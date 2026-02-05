Příchod děťátka na svět je pro každý pár velká věc. A to i co se týče dopadu na domácí finance. Ve většině mladých rodin totiž s touto novou životní etapou dochází ke kombinaci dvou zásadních změn. Objevují se nové měsíční výdaje, jako jsou pleny, strava, léky, hlídání dítěte nebo zvýšené náklady na dopravu. Zároveň ale dochází k výpadku části příjmů. Z praxe vyplývá, že čistý příjem domácnosti po narození dítěte obvykle klesne o 20 až 40 procent.
Tento pokles vychází z porovnání běžného příjmu domácnosti před narozením dítěte a příjmů v období rodičovské dovolené. Ve většině rodin dochází k tomu, že jeden z partnerů přestane pracovat úplně, případně přejde na výrazně omezený úvazek. Jeho mzdu následně nahradí rodičovský příspěvek, který je však výrazně nižší než původní čistý příjem.
„V domácnostech, kde před narozením dítěte pracovali oba partneři, tak často vypadne 30–60 procent jednoho platu, což v celkovém součtu znamená pokles čistého příjmu domácnosti právě o zmíněných 20 až 40 procent,“ vysvětluje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners a doplňuje: „U rodin, kde měl jeden z partnerů nadprůměrný nebo hlavní příjem – například v manažerské pozici, v podnikání nebo u příjmů závislých na provizích a bonusech – může být rozdíl mezi původním příjmem a rodičovským příspěvkem ještě výraznější.“
Bez přípravy může přijít rychlý „sešup“
Pokud tedy fungování domácích financí nedozná s plánováním rodičovství žádných změn a rodina se bude spoléhat na to, že situace se „nějak zvládne sama“, nebo se budou snažit udržet si stejný životní standard jako před narozením dítěte za každou cenu, může se velmi snadno dostat do velkých potíží.
„Setkali jsme se s rodinou, která do rodičovství vstupovala bez větších příprav. Po porodu ale přišel pokles příjmů a velmi brzy se ukázalo, že i běžná domácnost se může rychle dostat do situace, kdy není kam sáhnout. A to přitom nešlo o žádné mimořádné výdaje, jen běžný chod plus miminko,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. „V takové chvíli často pomůže omezit zbytné výdaje, někdy i zvážit přivýdělek.“
Mnohem lepší variantou je však připravit se na nové životní období dopředu, aby ho rodina dokázala překlenout bez zbytečného tlaku.
Co se dá zvládnout dopředu
Základem zdravých rodinných financí je vytvoření dostatečné finanční rezervy, která by měla pokrýt alespoň tři až šest měsíců běžných výdajů domácnosti a umožnit rodině zvládnout výpadek příjmů po narození dítěte bez zbytečného stresu.
Část těchto rezerv by měla být uložena na spořicím účtu, aby byly peníze okamžitě k dispozici. Naopak není vhodné spoléhat se na investice, které nelze rychle vybrat nebo které by mohly být v nevhodný okamžik ztrátové.
Neméně podstatnou oblastí je samotný rodinný rozpočet. Ten by měl být přepočítán na nový, nižší příjem, ideálně tak, jako by domácnost fungovala pouze z jednoho hlavního příjmu. Je vhodné jasně oddělit nezbytné výdaje, jako jsou náklady na bydlení, energie a jídlo, od výdajů, které lze dočasně omezit nebo odložit. Rozpočet by měl zároveň počítat s již zmíněnou rezervou na neočekávané výdaje, které se s příchodem malého dítěte objevují častěji.
Hypotéka či nájem zůstávají
S hypotékou se toho moc udělat nedá. Časem mohou klesnout úrokové sazby a rodině se může ulevit. Stejně tak ale mohou vzrůst a s tím je třeba počítat. „Splatnost je většinou u mladších lidí tak jako tak na maximu a snížit splátku prodloužením splatnosti nepadá v úvahu,“ konstatuje David Eim, analytik Gepard finance a varuje: „Kdo by spoléhal na to, že by v případě potřeby šly pozastavit splátky, bude také zklamán. Takové pozastavení splátek totiž bývá jen krátkodobé, typicky do tří měsíců, navíc je většinou interpretováno jako problém se splácením se všemi důsledky v úvěrovém registru a principiálně tedy nic neřeší.“
U nájemního bydlení je dobré si zkontrolovat délku nájemní smlouvy a podmínky jejího prodloužení, ověřit výpovědní lhůty a případné sankce při předčasném ukončení nájmu a mít přehled o tom, zda je v případě potřeby možné nájem rychle snížit nebo změnit bydlení.
Jak u hypotéky, tak u nájmu je pak důležité pohlídat si také výši záloh na energie. Ty by měly odpovídat reálné spotřebě a nikoli zbytečně zatěžovat rozpočet domácnosti. „Náklady lze snížit i úspornými opatřeními, jako je používání LED osvětlení, vypínání spotřebičů v pohotovostním režimu nebo lepší regulací vytápění. U plynu a tepla pak pomůže i snížení teploty v místnostech o jeden stupeň, což může ve výsledku opět znamenat citelnou úsporu peněz,“ dává tipy Petr Špirit, analytik společnosti Bidli.
Pravidelná roční kontrola smluv a spotřeby tak podle něj pomůže domácnosti dlouhodobě zabraňovat přeplácení za energie.
Zkontrolujte pojistné smlouvy
Důležitou oblastí jsou také pojistné smlouvy. „Rodiče by si měli ověřit, zda mají oba sjednané rizikové životní pojištění, a zaměřit se především na krytí výpadku příjmu, invalidity a dlouhodobé nemoci. Po narození dítěte je vhodné upravit pojistné částky i obmyšlené osoby tak, aby odpovídaly nové životní situaci,“ doporučuje Janeček.
Prověření si zaslouží rovněž pojištění nemovitosti, zejména zda není podpojištěná, protože pojistná částka by měla odpovídat aktuálním nákladům na znovupostavení nemovitosti, nikoli její historické ceně. U bytů je vhodné se zaměřit na pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu a nastavené limity plnění.
„Velmi důležité je i pojištění odpovědnosti v běžném životě, často označované jako ‚pojistka na blbost‘, protože s malým dítětem výrazně roste riziko vzniku škod,“ zdůrazňuje Janeček. Rodiče by si měli rovněž projít čekací doby a výluky v pojistných smlouvách, zejména u krytí nemocí a pracovní neschopnosti.
S jakými financemi lze počítat od státu
Při plánování rodinných financí je také důležité vědět, s jakou podporou je možné počítat ze strany státu, protože státní dávky mohou alespoň částečně zmírnit dopad sníženého příjmu v období po narození dítěte.
Základní dávkou v souvislosti s narozením dítěte je peněžitá pomoc v mateřství (PPM), která začíná „běžet“ od osmého až šestého týdne před porodem a u jednoho dítěte trvá 28 týdnů, u více dětí 37 týdnů. Základem pro její výpočet je 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. „Nárok na ni má však pouze rodič, který je účasten nemocenského pojištění, typicky zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud si nemocenské pojištění platí,“ upozorňuje Janeček. A prvních šest týdnů může PPM pobírat pouze matka.
Po skončení pobírání PPM nebo v případě, že na ni rodič nemá nárok, přichází na řadu rodičovský příspěvek. Ten již není navázán na účast na pojištění, náleží vždy na nejmladší dítě v rodině. Jeho souhrnná výše se ale liší podle data narození. „U dětí narozených do 31. prosince 2023 činí 300 tisíc korun a lze jej čerpat do čtvrtých narozenin. U dětí narozených od 1. ledna 2024 se zvýšil na 350 tisíc korun, ale čerpat ho lze maximálně do tří let věku,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Rodiče dvojčat a vícerčat mají částku vyšší. Starší vícerčata, narozená do konce roku 2023, mají nárok na 450 tisíc korun, mladší na 525 tisíc korun – opět s limitem čerpání tří nebo čtyř let podle data narození.
Rodičovská pro vícerčata vzrostla na 700 tisíc korun
A od letoška si rodiče vícerčat ještě polepší. „Od 1. ledna 2026 totiž vstoupila v platnost výrazná valorizace rodičovského příspěvku pro rodiče dvojčat a vícerčat narozených po tomto datu. Jejich příspěvek se zvyšuje z 525 tisíc na 700 tisíc korun. I nadále jej bude možné vyčerpat pouze do tří let věku dítěte,“ poukazuje na novinku Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Nárok na tuto zvýšenou částku mohou získat i rodiče vícerčat, která se narodila dříve – pokud splní dvě podmínky. První je, že k 1. lednu 2026 stále rodičovský příspěvek pobírají. V takovém případě se částka automaticky navýší, bez nutnosti cokoli dokládat. „Druhou možnost mají rodiče, kteří už původní částku vyčerpali, ale jejich děti stále splňují věkový limit: méně než čtyři roky u dětí narozených před 1. lednem 2024 a méně než tři roky u dětí narozených po tomto datu. Tito rodiče však musí o doplatek znovu požádat – automaticky jim vyplacen nebude,“ říká Anna Kevorkyan.
Naopak zkrátka přicházejí rodiče jednoho dítěte. Zůstávají na částce 350 tisíc korun, což znamená, že se jejich rodičovský příspěvek fakticky nezvyšuje, i když ceny rostou.