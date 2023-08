Stydí se žádat o příspěvek, podvedl je partner. Dlužníkem se může stát každý

Jaké problémy ve vaší poradně nejčastěji řešíte?

Poradna je určena všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují získat informace, na jakou pomoc mají nárok a jak své potíže řešit. Nabízíme poradenství v oblasti pracovní, v partnerských a rodinných vztazích, zejména při úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, pomáháme zorientovat se v systému sociálních dávek, nájemních a spotřebitelských smluv včetně ochrany před energošmejdy a dalšími podvodníky.

Drtivá většina klientů k nám ovšem přichází kvůli problémům s dluhy, dluhové poradenství tvoří až 90 procent všech řešených případů.

Není problém dluhů jen specifikem regionu, ve kterém vaše poradna působí?

Je pravda, že Ústecký kraj má nejvyšší podíl lidí v exekuci v celé republice. Ústecko je specifické co do míry nezaměstnanosti, složení obyvatelstva i počtu vyloučených lokalit. Poradny třeba na Plzeňsku mají podíl dluhů nižší, častěji řeší otázky pracovního práva či nemocí z povolání. Ale problém dluhů a exekucí je určitě celorepublikovým problémem.

Jak vlastně vypadá typický dlužník a na co si nejčastěji půjčuje?

Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří své dluhy dlouho neřešili. Tedy až ve chvíli, kdy jejich závazky narostly do extrémních rozměrů, zejména z důvodu enormního nárůstu příslušenství dluhu oproti původní jistině. Je proti nim vedena řada exekucí, z nichž se nejsou schopni do konce života žádným způsobem vyvázat.

Typický klient má ve většině případů velmi nízkou finanční gramotnost, neumí dlouhodobě plánovat a nezískal potřebné návyky pro zodpovědné hospodaření se svými peněžními prostředky. Často uzavírá značně nevýhodné úvěry u nebankovních společností, rychlé online půjčky přes internet a spotřebitelské úvěry na vybavení domácnosti či pořízení spotřební elektroniky.

O jakých částkách mluvíme?

Rámcově se dlužná částka pohybuje okolo 600 tisíc korun. Obrací se na nás ale i lidé, jejichž dluhy vyšplhaly na milionové částky.

V jakých životních situacích uzavírají lidé neuvážené půjčky nejčastěji?

Pro řadu lidí je život na dluh vzorcem chování, který přechází z generace na generaci. Běžně se nám proto stává, že naši poradci pomáhají hned několika členům rodiny.

Do těžko řešitelných dluhů se ale naši klienti dostávají z řady dalších příčin. Velkou část tvoří samoživitelé, kteří nejsou schopni zvládnout životní náklady. Přicházejí k nám OSVČ s nevydařeným podnikatelským záměrem nebo v druhotné platební neschopnosti, kterým vznikl dluh na veřejném zdravotním pojištění, nájemníci s nízkou platební morálkou, jimž opakovaně vznikl dluh na nájmu a vyšplhal se do stovek tisíc nebo lidé, kterým vypadl příjem z důvodu náhlého zhoršení zdraví, a nebyl jim přiznán žádný stupeň invalidity.

Lada Šůláková (39) Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce s aplikovanou psychoterapií.

Celá její profesní dráha je spojena se sociální pomocí.

Pracovala mimo jiné v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Byla koordinátorkou projektů pro mládež pro neziskovou organizaci Člověk v tísni, vedla projekty pro Školu obnovy venkova.

Od roku 2018 je vedoucí občanské poradny Diakonie pro Most.

Provozuje i privátní psychoterapeutickou praxi.

Podle vašich slov to vypadá, že dlužníkem se může stát každý?

Ono to ale opravdu tak je. Ohroženou skupinou jsou senioři, kteří pro svou důvěřivost podlehnou nátlaku šmejdů na předváděcích akcích nebo v upřímné snaze pomoci pořídí svým vnoučatům drahou elektroniku.

Máme ale i případy, kdy se lidé v penzi dostanou do dluhů jednoduše proto, že se například stydí požádat o příspěvek na bydlení, na který přitom mají nárok. Samostatnou kapitolu představují klienti vázaní hypotékou, kterým se rozpadl dlouhodobý partnerský vztah.

Všímám si, že zatímco dříve do dluhů upadali především lidé žijící na okraji společnosti, dnes se v důsledku rostoucích cen nájmů, energií i základního zboží dluhová past stále častěji týká i nižší střední třídy.

Sledujete ve vaší poradně nárůst klientů, kteří si půjčují takříkajíc na život?

Bohužel ano, i když zatím naštěstí nijak markantně. Setkáváme se spíše s nižšími desítkami těchto případů. Domnívám se, že skutečná krize v tomto ohledu přijde začátkem příštího roku.

Zvyšování životních nákladů dopadá nejvíce právě na osoby s nízkými příjmy. Na základě svých zkušeností si dovoluji říct, že lidé, kteří této situaci čelí, ji řeší uzavíráním půjček u nebankovních společností, aby si v uvozovkách dorovnali svůj příjem a zabezpečili základní životní náklady na měsíc. Souhlasím tak zcela s tím, že tito lidé do dluhů nespadli vlastní vinou, ale tím, že jim zkrátka nic jiného nezbývalo.

Zaznamenali jsme i nárůst klientů z nižší střední třídy, kteří využívají naši nabídku potravinové pomoci, což dříve nebývalo. Neziskové organizace se snaží tento deficit překlenout, ale ani naše zdroje nejsou neomezené.

Jak konkrétně můžete dlužníkům pomoci?

Klienty provázíme celým procesem oddlužení, tedy od prvního a velmi podrobného zmapování situace přes nastínění jednotlivých možností řešení po jejich realizaci.

Dlouhodobě neřešené dluhy představují velkou zátěž pro dlužníka i jeho blízké. Lidé k nám navíc mnohdy přicházejí až po řadě neúspěšných pokusů o vyrovnání dluhu, kdy se cítí na konci svých sil. Zvláště bolestné jsou dluhy vzniklé v průběhu manželství za zády partnera, který se o nich dozví až formou exekučního příkazu nebo po obstavení bankovního účtu. Nezbytnou součástí odborného poradenství je proto také emoční podpora, často s prvky krizové intervence.

Jakou formu oddlužení vídáte v poradně nejčastěji?

Převažuje pětiletá forma oddlužení, kdy je klient povinen uspokojit své věřitele alespoň z 30 procent, případně prokázat insolvenčnímu soudu, že v tomto ohledu skutečně vyvinul maximální úsilí. Pokud tedy dlužník plní po dobu pěti let řádně všechny podmínky v rámci insolvenčního řízení a oddlužení mu není po tuto dobu ze strany insolvenčního soudu zrušeno, je na konci této lhůty od zbývajícího dluhu osvobozen, což je podstata oddlužení.

Bývá oddlužení úspěšné?

Úspěšnost našich klientů se pohybuje okolo 90 procent, což mě velmi těší. Vysoké procento dokončených insolvencí souvisí s velmi podrobným mapováním situace dlužníka a jeho platební schopnosti pro plnění podmínek v oddlužení, které jsou poměrně tvrdé.

Zbývajících 10 procent představují případy, kdy klienti sami přeruší kontakt s insolvenčním správcem, zatají poradci některou z podstatných informací, případně mají úmysl jít do oddlužení s nepoctivým záměrem, který před samotným podáním návrhu nelze vždy zavčas odhalit.

Není insolvence nefér vůči věřitelům i celé společnosti? Odpuštěnou část dluhu zaplatíme všichni a dlužníkovi po ukončení insolvenčního řízení nic nebrání v dalším zadlužování.

Odpuštěná část dluhu jde samozřejmě k tíži daňových poplatníků, což si při své každodenní práci uvědomuji. Nejsme ale pouhými sepisovateli insolvenčních návrhů, důležitou součástí naší práce je prevence. To znamená, že se klienty snažíme vést k přijetí zodpovědnosti za vlastní finanční situaci i její řešení také tím, že se v budoucnu již nebudou dále zadlužovat.

Co si myslíte o akci Milostivé léto? Je jeho opakování dobrou cestou?

Milostivé léto je určitě jedním z možných nástrojů prevence předlužení osob a zamezení šedé ekonomice. Exekuce jsou obecně pro stát příliš drahé, takže vítám každou iniciativu na zmírnění jejich dopadů.

Na základě svých zkušeností se ale domnívám, že předchozí dvě Milostivá léta nepřinesla očekávaný efekt. Klienti, kteří o akci projevili zájem, ve výsledku nebyli schopni uhradit dlužnou jistinu, případně byli zatíženi větším počtem exekucí, takže vyvázat se pouze z jedné z nich pro ně nepředstavovalo potřebnou motivaci.

Jaká je vaše rada na závěr?

Zachovejte si zdravý selský rozum, určitou míru obezřetnosti při podpisu úvěrové smlouvy a také předem zvažte své motivy k pořízení úvěru – opravdu tu věc potřebujete, nebo si chcete pouze zvýšit životní úroveň bez ohledu na svou finanční situaci? Pořiďte si kalkulačku a finanční deník, pořádně si vše sepište, a pokud zjistíte, že jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, včas zvažte, co s tím podniknete.