrzuje, jak důležitá je znalost práv a rychlá reakce,“ říká Kalvoda.
Mezi dlužníky jsou i muži, kteří si nechají dluhy přerůst přes hlavu. Příkladem je muž, který se ocitl v dluhové pasti s více než deseti věřiteli a závazky přesahujícími částku 3,5 milionu korun. Díky odborné pomoci poradny se mu podařilo podat návrh na oddlužení.
„Soud návrhu vyhověl a všechny exekuce zastavil. Klient nyní splácí prostřednictvím insolvenčního správce a po třech letech může být osvobozen od zbytku dluhů,“ konstatuje odborník.
Dluhové pasti jsou i na internetu
Mezi dlužníky jsou i případy, kdy se lidé stali i obětí internetových podvodníků. „Takových obětí trestné činnosti v kyberprostoru a následných dlužníků přibývá. Bohužel jsou pasti internetových podvodníků stále rafinovanější,“ dodává Kalvoda.
V Náchodě se poradna věnovala muži s invalidním důchodem, který se zadlužil kvůli nejen kvůli neuváženým půjčkám, ale i podvodům na internetu. Dluhy se snažil řešit dalšími půjčkami, což vedlo k ještě větším problémům. Poradna doporučila nejen oddlužení, ale i preventivní opatření, jako je ustanovení opatrovníka, aby se předešlo dalšímu zadlužování. Návrh na oddlužení byl podán a spolupráce pokračuje.
A další složitý příběh. V tomto případě ještě není u konce, ale vyvíjí se dobrým směrem. Jde o mladého muže s duševním onemocněním, který se zadlužil u nebankovních společností. Rodiče mu pomáhali problém řešit, ale situace se opakovala, a nejspíš několikrát. Dnes poradna s klientem pracuje na mapování závazků, přípravě návrhu na oddlužení a zároveň na stabilizaci jeho finančního chování. „Tento případ ukazuje, jak důležitá je nejen právní pomoc, ale i psychologická podpora,“ poznamenává Hynek Kalvoda.
Jedinečná investice nemusí být skvělá
Do dluhů se dostávají dnes i lidé, kteří naletí podvodníkům a uvěří příslibu snadného zbohatnutí. Dokládá to příběh ženy, která se stala obětí podvodu spojeného s investicemi do kryptoměn. Falešný bankéř ji dokázal zmanipulovat natolik, že si vzala na „jedinečnou investici“ úvěry v hodnotě přes 750 tisíc korun a neuváženě předala i své osobní údaje. Musela pak čelit i dalším neznámým závazkům. Dnes věří, že se jí podaří díky odborným radám z občanské poradny situaci stabilizovat a z dluhů se vymanit návrhem na oddlužení.
Přiznat se k dluhům je pro řadu lidí velmi těžké, přesto tisíce z nich najdou odvahu a začnou svůj složitý problém řešit. Strkat hlavu do písku a tvářit se, že se problém vyřeší nějak sám, není zkrátka nejlepší volba. Jak říká odborník Kalvoda: „Oddlužení není jen právní proces, ale šance na nový život. Novela insolvenčního zákona přináší naději i lidem s minimálními příjmy. Klíčové je, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc včas.“