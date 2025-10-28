Když peníze rostou s dětmi: proč má smysl investovat už v teenage věku

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že pokud se rodiče s dětmi do investování pustí společně už v útlém věku ratolestí, mají obrovskou výhodu – čas.
Vítězslav Bělica
Kasička a tradiční spoření rozhodně nestačí. Kupříkladu dlouhý investiční horizont, vhodně zvolená strategie a efekt složeného úročení dokážou i z malých částek postupně vytvořit bez přehánění reálné jmění, kdy se vložené prostředky několikrát znásobí. Možností, jak finančně zajistit své potomky pravidelným odkládání peněz, je dnes řada.
Rodič jako kapitán investiční lodi
Podle české legislativy musí každý investiční účet či smlouvu pro děti uzavřít a spravovat rodič nebo jiný zákonný zástupce. Majitelem účtu je sice dítě, ale rodič rozhoduje o tom, kam peníze směřují, jaké fondy či strategie zvolí a jak s investicí nakládá.
Investování ve prospěch dětí přitom nemusí být jen věcí rodičů. Zapojit se mohou i prarodiče nebo jiní příbuzní, kteří chtějí přispět k budoucím cílům dítěte – ať už na studium, první bydlení nebo prostě jako finanční start do života. A právě to je hlavní myšlenka: čím dřív se začne, tím víc pracuje čas ve prospěch mladého investora.
Osmnáct let Převzetí kormidla
Jakmile mladý člověk dosáhne osmnácti let, správa přechází automaticky na něj a získává plnou kontrolu nad svým portfoliem. Do té doby může mít teenager přístup alespoň k náhledu na účet, takže může sledovat vývoj investic a učit se, jak trh funguje. I to je bezpochyby cenná zkušenost. Opatrovnický soud přitom dohlíží, aby s penězi bylo nakládáno v zájmu dítěte, zejména pokud by se měly peníze vybírat. Je to určité omezení, ale zároveň i výhoda pro ochranu prostředků – je to jistota, že peníze například jeden z rodičů bez vědomí toho druhého nevybere.
Ale pozor. Ne všechny finanční instituce dětské investiční účty nabízejí. Jde spíše o možnost, kterou některé investiční platformy nebo banky dobrovolně poskytují – často navíc s výhodnějšími podmínkami, například s nižšími poplatky.
Tam, kde dětský účet nelze zřídit, bývá alternativou investovat na jméno rodiče s tím, že prostředky jsou určeny dítěti a později se převedou na něj. Takové řešení bývá i flexibilnější, pokud se s penězi plánuje nakládat dřív než v plnoletosti.
Kasička už nestačí Různé cesty s různými cíli
Doba, kdy spoření končilo u prasátka na poličce, je dávno pryč. Dnes mohou rodiče pro děti zvolit hned několik cest – od tradičního „stavebka“ přes investiční účet po penzijní spoření. A i když se o doplňkovém penzijním spoření mluví spíš v souvislosti s dospělými, stojí za to vědět, jak do celkového konceptu zapadají.
Každý z produktů pracuje s penězi trochu jinak, má odlišné podmínky, rizika i výhody a může se hodit v jiné situaci. Některé slouží k dlouhodobému zhodnocení, jiné mohou posloužit jako základ pro pořízení vlastního bydlení. Možností, jak dětem pomoci s budováním finanční rezervy nebo investičního portfolia, je dnes každopádně mnohem více než dřív.
Investiční účet Investorem od mala
Dětský investiční účet umožňuje začít investovat už v mladém věku. Dítě je vlastníkem účtu, ale rozhodování a správa probíhá prostřednictvím zákonného zástupce. Po dosažení osmnácti let účet přechází plně na dítě. Výhodou je velký výběr z možností, do čeho investovat.
Portfolio se rozhodně doporučuje diverzifikovat a využít například kombinaci aktivně řízených podílových fondů nebo pasivních ETF, které kopírují indexy. Fondová řešení umožňují širokou diverzifikaci mezi stovky cenných papírů a investovat lze pravidelně i s malými částkami v řádu stokorun měsíčně.
Doplňkové penzijní spoření (DPS) Finanční náskok
DPS je určeno pro dlouhodobé spoření s využitím státního příspěvku. Od 500 korun měsíčně začíná přispívat i stát – každý měsíc přidá 100 korun. Nejvyšší částku od státu získáte při měsíčním příspěvku 1 700 korun, kdy ze státní kasy dostanete měsíčně 340 korun.
|Výše státního příspěvku k vybrané výši vkladu účastníka spoření
|Vklad
|500
|800
|1000
|1500
|1700
|2000
|Příspěvek
|100
|160
|200
|300
|340
|340
Dynamická strategie, zaměřená na akcie, dlouhodobě přináší vyšší zhodnocení, i když krátkodobě může hodnota investice kolísat. Právě dynamická strategie dává při dlouhém časovém horizontu největší smysl.
DPS má opět i nefinanční přínos – děti se učí finančnímu plánování a pochopení principu dlouhodobého spoření. Na místě je ale i jedno varování, které souvisí s možností výběru části peněz po dosažení plnoletosti.
I když je možné část naspořených prostředků vybrat v osmnácti letech, většinou se vyplatí počkat – každá vybraná koruna totiž oslabuje efekt složeného úročení a snižuje dlouhodobý potenciál spoření, člověk se tak reálně připraví o násobně vyšší částku, kterou by v budoucnu naspořil.
Podívejme se na modelový příklad dlouhodobého zhodnocení při dynamické strategii. Tabulka ukazuje efekt složeného úročení při pravidelném měsíčním příspěvku 1 700 korun, čtvrtletním státním příspěvku 3×340 korun, průměrném ročním výnosu 7 % a při platnosti aktuálních podmínek státní podpory DPS.
|Roky
|Celkem vloženo (Kč)
|Hodnota vkladů (Kč)
|Hodnota příspěvků (Kč)
|Celkem (Kč)
|10
|244 800
|293 836
|54 314
|348 150
|20
|489 600
|868 966
|144 439
|1 013 405
|30
|734 400
|2 027 824
|312 301
|2 340 125
|40
|979 200
|4 286 195
|635 634
|4 921 829
|50
|1 224 000
|8 680 730
|1 268 495
|9 949 225
|60
|1 468 800
|18 604 681
|2 501 837
|21 106 518
Po 10 letech spoření máme v našem příkladu téměř 350 tisíc korun. Když ale vklad prodloužíme na 20 let, naspořená částka přesáhne milion korun, tedy téměř trojnásobek desetileté úspory. Po čtyřiceti letech spoření máte téměř 5 milionů korun. A vidíte naspořenou částku po 60 letech? Přes 21 milionů korun! Opět důkaz, že kdo začne včas a nevzdá to, může spoření ukončit jako dolarový milionář.
Stavební spoření Bezpečná klasika, co zvyšuje dostupnost bydlení
Stavební spoření patří mezi tradiční formy spoření pro děti a nabízí kombinaci jistoty a státní podpory. Garantovaný výnos doplňuje státní příspěvek až 1 000 korun ročně, který pomáhá zhodnocovat pravidelné vklady. Rodiče mohou spoření založit už od narození dítěte.
Kromě samotného spoření může být cestou k výhodnějším úvěrům v budoucnu, například při koupi či rekonstrukci prvního bydlení.
Některé spořitelny nabízejí navíc bonusy nebo dorovnávají státní příspěvek u nových účtů, takže rodiče získávají ještě lepší podmínky. Pro získání státní podpory je však nutné dodržet minimální vázací dobu spoření alespoň šest let.
Díky těmto vlastnostem je stavební spoření pro děti či mladistvé nejen bezpečné a přehledné, ale také motivuje k pravidelnému spoření a učí je, že i konzervativní produkty mohou být součástí dlouhodobého finančního plánu.
Bankovní účet pro děti První zkušenosti
Dětský běžný nebo spořicí účet je skvělým způsobem, jak děti učit hospodařit s penězi a získávat první praktické zkušenosti s finančním světem. Mohou se učit používat platební karty, mobilní aplikace a sledovat své vlastní výdaje, zatímco rodiče mají přehled o pohybu prostředků. Je možné nastavit limity výběrů nebo pravidelné vklady, aby dítě získalo kontrolu nad svými financemi a zároveň zůstalo pod dohledem.
Účty jsou zpravidla bez poplatků a vklady jsou pojištěné, což zajišťuje bezpečné prostředí pro první kroky do světa peněz. Na rozdíl od investičních účtů mohou děti s bankovními účty nakládat svobodněji co do plateb či výběrů, ale zároveň jim účet například nedovolí jít do mínusu.
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) dává smysl až později
Dlouhodobý investiční produkt, který je na českém trhu dostupný poslední dva roky, v případě dětí smysl příliš nedává. Jeho hlavní výhodou je možnost odečíst od daňového základu až 48 000 korun a na daních ušetřit až 7 200 korun. Využijí ho tedy naplno až ti, jejichž výdělky podléhají zdanění.
Rodič jako průvodce a učitel
Začít spořit a investovat co nejdříve je největší výhodou pro budoucí finanční stabilitu dítěte. Kombinace produktů – od běžného účtu přes stavební spoření a DPS až po investiční účet – umožňuje využít jak státem podporované produkty s tradicí, tak dynamičtější a flexibilnější způsoby zhodnocování prostředků. Zatímco spoření na penzi je ideální udržet skutečně do pozdějšího věku, jiné produkty mohou usnadnit v rané dospělosti cestu k prvnímu bydlení nebo zaplatit studium.
Pokud má váš potomek zájem uložit své peníze smysluplně, nejprve se důkladně zorientujte v dostupných finančních produktech. Anebo se poraďte s odborníkem ze světa financí, který dobře zná nabídky jednotlivých finančních institucí a dokáže vybrat to nejlepší řešení pro vaši rodinu.