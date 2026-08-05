Pro ilustraci jsme zvolili modelový příklad, který celou situaci velmi dobře vysvětluje. Jaroslav a Marie žili typický život střední třídy. On s hrubou mzdou 45 000 korun, ona s 40 000 korunami. Čistý příjem domácnosti dosahoval přibližně 67 530 korun měsíčně. Vlastnili rodinný dům, investovali do jeho údržby, měli auto, jezdili na dovolené, pomáhali dětem i vnoučatům. O majetkových a dědických otázkách nikdy vážně nepřemýšleli – Jaroslav byl přesvědčený, že „se to po rodině nějak rozdělí“.
Ve dvou to šlo, smrt Jaroslava byl finanční zásek
První velkou změnu přinesl odchod do starobního důchodu. Jaroslav začal pobírat starobní důchod 23 353 korun, Marie 22 698 korun včetně výchovného za dvě děti. Společný příjem domácnosti tak klesl na 46 051 korun měsíčně. Ve dvou to stále šlo. I když oproti době ekonomické aktivity to znamenalo propad o téměř 21 500 korun. Bez potíží byli schopni svůj standard udržet, protože náklady sdíleli dva lidé.
Zlom přišel až se smrtí Jaroslava. Marie zůstala v domě sama a zůstal jí vlastní starobní důchod a vdovský důchod v režimu souběhu. Její celkový nový měsíční příjem činil 27 312 korun. Oproti období společných důchodů šlo o razantní pokles o 18 739 korun, tedy o více než 40 procent. Ve srovnání s dobou před důchodem se domácnost propadla celkem o 40 218 korun měsíčně – téměř o 60 procent původních příjmů.
Výdaje na provoz velkého rodinného domu přitom neklesly na polovinu jen proto, že v něm po smrti partnera žije jediný člověk. Energie, pojištění, opravy, běžný chod domácnosti i rostoucí zdravotní náklady zůstaly vysoké. „Ve chvíli, kdy člověk přijde o partnera, je psychicky nejslabší. A právě tehdy na něj dopadnou důsledky toho, že majetek a dědění nikdy neřešili. To je kombinace, která umí zničit i jinak dobře zajištěné stáří,“ upozorňuje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým auditem a dalším poradenstvím.
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Dědické řízení nechal Jaroslav „na zákon“
Úmrtí partnera není jen psychická rána, ale i okamžik, kdy automaticky startuje pozůstalostní řízení. V Česku každý týden umírá přes dva tisíce lidí a každé takové úmrtí znamená zahájení dědického řízení – bez ohledu na to, zda po zesnulém zůstal velký majetek, nebo skoro nic. Jinými slovy: každý z nás jednou spustí dědické řízení – akorát ne pro sebe, ale pro své blízké.
Jaroslav nikdy neprojevil svou vůli závětí ani dědickou smlouvou, a tak o jeho majetku rozhodl zákon. Společné jmění manželů (SJM) tvořil zejména rodinný dům v hodnotě 18 milionů korun a úspory ve výši 2 miliony korun. Po jeho smrti se nejprve vypořádalo SJM – polovina připadla Marii, druhá polovina vstoupila do pozůstalosti. V první dědické třídě pak společně dědí manželka a děti, případně potomci dříve zemřelého dítěte.
Jaroslav a Marie vychovali syna Petra a dceru Lucii. Syn zůstal v rodném městě, Lucie založila rodinu, ale tragicky zemřela dříve než otec. Zanechala po sobě dvě malé děti – Jaroslavova vnoučata. V dědickém řízení proto vznikly tři „dědické větve“: Vdova Marie, syn Petr a větev po Lucii, kterou zastupují její děti. Každá z větví získala třetinu pozůstalostní poloviny majetku, vnoučata se o Luciin podíl podělila rovným dílem.
„Je fascinující, kolik lidí má detailně propočítaný důchod, ale nulově promyšlené dědictví. Přitom dědické řízení je stoprocentně jistou událostí, jen v případě vlastní smrti jej nezažijeme my, ale naši blízcí,“ říká Jiří Šafařík.
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Dům plný spoluvlastníků se mění v právní past
U peněžních prostředků bylo rozdělení poměrně přehledné: Marie si z vypořádání SJM odnesla polovinu úspor a z pozůstalostní poloviny třetinu, dohromady asi 1,33 milionu korun. Zbytek připadl synovi a vnoučatům. Skutečné komplikace ale přinesl rodinný dům.
Nemovitost se v dědickém řízení fyzicky nedělí, ale vzniká podílové spoluvlastnictví. Marie po vypořádání SJM vlastní polovinu domu a z dědictví jednu třetinu Jaroslavovy poloviny. Celkově tak její spoluvlastnický podíl činí dvě třetiny nemovitosti. Syn Petr získal jednu šestinu a každé vnouče jednu dvanáctinu. Při hodnotě domu 18 milionů korun odpovídá podílu Marie hodnota přibližně 12 milionů korun, Petrovu podílu 3 miliony korun a podílu každého vnoučete 1,5 milionu korun.
Na papíře to může vypadat spravedlivě – všichni blízcí dostali svůj podíl, děje se „to podle zákona“. V praxi to ale znamená, že Marie o zásadních rozhodnutích musí jednat se synem a s vnoučaty, včetně těch, která se týkají případného prodeje či zatížení domu.
„Smrt partnera často nečekaně odhalí, jak málo byl majetek promyšlený. Když se do hry dostanou děti z různých manželství, vnoučata nebo sourozenci. Pozůstalý partner může být zcela závislý na jejich vůli,“ vysvětluje Jiří Šafařík.
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Majetná vdova je v pasti likvidity
Pokud chce Marie získat rodinný dům do výlučného vlastnictví a mít jistotu, že v něm může bez omezení dožít, musí se s ostatními spoluvlastníky dohodnout na převodu jejich podílů a finančně je vyrovnat. Při hodnotě domu 18 milionů korun představují jejich podíly orientačně 6 milionů korun – 3 miliony u syna a po 1,5 milionu u obou vnoučat.
Marie má po vypořádání dědictví v hotovosti přibližně 1,33 milionu korun. Na vyplacení ostatních spoluvlastníků jí tak chybí téměř 4,7 milionu. Její měsíční příjem 27 312 korun sotva pokrývá provoz velkého domu, běžný chod domácnosti a vyšší zdravotní náklady. V jejím věku je přitom možnost získat vysoký bankovní úvěr velmi omezená.
Vzniká typická „past likvidity“: na papíře je Marie majetná. Reálně má však jen několik nepříjemných možností – dohodnout se s Petrem a vnoučaty na splátkách či odkladu vyplacení, setrvat v podílovém spoluvlastnictví s rizikem budoucích konfliktů, nebo souhlasit s prodejem domu a stěhovat se do menšího bydlení.
„Tohle je přesně situace, kdy si klienti kladou otázku: jaký mělo smysl celý život dřít, splácet hypotéku a opravovat dům, když na konci stejně musím majetek prodávat nebo se zadlužit? A odpověď bohužel často zní – smysl to mělo, ale chyběl poslední krok: promyšlený dědický plán,“ říká Jiří Šafařík.
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„Ono se to nějak rozdělí“ versus paragrafy a emoce
Příběh Jaroslava a Marie dobře ilustruje častý mýtus českých domácností: po smrti se majetek „nějak rozdělí“ a děti se „přece domluví“. Pokud ale člověk za života neudělá žádné aktivní pořízení pro případ smrti, nastupuje dědictví ze zákona. Občanský zákoník nezná konkrétní rodinné vztahy ani přání zůstavitele, pracuje jen s paragrafy a dědickými třídami.
V praxi tak často dochází k tomu, že se majetek roztříští na malé podíly, což je největší problém právě u bydlení a rodinných firem. Pozůstalý partner se ocitá ve slabé vyjednávací pozici a rozdělení majetku mnozí vnímají jako nespravedlivé, i když je plně „podle zákona“.
„Dědictví ze zákona je typickou ukázkou pasivního přístupu: ‚já to neřeším, ať to za mě vyřeší zákon‘. Jenže zákon nezná vaše rodinné vztahy, vaše děti ani vaše přání. Zná jen paragrafy,“ shrnuje Jiří Šafařík.
Aktivní přístup přitom existuje: závěť, dědická smlouva, promyšlené darování za života nebo svěřenský fond. Zároveň je třeba respektovat práva tzv. nepominutelných dědiců – dětí a jejich potomků, kteří mají nárok na svůj povinný díl, obvykle v penězích. Ani závěť tak nemůže potomky „vymazat“, ale umožňuje nastavit poměry tak, aby měl pozůstalý partner stabilitu a děti spravedlivý podíl.
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Dědický plán propojuje vztahy, čísla a právo
Dědický plán je předem promyšlený soubor kroků, kterými se má po smrti naplnit vůle zůstavitele. Opírá se o dva hlavní cíle: zajistit klidné dožití pozůstalého partnera a předat majetek potomkům tak, aby nepoškodil rodinné vztahy. Tyto cíle se přitom snadno dostávají do konfliktu – přesně jako u Marie, která potřebuje jistotu bydlení, zatímco děti a vnoučata mají legitimní nárok na svůj podíl.
Východiskem dědického plánu je nejprve přehled partnerů, dětí, vnoučat a dalších blízkých, kteří v rodině hrají roli. Následuje oblast majetku – soupis nemovitostí, úspor, investic, dluhů i podílů v podnikání a reálné stanovení jejich hodnoty. Třetím pilířem je samotný proces předání, tedy volba konkrétních nástrojů, jako jsou závěť, dědická smlouva, darování za života nebo svěřenský fond, a jejich kombinace.
„Dědický plán propojuje vztahy, čísla a právo. Rozhodne o tom, jestli vaše životní práce vaší rodině pomůže, nebo ji rozeštve,“ shrnuje Jiří Šafařík.
Finanční plánování končí až u dědictví
Případ Jaroslava a Marie ukazuje, že spoření na důchod, investice a vlastní nemovitost mohou významně přispět k finančně zajištěnému stáří, ale samy o sobě nestačí. Bez dědického plánu riskujete, že pozůstalý partner nebude mít jistotu, kde a z čeho bude žít, majetek se rozdrobí mezi více vlastníků a mezi dědici mohou vzniknout hluboké konflikty.
Rozumný čas začít dědictví řešit není „na smrtelné posteli“, ale už ve chvíli, kdy pořizujete vlastní bydlení, zakládáte rodinu a vaše čisté jmění začíná růst. Jde o to položit si včas nepříjemné otázky: jak chceme dožít, kdo jsou naši reální dědici, jak by vypadal majetek, kdyby se dělil jen podle zákona, a jak se naši blízcí pravděpodobně zachovají po naší smrti.
„Provokativně řečeno: kdo řeší důchod a investice, ale ignoruje dědění, chystá pěkný majetek – pro notáře, právníky a rodinné spory. Skutečně zodpovědné finanční plánování na stáří končí až u kvalitního dědického plánu,“ uzavírá Jiří Šafařík.