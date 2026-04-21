Finanční gramotnost nevzniká jedním rozhovorem nebo několika poučkami. Je to dlouhodobý proces složený z drobných každodenních situací, rituálů a zkušeností, z nichž si předškolák a školák postupně poskládá návyky.
Když peníze nejsou vidět
Zásadní změnou posledních let je přechod k bezhotovostní ekonomice. Děti dnes nezažijí moment, kdy by rodiče přinesli domů výplatní pásku a mzdu v hotovosti. A pak fyzicky rozdělovali peníze na jednotlivé hromádky. Místo toho vidí rychlé platby kartou nebo mobilem, které působí automaticky a bez námahy.
Tento „neviditelný svět peněz“ komplikuje pochopení základních principů. Dítě snadno získá dojem, že peníze jsou kdykoli dostupné, protože samotný proces jejich vydělávání i ubývání zůstává skrytý. O to větší roli dnes hraje vědomé vysvětlování ze strany rodičů.
Češi věří digitálu. Bezhotovostní styk se stal dominantním způsobem plateb
Do toho vstupují prohlubující se rozdíly v příjmech domácností. Děti nemohou pochopit, proč jiným rodiče mohou koupit skoro vše, zatímco ony se musí omezovat, případně čekat, až se na vysněnou věc ušetří.
O penězích se má mluvit – a klidně nahlas
Mnoho rodin stále považuje finance za citlivé téma, o kterém se před dětmi nemluví. To ale vede k tomu, že si děti vytvářejí zkreslené nebo úzkostné představy. Peníze pak vnímají buď jako něco samozřejmého, nebo naopak jako zdroj napětí.
Psychoterapeutka Olga Šerá z platformy Terapie.cz říká: „Je důležité, aby se v rodině před dítětem mluvilo o finančních zdrojích jako o něčem, s čím je třeba zacházet uvážlivě. A aby se otevřeně komunikovalo o limitech, i jak rodiče rozhodují, co je vhodné kupovat a co ne.“
Pomáhá přirozenost. Peníze nejsou žádné tabu, i pro menší děti to bude jednou každodenní součást života. Mluvit o tom, kolik co stojí, proč někdy volíme levnější variantu a jindy si připlatíme za kvalitu. Vysvětlit, že některé výdaje jsou nutné, jiné plánované až do budoucna, a další si musíme odpustit. Dítě tak postupně chápe, že rozhodování o penězích není náhodné ani impulzivní, ale vychází z priorit.
Psycholog a lektor Milan Studnička k tomu říká: „Je to jen o invenci rodičů, jak to svým dětem předají. Moje osobní zkušenost je taková, že šesti-sedmileté děti už dokážou porozumět zásadnímu principu, jak fungují peníze.“ Současně ale varuje: „Je velký problém, když sami rodiče nemají dostatečnou finanční gramotnost a nechápou koncept peněz, nerozumějí úvěrovým pastem. Těžko pak mohou být dětem dobrým vzorem.“
Přišli o tisíce i miliony, dali je internetovým podvodníkům. Mají nové triky manipulace
Užitečné je zapojit děti i do jednoduchého plánování. Přemýšlejte s nimi třeba, na čem můžete ušetřit, abyste měli na vstupenky do zoologické zahrady, jejíž návštěvu plánujete. Například rodinná vstupenka do pražské ZOO stojí 1 000 korun a e-vstupenka 850 korun.
Podle Studničky lze s dětmi sdílet rodinnou finanční situaci zhruba od té doby, kdy už dítě zvládá základní počty. „Jen pozor na to, aby rodiče v případě tíživé situace nepřenášeli na děti své napětí, za které pak dítě může přebírat odpovědnost.“
Současně je třeba vyváženě vychovávat děti v tom, že ne všechno se dá vyjádřit v penězích a jaké hodnoty jsou důležité. A že ne každá hmotná věc je zároveň hodnotná.
Kapesné jako první skutečná zkušenost
Jedním z nejúčinnějších nástrojů finanční výchovy je kapesné. Dítě poprvé dostává prostor rozhodovat samo – a zároveň nést důsledky svých voleb. Taková zkušenost je nenahraditelná.
Aby kapesné plnilo svou roli, je dobré držet se několika principů:
- pravidelnost a předem daná výše
- ideálně hotovost alespoň u mladších dětí
- možnost samostatného rozhodování s dohledem rodičů
Veronika Benešová, vedoucí půjček a pojištění v Air Bank, doporučuje stanovit výši kapesného individuálně podle možností, ale orientačně takto:
- mladší školáci (6–10 let): cca 50–100 korun týdně
- starší děti (11–15 let): cca 100-200 korun týdně, 400-800 korun měsíčně
Důležitá je pravidelnost. U mladších dětí je lepší týdenní kapesné, protože mají kratší horizont plánování. U starších dětí se osvědčuje přechod na měsíční kapesné, které je připraví na „dospělejší“ hospodaření. S takovým nastavením souhlasí i Jan Zeman, manažer investičních a spořících produktů z Komerční banky, a dodává: „Domluvte si, k čemu kapesné slouží a co si z něj dítě hradí samo.“
Benešová poskytla výstupy z výzkumu Air Bank ohledně kapesného u dětí ve věku 8-17 let z loňského roku. Největší část rodičů, téměř třetina, dává podle ankety svým dětem kapesné ve výši 300–600 korun měsíčně. Přes 30 % dětí pak dostává 100-300 korun. Více než 11 % rodičů dává dětem kapesné nad 1 000 korun za měsíc. Průměrný věk, kdy české děti začínají kapesné dostávat, je pak 9 let. Současně ale přes 16 % dětí kapesné nedostává vůbec.
Známe nejlepší bankovní produkty roku. Má je i vaše banka?
Základem dobrého hospodáře jsou trpělivost a rozvaha – a tomu se mohou děti učit od opravdu útlého věku, i když žijí současným okamžikem. A ještě nenesou odpovědnost. Je dobré s nimi probírat výdaje a vysvětlovat pro a proti. Šetřit a plánovat se učí už jako malé – na svých vlastních malých investicích. Rodič by měl být spíše průvodcem než kontrolorem. A třeba i podpořit nějaký jejich promyšlený nákup z úspor finančním příspěvkem.
Malé nákupy, velké lekce
Děti se učí nejlépe skrze vlastní zkušenost. Drobnosti by si malý hospodář klidně v předškolním věku měl umět koupit sám – například zmrzlinu za několik mincí z vlastní pokladničky. Aby si zvykl na fyzický kontakt s penězi a sám prožil „obchodování“. A úplně malému školákovi už můžeme pomoci hledat cenově výhodnější variantu. Nanuk v samoobsluze nebo zmrzlinu ze stánku na rohu? A není zmrzlina ve vzdálenějším obchodě výhodnější? Když si ji dojde koupit tam, zbude mu ještě na žvýkačky.
Silným momentem bývá i setkání s realitou změn cen. Když dítě zjistí, že si za stejné peníze už nekoupí to, na co bylo zvyklé, pochopí princip, který by mu žádná teorie nevysvětlila. Moje dcera, dnes již dospělá, mi vyprávěla o svém zklamání, když si jako malá šla z kapesného koupit jako každý měsíc svůj oblíbený časopis o koních. Jenže při placení zjistila, že mezitím zdražil o 10 korun, což už neměla. Tehdy jí hodná trafikantka časopis i tak prodala za původní cenu, ale dcera se moc styděla, že nemohla zaplatit. Velké poznání pro život.
Odměny ano, ale ne za všechno
Finanční odměny mimo pravidelné kapesné mohou být motivující, ale je potřeba s nimi zacházet opatrně. Běžné fungování domácnosti a školní povinnosti nemůžou být „placenou službou“.
Rodiče ale dětem mohou nabídnout možnost přivýdělku za splnění nestandardních úkolů, například za umytí auta nebo výpomoc při vyklízení sklepa. Dítě tak zjistí, že práce má hodnotu vyjádřenou v penězích. Současně si uvědomí, že některé stále se opakující úkony v domácnosti jsou samozřejmé a že v rodině panuje dělba práce. Každý je odpovědný za něco jiného, co dělá nejen pro sebe, ale i pro ostatní bezplatně.
Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají
S mimořádnými odměnami v rodině zásadně nesouhlasí psycholog Milan Studnička: „Peníze dětí by neměly být závislé na tom, jestli dítě pro rodiče něco udělá nebo neudělá, protože pak se z toho stává obchodní vztah a dítě dělá věci hlavně proto, že za to dostane peníze. Tento koncept pak úplně nabourává základní filozofii rodiny, že si lidé pomáhají právě proto, že jim to dává smysl a mají z pomoci druhému radost.“
Odlišně to vidí psychoterapeutka Olga Šerá: „Úkoly, které přesahují běžný rámec povinností, třeba některé náročnější aktivity, mohou být odměňovány, protože podporují úsilí dítěte, což odpovídá i zkušenosti z dospělosti, kdy je odměna či prémie přirozeně motivační.“
Chyby, které mají cenu zlata
Každé dítě dříve či později udělá špatné finanční rozhodnutí. Utratí peníze zbytečně nebo příliš rychle. Právě tyto situace jsou ale klíčové. Pokud rodič okamžitě zasáhne a ztrátu dorovná, připraví dítě o nepříjemnou, nicméně cennou zkušenost.
Studnička souhlasí, ale pro vážnější situace doporučuje: „Pokud jsou to nějaké větší problémy, tak rozhodně nehasit veškerý požár, ale pokud rodina má možnost, podat alespoň záchrannou ruku, což ale neznamená, že všechno za dítě vyřeší. Je potřeba, aby dítě zažilo frustraci, aby si to muselo „odpracovat“. Nebo postupně třeba splácet i rodičům. Je opravdu důležité, aby dítě zažilo důsledky svých chyb.“
Lidé v Česku poprvé prosázeli přes bilion, stále vedou automaty, říká statistika
Děti nejlépe chápou úskalí spojená s penězi na příkladech. Příběhy ze života jsou skvělým nástrojem pro pochopení i složitějších problémů. Třeba o tom, jak si Toník koupil krásné drahé skleněné duhové kuličky za své kapesné, obratem je ale prohrál ve hře s kamarády. Rázem neměl ani kapesné, ani kuličky. Nebo o rodině, která chtěla na dovolenou k moři, ale neměla dost peněz. Tak si vzala půjčku v bance. Což o to, dovolená se jim vyvedla, ale už jsou několik měsíců zpátky doma a pořád musí každý měsíc dovolenou splácet. Navíc se jim pokazila pračka, na kterou teď nemají a další půjčku si brát nemohou. Takže perou u babičky.
A vyprávějte školákům i o sobě a penězích. Čím jste si vydělali poprvé na brigádě a v kolika letech? Jak jste naložili s první výplatou? Co byl váš sen, na který jste nikdy nedosáhli? Bez čeho jste v životě několik měsíců vydrželi, abyste si pak mohli koupit něco konkrétního? Stejně důležité je sdílet i vlastní „dospělácké“ chyby. Děti tak vidí, že omyly jsou přirozené, ale mají smysl jen tehdy, když se z nich poučíme.
Reklama není realita
Moderní děti vyrůstají obklopené reklamou, která vytváří dojem, že štěstí je otázkou nákupu. Úkolem rodičů je pomoci jim rozlišovat mezi skutečnou potřebou a momentální touhou.
Pomáhá prostá otázka: „Co jiného bychom si za ty peníze mohli dovolit?“ Dítě se tak učí přemýšlet v souvislostech a chápat, že každé rozhodnutí znamená vzdání se jiné možnosti.
Cílovou částku stavebního spoření není třeba naspořit. Proč, vysvětluje expert
Psychoterapeutka Šerá dodává: „V dnešní době je zásadní, aby si dítě také uvědomovalo, jak silné jsou podněty k utrácení, zejména v online prostředí. Tyto impulzy jsou cíleně vytvářeny tak, aby byly lákavé a působily na psychiku člověka. Školák by měl rozumět tomu, že nejde o náhodu, ale o mechanismy podporující impulzivní nákupní chování.“
Spoření a investice jako dlouhodobý příběh
I složitější témata, jako je spoření nebo investování, lze dětem přiblížit jednoduše. Pravidelné ukládání menších částek může být pro dítě motivující, pokud vidí, jak se jeho úspory vyvíjejí.
Podle Benešové je základem udělat spoření co nejvíc konkrétní a srozumitelné. Dětem fungují jasné cíle lépe než abstraktní výzvy. „Šetři si na budoucnost“ nezabírá. Jednoduchý návyk rozdělit peníze na „teď“ a „potom“ je zvyk, který děti přenášejí i do dospělosti.“ A Jan Zeman z Komerční banky k tomu dodává: „Mluvit o spoření se má jako o cestě k budoucí svobodě, ne jako o omezení.“
Investiční účet nebo dynamické penzijní spoření či účelovější stavební spoření se mohou stát pro dítě poučným příběhem růstu z malých částek – a užitečným zdrojem pro budoucnost.
Menší děti a školáci nemohou samozřejmě investovat samostatně. Nutná je součinnost rodičů či zákonného zástupce, kteří musí podle české legislativy každý účet či smlouvu pro děti uzavřít a spravovat. Majitelem je sice dítě, ale rodič rozhoduje o tom, kam peníze směřují, jaké fondy či strategie zvolí a jak s investicí nakládá.
Web Finanční akademie k založení takového účtu radí:
- Začněte malými vklady, ale pravidelně a disciplinovaně.
- Zaveďte jednorázové vklady, třeba z dárků k Vánocům od prarodičů.
- Mluvte s dětmi o čase a cíli, na co střádají – na byt, zahraniční studium, apod.
- Sledujte společně jednoduché průběžné „milníky“. Děti uvidí pokrok.
Jde o rituál s dlouhodobou hodnotou, který děti učí myslet dopředu, nikoli krátkodobě k okamžité spotřebě. Rodinný projekt s jasným cílem, nad nímž rodiče udržují kontrolu.
Dětský účet jako krok k odpovědnosti
Bankovní účet pro děti představuje další úroveň zkušenosti. Dítě se tak postupně učí odpovědnosti, aniž by bylo vystaveno velkému riziku. Právě kombinace volnosti a bezpečného dohledu je ve školním věku ideální. Dana Rieglová, segmentová manažerka Raiffeisenbank, ke startu dětského bankingu říká: „Láme se to zhruba v 10 letech věku, kdy už hodně rodičů řeší účty pro své děti. Pak jim kapesné posílají na účet, ať už týdně nebo na měsíční bázi.“
V řadě bank mohou ale děti používat kartu k výběrům i k placení už zhruba od osmi let. Poznávají mobilní bankovnictví a sledují své vlastní výdaje, zatímco rodiče mají přehled o pohybu prostředků. Je možné nastavit limity výběrů nebo pravidelné vklady, aby dítě získalo kontrolu nad svými financemi a zároveň zůstalo pod dohledem.
Finanční rezerva pro mladou rodinu. Kolik odkládat, aby vás výdaje nepoložily
Veronika Benešová z AirBank říká: „V Air Bank dítě vidí v mobilu každou platbu hned po jejím provedení. Ví, kolik utratilo za týden, kde a za co. Rodič má přehled, ale nezasahuje do každého nákupu. Samostatnost dítěte plus klidný rodič v záloze je podle nás nejlepší způsob, jak se naučit hospodařit s penězi v praxi.“
Zeman z Komerční banky pak připomíná důležitý úkol pro rodiče v digitální době. Součástí finanční gramotnosti dětí musí být i povědomí o rizicích půjček, on-line plateb a základní návyky v oblasti kyberbezpečnosti.
Shrnutí: Co si dítě odnáší do života
Zdravý vztah k penězům nevzniká sám od sebe. Je výsledkem dlouhodobého vedení a každodenních zkušeností. Dítě by si postupně mělo osvojit, že:
- peníze mají svou hodnotu a nejsou nekonečné
- dostávají se k nám za práci
- finanční výdaje je potřeba plánovat
- chyby jsou součástí učení
- ne všechno důležité lze koupit za peníze
Začněte dnes – malými kroky
Finanční výchova nevyžaduje složité metody. Začíná u obyčejných situací – při nákupu, plánování výletu nebo rozhovoru o tom, co si dítě přeje.
Každé takové vysvětlení, každé společné rozhodnutí a každá zkušenost posouvají dítě blíž k samostatnosti. A právě to je cíl. Vychovat člověka, který se v penězích neztrácí, ale umí s nimi zacházet s rozvahou a klidem.