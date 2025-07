„Jenom dvanáct set měsíčně a budu mít pasivní příjem. Můžu pracovat odkudkoli,“ říká osmnáctiletý Marek mámě v kuchyni a ukazuje jí video na mobilu, které našel na TikToku či Instagramu. Obvykle následuje pozvánka do uzavřeného Telegramu či na další sociální síť Discord. Takový je typický scénář, který dnes popisují rodiče na poradenských fórech i policie v souvislosti s investičními podvody lákajícími mladé přes sociální sítě.

Svoboda v 18 letech, práce z pláže, pasivní příjem

Náborová sdělení se obvykle opírají o několik stále stejných motivů. V první řadě slibují rychlou svobodu a finanční nezávislost – ideálně už v osmnácti, případně v devatenácti. Přidávají příslib minimální námahy, kdy „stačí pár minut denně“ a vše půjde samo. Důležitou roli hraje i pocit sounáležitosti a výlučnosti. Typická jsou hesla o „rodině“, „komunitě vítězů“ a o „tajných strategiích“, do nichž je údajně zasvěcen jen omezený okruh vyvolených.

Tato tvrzení bývají podložena lákadly v podobě fotografií z luxusních destinací, záběrů na drahé hodinky či auta a dalších „důkazů“ vysokých zisků. Častým stimulem je navíc takzvaná affiliate motivace. Ta spočívá v návrhu „pozvi tři kamarády a máš členství zdarma“, což posiluje virální šíření nabídky bez ohledu na její reálnou hodnotu.

Krok za krokem Jak to funguje

Typický náborový trychtýř začíná na otevřených sítích krátkými videi v podobě Instagram Reels či TikToky, které hrají na emoce a pracují s jednoduchým slibem, aby vyvolaly FOMO efekt a přiměly uživatele ke kliknutí. Následuje přesun do „temnější zóny“. Po soukromé zprávě přichází pozvánka na Telegram nebo Discord, kde už komunikace neprobíhá veřejně.

FOMO (Fear of Missing Out“) Do češtiny se překládá jako „strach z promeškání“ nebo „strach, že o něco přijdeme“. Jde o úzkostlivý pocit, že ostatní zažívají něco zajímavého a my u toho nejsme. Lidé nespokojení a méně sebevědomí jsou mají k FOMO větší klony. Lidé s dostatečným sebevědomím, kteří jsou v zásadě spokojeni se svým životem, FOMO naopak tak snadno nepropadnou.

Vstup je zpoplatněn paywallem, tedy platbou za zpřístupnění. V českém prostředí se částky pohybují od stovek po nižší tisíce korun měsíčně, někteří si účtují jednorázově i vyšší tisíce. U zahraničních projektů je běžné účtovat si i stovky dolarů.

„Vzdělávání“ má podobu sérií videí, PDF materiálů a „živých callů“, přičemž kvalita kolísá od základního finančního přehledu po obecná motivační videa. Evropské regulační orgány opakovaně upozorňují, že část těchto aktivit je ve skutečnosti nábor s odměnou za přivedení nových členů, nikoli poskytování investiční služby.

Monetizace se neomezuje jen na členství. Časté jsou affiliate linky na brokery, burzy či „roboty“. Dále pak tipovací skupiny, „signály“ a prodej navazujících kurzů. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) i národní regulátoři před tímto modelem varují kvůli skrytým střetům zájmů a povinnosti transparentně zveřejnit kdo koho a za co platí.

Co je legální a co už ne

Pyramida je schéma, kde se platí za vstup a odměny plynou převážně z náboru dalších lidí, ne z prodeje či spotřeby produktu/služby. Dle zákona jde o zakázanou praktiky bez vvýjimek.

Například Česká národní banka v listopadu 2024 výslovně varovala před „investičními projekty a platformami s obchodním modelem pyramidového schématu“, které slibují vzdělávání a vysoké zisky a jsou šířeny přes „finanční influencery“. Zároveň vydala konkrétní upozornění k projektu Eaconomy, jehož model podle ČNB „vykazuje znaky pyramidového schématu“. Firma nemá v ČR povolení k investičním službám.

U copytradingu a „signálů“ platí, že jakmile někdo poskytuje investiční doporučení – nebo sdělení, které tak může působit – spadají na něj pravidla nařízení o zneužívání trhu. To znamená zejména povinnost uvádět doporučení objektivně, jasně odlišovat fakta od interpretací a názorů. Dále pak jjmenovat zdroje, identifikovat autora i datum a transparentně zveřejnit veškeré střety zájmů přímo v každém sdělení.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) na to výslovně upozornil v únoru 2024 a připomněl i riziko tržní manipulace a sankce za porušení.

Pouhé prohlášení „tohle není investiční rada, je to jen vzdělávání“ nestačí. Investiční služby v České republice smějí poskytovat jen licencovaní obchodníci s cennými papíry, případně subjekty s jiným příslušným oprávněním. Vybrané jednodušší činnosti mohou na základě registrace vykonávat investiční zprostředkovatelé v omezeném rozsahu.

Česká národní banka vede veřejné seznamy regulovaných a registrovaných subjektů a zároveň vydává upozornění pro veřejnost. Bez povolení jde o vysoké riziko bez zákonné ochrany.

Policie ČR dlouhodobě upozorňuje na nárůst kyberpodvodů včetně investičních lákadel přes sociální sítě a pravidelně informuje o desítkách poškozených v jednotlivých kauzách a škodách v řádu milionů.

TikTok a Instagram pak povolují účty od 13 let. V Česku může dítě bez souhlasu rodiče samo udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro online služby až od 15 let. Většina investičních a krypto služeb přitom v podmínkách vyžaduje 18+ (plnou svéprávnost). Náboráři v „akademiích“ však věk zpravidla nekontrolují. Regulátoři přitom upozorňují, že právě mladší publikum je na chycení se do pasti nejvíce náchylné.

Shrnutí pro rodiče Jak zjistit, zda váš potomek není součástí něčeho podezřelého

Ptejte se vždy na model výdělku. Pokud příjmy plynou převážně z náboru dalších členů, z členských poplatků či provizí, nejde o investování, ale o náborový byznys. Může jít i o zakázané pyramidové schéma.

Dále mluvte s dětmi o principu FOMO, tedy strachu z promeškání. Vysvětlete mu rizika a také to, že příslib „pasivního příjmu bez práce“ je starý marketingový trik, na který mladí lidé často naskakují.

Co dělat, když už došlo k platbě/platbám

1. Hned zastavte další strhávání plateb a zrušte předplatné/členství.

Zrušte předplatné v účtu služby/v e-mailu najděte potvrzení a odhlaste automatické obnovení. Pokud platíte přes platební bránu, požádejte o zrušení i obchodníka a zvažte blokaci karty v internetovém bankovnictví.

2. Požádejte banku o „chargeback“.

U plateb kartou je možné žádat vrácení transakce, když služba neodpovídá popisu, neplní jej, nebo byla platba stržena opakovaně bez souhlasu. Čím dřív bance dodáte podklady, tím lépe. Platby ale mohou probíhat také v kryptoměnách nebo na platební příkazy, což navrácení peněz komplikuje.

3. Podezření na nepovolené investiční služby/pyramidu nahlaste.

České národní bance – na ČNB podejte podnět při podezření na neregulovanou investiční činnost nebo schéma závislé na náboru.

České obchodní inspekci – s ČOI se poraďte v případě nekalých obchodních praktik a sporných smluvních podmínek.

Policii ČR – na policii se obraťte máte-li podezření na podvod.

Jak poznat legitimní vzdělávání

Legitimní vzdělávání ve financích poznáte podle transparentního poskytovatele. Má jasně uvedenou identitu, IČO, plné kontaktní údaje, srozumitelné obchodní podmínky a popsaný proces reklamace. Nepracuje s provizemi za nábor dalších členů ani neslibuje výnosy.

Cílem je rozvoj dovedností, ne vstup do schématu, což je v souladu se zásadami Evropské unie zakazujícími pyramidová uspořádání. Materiály předkládají vyvážené a nepřikrášlené informace o rizicích, které jsou viditelné a srozumitelné. Má seriózní program, historii, ověřené recenze, odborníky a nenabízí pohádkové zbohatnutí.