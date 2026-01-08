Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít odborné bezplatné poradny. Konkrétní případy potvrzují, že poradny napříč Českem pomáhají lidem nastartovat nový začátek.
Jedním z příběhů je mladá samoživitelka se třemi dětmi, která se ocitla v dluhové spirále. Její závazky přesáhly 400 tisíc korun. Žila přitom jen z dávek státní sociální podpory. Byla neustále ve stresu a bála se, co bude dál. Měla strach z exekutora i toho, jaký to může mít psychický dopad na její děti. Neviděla žádnou možnost, jak se ze své dluhové pasti vymanit. Pak však našla odvahu a obrátila se poradnu.

„Novela insolvenčního zákona z října 2024 přinesla zásadní změnu – možnost využít takzvaný závazný příslib, tedy splácení dluhů ze sociálních dávek. Tento krok otevřel cestu k oddlužení i lidem s minimálními příjmy,“ poznamenává Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

Poradna samoživitelce vysvětlila možnosti oddlužení a pomohla se sepsáním insolvenčního návrhu. Díky novele zákona soud povolil oddlužení a žena má šanci na nový začátek bez dluhů.

Příběh mladé samoživitelky přitom není ojedinělý. „Do členských dluhových poraden sdružených v naší asociaci chodí často ženy, takže bych řekl, že jsou to právě ony, které se nejčastěji dostávají do dluhové pasti, nezvládají splácet své závazky a chodí do poraden požádat o pomoc,“ poznamená Kalvoda.

Neuvážené půjčky i neznalost práva

Co dostává lidi dnes nejčastěji do dluhů? „Často jsou to neuvážené půjčky nebo půjčky uzavřené ve velkém stresu. Mnohdy je takové chování neuváženého půjčování spojené s nízkou finanční gramotností a obtížností spočítat si, kolik bude muset člověk potřebovat na splácení půjček,“ přibližuje Kalvoda.

Kde poradí zdarma

Řada lidí se pak kvůli půjčkám dostává do dluhové pasti, ze které nevidí žádný únik. Dokládá to i příběh z Rumburku, který rovněž pomohla řešit bezplatná občanská poradna. Obrátil se na ni senior, který čelil vymáhání promlčené pohledávky.

Díky poradně podal odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu a zabránil neoprávněné exekuci. „Tento případ potvrzuje, jak důležitá je znalost práv a rychlá reakce,“ říká Kalvoda.

Mezi dlužníky jsou i muži, kteří si nechají dluhy přerůst přes hlavu. Příkladem je muž, který se ocitl v dluhové pasti s více než deseti věřiteli a závazky přesahujícími částku 3,5 milionu korun. Díky odborné pomoci poradny se mu podařilo podat návrh na oddlužení.

„Soud návrhu vyhověl a všechny exekuce zastavil. Klient nyní splácí prostřednictvím insolvenčního správce a po třech letech může být osvobozen od zbytku dluhů,“ konstatuje odborník.

Dluhové pasti jsou i na internetu

Mezi dlužníky jsou i případy, kdy se lidé stali i obětí internetových podvodníků. „Takových obětí trestné činnosti v kyberprostoru a následných dlužníků přibývá. Bohužel jsou pasti internetových podvodníků stále rafinovanější,“ dodává Kalvoda.

V Náchodě se poradna věnovala muži s invalidním důchodem, který se zadlužil kvůli nejen kvůli neuváženým půjčkám, ale i podvodům na internetu. Dluhy se snažil řešit dalšími půjčkami, což vedlo k ještě větším problémům. Poradna doporučila nejen oddlužení, ale i preventivní opatření, jako je ustanovení opatrovníka, aby se předešlo dalšímu zadlužování. Návrh na oddlužení byl podán a spolupráce pokračuje.

Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

A další složitý příběh. V tomto případě ještě není u konce, ale vyvíjí se dobrým směrem. Jde o mladého muže s duševním onemocněním, který se zadlužil u nebankovních společností. Rodiče mu pomáhali problém řešit, ale situace se opakovala, a nejspíš několikrát. Dnes poradna s klientem pracuje na mapování závazků, přípravě návrhu na oddlužení a zároveň na stabilizaci jeho finančního chování. „Tento případ ukazuje, jak důležitá je nejen právní pomoc, ale i psychologická podpora,“ poznamenává Hynek Kalvoda.

Jedinečná investice nemusí být skvělá

Do dluhů se dostávají dnes i lidé, kteří naletí podvodníkům a uvěří příslibu snadného zbohatnutí. Dokládá to příběh ženy, která se stala obětí podvodu spojeného s investicemi do kryptoměn. Falešný bankéř ji dokázal zmanipulovat natolik, že si vzala na „jedinečnou investici“ úvěry v hodnotě přes 750 tisíc korun a neuváženě předala i své osobní údaje. Musela pak čelit i dalším neznámým závazkům. Dnes věří, že se jí podaří díky odborným radám z občanské poradny situaci stabilizovat a z dluhů se vymanit návrhem na oddlužení.

Padlá burza a bitcoinoví Bonnie a Clyde. Největší kryptoměnové podvody

Přiznat se k dluhům je pro řadu lidí velmi těžké, přesto tisíce z nich najdou odvahu a začnou svůj složitý problém řešit. Strkat hlavu do písku a tvářit se, že se problém vyřeší nějak sám, není zkrátka nejlepší volba. Jak říká odborník Kalvoda: „Oddlužení není jen právní proces, ale šance na nový život. Novela insolvenčního zákona přináší naději i lidem s minimálními příjmy. Klíčové je, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc včas.“

