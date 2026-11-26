S úmrtím mladého vitálního dospělého člověka, který se neléčí s žádnou nemocí, nikdo nepočítá. Ale i mladí lidé umírají, a mnohdy nečekaně, bez známek zdravotních potíží. A blízké pozůstalé pak překvapí, do čích rukou se dostane jejich rodinný majetek.
„Byly jsme čtyři děti, nejstarší bratr ale byl nejvýřečnější, a tak nějak i nejvlivnější v rodině, abych to tak nějak řekl,“ vzpomíná na svého bratra šestatřicetiletý Martin.
Po rozvodu rodičů, jak popisuje, dokázal jeho nejstarší bratr náležitě využít situace rozhádaných rodičů a dohodl se s nimi, že společně vlastněný byt přepíší právě na něj.
„Naši rodiče zapomněli, že mají další tři děti, sice už také dospělé, ale v nájemním bydlení,“ dodává Martin s tím, že o darování bytu nejstaršímu bratrovi neměl žádný ze sourozenců ani tušení.
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Touha po rodinném majetku
Tím to ale neskončilo. Jak se říká, kdo má hodně, chce ještě víc. Starší bratr plánoval, jak se později ukázalo, že bude byt pronajímat a sám bydlet v rodinném domě. A opět si to „uměl zařídit“. Přiměl jednoho ze svých známých, aby mu výhodně zprostředkoval prodej cizího domu. A vzal si na jeho koupi hypotéku. Byt, který měl, pronajímal. Jako problém se ale tehdy ukázalo, že neměl peníze na to, aby do domu investoval. A neměl ani na to, aby zaplatil 4% daň z nabytí nemovitosti, která tehdy ještě platila.
„Starší bratr si tak vypůjčil od matky desítky tisíc korun s tím, že jí to vrátí. O několik týdnů později jsem se od svého dědy dozvěděl, že i ten mu půjčil více než sto tisíc korun, prý na novou střechu,“ dodává Martin.
Ale ani tím to neskončilo. Po úmrtí zmíněného dědy dostala jeho malý statek v dědictví Martinova matka. A i tady si podle Martina jeho starší bratr domluvil s matkou, že jí tam zajistí opravy, bude se o všechno starat a ona mu nemovitost odkáže. „S matkou jsme se snažili tehdy domluvit, aby rozdělila tuto pozůstalost mezi zbylé tři děti, ale bez úspěchu. Nechápu dodnes, proč slyšela jen na slova bratra,“ dodává Martin.
Nečekaná smrt a otočka o 180 stupňů
Kola osudu se ale točí, jak dokládá příběh rodiny pana Martina. Stalo se něco, co nikdo nečekal. Starší bratr, na kterého byl převeden rodinný majetek, si pořídil i dítě, kterému už byly dva roky. S jeho matkou ale nežil. Soud jim proto upravil střídavou péči o syna.
„Nikdo to nečekal. Když bratrovi partnerka vezla na víkend syna, našla ho v domě bezvládného. Přivolaní záchranáři už mu nepomohli, srdce už ho neutáhlo,“ říká Martin. Údajně měl srdeční vadu, o které nevěděl, a tak se s ní ani neléčil. Taková událost ale rázem zamíchala kartami v majetku, který nashromáždil na úkor svých sourozenců.
„Bylo to rychlé, opatrovníkem pozůstalého syna se stala jeho matka a jí příslušelo spravovat majetek po jeho otci až do zletilosti syna,“ vysvětluje Martin. Zhruba do týdne se žena se svým novým partnerem nastěhovala do domu pořízeného na hypotéku. A protože měl bratr pana Martina životní pojistku pro případ úrazu i smrti, neměla správkyně jmění jeho syna potíže ani se splácením tohoto závazku. Současně vypověděla smlouvu nájemníkům v bytě, který starší bratr pronajímal. Zvedla nájemné.
„Jediné, co se ku prospěchu naší matky nestihlo, byl plánovaný převod statku rovněž na nejstaršího bratra, jak si dříve ujednali. Jinak by pro naši rodinu cizí žena v podstatě dostala i tento majetek,“ říká Martin.
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Správa majetku dítěte po úmrtí jednoho z rodičů
Takové praxi, se kterou se setkal pan Martin, se nedá podle právních expertů zabránit ani tím, že jde o rozvedené nebo nesezdané rodiče dítěte, které se v tomto příběhu stalo dědicem. Správou majetku zděděného po zesnulém rodiči nezletilého dítěte je až na výjimky pověřen druhý, přeživší rodič.
„V podstatě jde o převod rodičovské odpovědnosti na druhého z rodičů, protože rodičovská odpovědnost k nezletilému dítěti i nadále pokračuje,“ vyjasňuje výklad zákona finanční poradce Partners Vladimír Weiss.
Upozorňuje i na to, že majetek má rodič v takovém případě pouze ve správě. Není tak jeho vlastníkem, ale pouze správcem a musí k němu přistupovat s péčí řádného hospodáře. A je tady i určitá kontrola ze strany úřadů, dodává.
„Běžné výdaje, jako jsou úhrady školky, stravy, dopravy a další, hradí rodič z případné pozůstalosti, například z inkasovaného nájemného, podle vlastního uvážení. Zásadní rozhodnutí už ale podmiňuje souhlas soudu,“ vysvětluje. Jde například o situace, kdy by výše zmíněná žena – matka dítěte a správkyně jmění zděděného po zesnulém otci dvouletého syna – chtěla prodat rodinný dům nebo byt ve své správě.
„K takovému kroku už je potřeba souhlasu opatrovnického soudu, stejně jako si jej žádá například zatížení spravované nemovitosti hypotečním úvěrem nebo jinou formou půjčky,“ vyjasňuje poradce s tím, že soud prošetřuje, zda je takový záměr skutečně v zájmu dítěte.
Závěť dokáže vyloučit rodiče ze správy majetku nezletilého
Zákon ale pamatuje při správě majetku nezletilého dítěte i na ošetření situace, kdy by někdo z blízkých či širší rodiny a okolí nabyl dojmu, že s majetkem polosirotka se nenakládá v jeho zájmu a dochází k prosazování zájmů třetích stran. „Nabízí se pak možnost podat podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo se obrátit přímo na spádový opatrovnický soud,“ říká Weiss.
Pokud se podezření potvrdí, soud přistoupí buď k omezení správy, nebo ustanoví nového opatrovníka. Ten pak spravuje majetek obvykle pod přísnějším dohledem opatrovnického soudu, doplňuje.
„Upravit správu zděděného majetku u nezletilých dětí mohou jejich rodiče ještě za svého života v závěti, v níž určí zvláštního správce jmění. Tím se vyhnou situacím, kdy by o pozůstalost pečoval druhý z rodičů,“ vysvětluje finanční poradce.