Digitalizace se odkládá: dávky pro postižené dál vyřídíte jen přes úřady

Daniel Tácha
Vyřízení příspěvků na mobilitu, pomůcky nebo průkazy ZTP zůstává dál vázané na úřady. Digitalizace, která měla odstartovat letos v dubnu a lidem tak výrazně ulehčit život, se totiž odkládá na neurčito – a spolu s ní i slibované zjednodušení celého systému. Co přesně změny brzdí a proč se projekt zadrhl právě teď?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na vyřízení příspěvků a podpor z domova si lidé se zdravotním postižením ještě několik let počkají. Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo odklad jejich zařazení do aplikace Jenda na neurčito. Digitalizace těchto dávek byla přitom v plánu už od letošního dubna. Důvodů odkladu je podle vedení úřadu více.

„První je transpozice evropského průkazu, který – ač se to zdá jako technikálie – zásadním způsobem vstupuje do nastavení procesů,“ vysvětlil ředitel Sekce IT na MPSV Karel Trpkoš.

Lidé se zdravotním hendikepem žádají na úřadu práce o příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku i o průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P. Ty jim s ohledem na rozsah omezení přiznávají některé výhody, například možnost využít vyhrazená místa při cestování veřejnou dopravou nebo slevy na jízdném.

„Na digitalizaci dávek a příspěvků či průkazů si musí lidé se zdravotním postižením bohužel počkat. I když právě u nich by dávalo největší smysl, aby si je mohli vyřídit z domova a nemuseli chodit na úřady,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Přesto je tu pro osoby se zdravotním postižením (OZP) i jedna dobrá zpráva. Tou je, že zřejmě i v příštím roce zůstane zachován příspěvek na provoz domácí podpory dýchání.

„Ta je i letos součástí příspěvku na mobilitu, který v základu činí 900 korun měsíčně. Lidé, kteří úřadu práce doloží svou závislost na domácí plicní podpoře, dostávají 2 900 korun měsíčně,“ upozorňuje Weiss na zachování této podpory i v roce 2027.

O potvrzení používání domácí podpory dýchání, jako je plicní ventilace nebo oxygenoterapie, žádají lidé u své smluvní zdravotní pojišťovny. Jde totiž o zdravotnický prostředek hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvky dál vyřizují dva úřady

Spolu s digitalizací příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním hendikepem se odkládá i přesun této agendy výhradně na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), jak schválila předchozí vláda. V tomto případě ale nejde o odklad na neurčito.

„Původně plánovaný převod této agendy na Českou správu sociálního zabezpečení k 1. 7. 2026 se podle dostupných informací pravděpodobně posune do poloviny roku 2028,“ uvedl František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.

To znamená, že veškeré příspěvky a podpory, včetně průkazů TP, ZTP a ZTP/P nebo příspěvků na péči, zvláštní pomůcku a mobilitu, budou pro osoby se zdravotním postižením i nadále vyřizovat úřady práce.

„Hlavním důvodem převodu veškerých příspěvků a podpor pro zdravotně postižené pod jeden úřad bylo urychlení vyřízení žádostí a zpřehlednění systému pro příjemce těchto podpor,“ vysvětluje Weiss.

Přeposílání formulářů úřady zdržuje

Součástí řízení o přiznání většiny těchto příspěvků je posuzování zdravotního stavu žadatele, které podle Weisse zajišťuje Institut posuzování zdravotního stavu spadající pod sociální správu. O příspěvky, dávky i zmíněné průkazy však lidé se zdravotním postižením žádají na úřadech práce. Ty následně přeposílají dokumenty na ČSSZ k lékařské posudkové službě, která posoudí zdravotní dokumentaci a výsledek odešle zpět na úřad práce.

„A úřad práce pak i na základě lékařského posudku rozhodne o přiznání, nebo nepřiznání konkrétní podpory,“ říká Vladimír Weiss.

Vysvětluje, že přeposílání dokumentů mezi úřady v minulosti často vedlo k prodlužování doby vyřízení žádostí. Například na přiznání příspěvku na péči čekaly některé rodiny i šest a více měsíců. Nebylo výjimkou, že se žadatel kvůli průtahům podpory nakonec ani nedočkal.

„Mimo to není pro žadatele o podpory státu, zvlášť se zdravotním znevýhodněním, snadné se v systému zorientovat,“ doplňuje.

Určitý posun podle něj přinesla už platná změna, kdy lidem v takzvaném terminálním stadiu, kdy už pro ně nemá lékař účinnou léčbu, úřad automaticky přiznává příspěvek na péči ve 3. stupni závislosti. To probíhá ve zkráceném řízení bez sociálního šetření.

„Avšak podmínkou přiznání příspěvku až na dobu 12 měsíců je doložení potvrzení o terminálním stadiu vydané ošetřujícím lékařem,“ uzavírá Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners.

