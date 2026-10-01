Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dědické smlouvy Češi ke své vlastní škodě opomíjejí. Kdy jsou lepší než závěť?

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco závětí Češi sepíší a uloží u notáře až 30 tisíc za rok, dědických smluv bývá ročně uzavřeno ne více než dvě stě. Důvodem nezájmu o dědické smlouvy může být to, že je lidé neznají nebo se obávají omezených možností v rozhodování. Jsou tu ale i výhody.

Při pohledu na to, kolik lidí v Česku zemře za rok, se ale nezdá být ani průměrný počet za rok uzavřených závětí u notáře příliš vysoké číslo. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zemřelo v Česku loni 113 tisíc lidí. A vyjasněné majetkové vztahy, nástupnictví a to, co a kdo v rodině podědí, upravené ještě za života zůstavitele nejenže upevní vztahy, ale dá se tím předejít i nechtěnému vypořádání pozůstalosti.

Investice

ilustrační snímek

Investujte a nechte své peníze vydělávat

Chci chytře investovat

„Spousta lidí u nás umírá bez závěti, v běžných rodinách je to do určité míry jedno, ale v případě sešívané rodiny dává smysl domyslet, jaký majetek chci komu odkázat,“ říká právník z finanční skupiny Partners Lukáš Vacek.

V sešívané rodině nebo také smíšené rodině obvykle žijí manželé či partneři, kteří mají za sebou rozvod či rozchod, často i s dítětem či dětmi, které si do nové domácnosti přivedli z předchozích vztahů. A právě tyto rodiny, ale nejen ty, by podle Vacka měly myslet na majetkové uspořádání pro případ, že některý z nich zemře.

„Určitě doporučuji myslet na tyto situace a včas upravit dědické poměry prostřednictvím závěti nebo dědické smlouvy,“ říká Lukáš Vacek.

O financích se v rodině nemlčí. Pro sešívané rodiny to platí dvojnásob

Je lepší závěť, nebo dědická smlouva?

Při uspořádání majetku pro případ úmrtí mohou podle něj lidé postupovat více způsoby. Buďto věc neřešit a ponechat rozdělení na dědickém řízení podle zákona. Taková pozůstalost se pak dělí až v šesti dědických třídách, přičemž v 1. třídě dědí majetek děti zůstavitele (zesnulé osoby) a jeho manžel či manželka, a to rovným dílem. A už tady především u smíšených rodin může dojít k nechtěnému vypořádání.

„Část majetku zůstavitele se tak může dostat nejen k vlastním dětem, ale následně přes manžela i k dětem nevlastním,“ říká Vacek.

Jako příklad uvádí chalupu ve výlučném vlastnictví zesnulého, tedy zůstavitele, kterou získal ještě před uzavřením nového manželství. I když tato chalupa nepatří do společného jmění manželů, tak část z ní připadne v pozůstalosti jak vlastním dětem zůstavitele, tak i jeho manželovi či manželce. A po nich mají nárok na dědictví ze zákona zase jejich vlastní děti.

„Někdy to ale může být i záměr, protože je měl zůstavitel rád a něco jim chtěl dát,“ upozorňuje i na druhou stranu dědění ze zákona Lukáš Vacek.

V praxi se ale často stává, že to záměr nebyl a došlo k takovému vypořádání pouze z nevědomosti zůstavitele. Anebo kvůli jeho liknavosti či ostychu vypořádat vlastní majetkové nástupnictví ještě za života.

Dům za 18 milionů se stal pastí. Neřešené dědictví může zničit jistotu pro stáří

V dědické smlouvě se určí i to, kdo má o majetek pečovat

K takovým nechtěným situacím ale nemusí vůbec docházet. Svou poslední vůli a přání, jak naložit s majetkem v případě úmrtí, mohou lidé upravit podle Vacka buďto v závěti, nebo v dědické smlouvě. Oba nástroje, jak říká, mají své výhody a nevýhody a je na každém, který z nich se vybere.

„Zatímco závěť je jednostranný úkon, dědickou smlouvou je možné se s dědici domluvit a na oplátku si sjednat i nějaké povinnosti ze strany dědiců,“ přibližuje rozdíl právník Partners.

Dědickou smlouvu je vhodné podle něj použít například v době, kdy už jsou děti dospělé a jejich rodiče ve vyšším věku nemají sílu se postarat vlastními silami například o dům a zahradu. Pak uzavřou se svým potomkem dědickou smlouvu, v níž mu odkáží dům a zahradu. A zároveň ve smlouvě stanoví podmínky, že tento potomek zajistí údržbu nemovitosti, investuje například do nové střechy, nového oplocení nebo třeba to, že bude každoročně hradit daň z nemovitosti.

„I dědická smlouva ale má své zákonné limity,“ upozorňuje Vacek s tím, že se v ní nedá upravit veškeré vlastnictví.

Čtvrtina pozůstalosti musí podle zákona zůstat volná. To z toho důvodu, aby o ní mohl zůstavitel rozhodnout v závěti. I tuto část určenou pro odkaz v závěti ale může zůstavitel odkázat rovněž smluvnímu dědici, a to právě formou závěti. „V dědické smlouvě nemohu rozhodnout o všem, ale je to poměrně zajímavý a nevyužívaný institut,“ hodnotí Vacek.

Majetek často rozděluje. K domluvě může pomoci i rodinná ústava, líčí advokát

Závěť dává zůstaviteli větší volnost

Určitou nevýhodou u dědické smlouvy může být to, že se nedá odvolat nebo zrušit jednostranně. Pokud ji chce zůstavitel zrušit, pak s tím musí souhlasit i ostatní smluvní dědicové.

„A to je asi hlavní nevýhoda, pro kterou tento institut není využíván, protože bere zůstaviteli volnost a možnost kdykoliv své rozhodnutí jednostranně změnit,“ uvádí Lukáš Vacek.

Proto lidé raději uzavírají závěť. V ní se dá snadno upravit celá pozůstalost a zároveň ji může zůstavitel kdykoli zrušit nebo odvolat, aniž by o tom informoval zamýšlené dědice. „Na druhou stranu si u závěti nezajistíte, že se bude o nemovitost ještě za vašeho života někdo starat,“ podotýká.

Nicméně závěť ani dědická smlouva nijak neomezují samotného zůstavitele v tom, jak naloží se svým majetkem za svého života. To znamená, že ani závěť ani dědická smlouva na 100 procent nezajistí, že v nich odkázaný majetek dědicové nakonec dostanou. Zůstavitel totiž může za života svůj majetek bez omezení převést, ať už za úplatu, nebo darem, i na úplně jinou osobu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jste borci na finanční zkratky a pojmy? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Vyznat se ve finančních pojmech i zkratkách se vyplatí. Kdo má přehled, své peníze spravuje tak, aby si zajistil slušnou životní úroveň a nenechal se od nikoho napálit. Prověřte své znalosti, zda vás...

Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

Superdávka prochází další změnou, v říjnu 2026 se bude normativní nájemné určovat podle okresů.

Superdávka na bydlení se od 1. října začne počítat jinak. Ministerstvo práce připravilo podrobnou tabulku s částkami pro jednotlivé okresy. Tyto takzvané normativy určují strop nájemného, do jehož...

Jako studentka vsadila na Maledivy. Dnes tam buduje vlastní byznys

Premium
Dorota Bonczková se poprvé na Maledivy vydala ještě jako studentka.

Je jí 24 let a místo klasické kariéry rozjela podnikání na Maledivách. Organizuje pobyty, řeší klienty, místní partnery i nečekané krizové situace a část roku na ostrovech také žije. Dorota Bonczková...

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

Neuznaný pracovní úraz. Když zaměstnavatel řekne ne, může rozhodnout soud

ilustrační snímek

U pracovního úrazu je zaměstnavatel v první chvíli tak trochu soudcem ve vlastní věci – sám posuzuje, zda událost jako pracovní úraz uzná. Pokud to odmítne, zaměstnanec ani pozůstalí ještě nemají...

1. října 2026

Dědické smlouvy Češi ke své vlastní škodě opomíjejí. Kdy jsou lepší než závěť?

ilustrační snímek

Zatímco závětí Češi sepíší a uloží u notáře až 30 tisíc za rok, dědických smluv bývá ročně uzavřeno ne více než dvě stě. Důvodem nezájmu o dědické smlouvy může být to, že je lidé neznají nebo se...

1. října 2026

Sucho, mráz, kroupy. Živly decimují české zemědělství. Jak ho chránit? Expert vypráví

Premium
Vladimír John

Živly postihují české zemědělství stále častěji. Podle Vladimíra Johna, ředitele Agra pojišťovny, je čas změnit přístup. Řešením není jen vyšší pojistné krytí, ale hlavně změna hospodaření a systém...

30. září 2026

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

30. září 2026

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

29. září 2026  12:40

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

29. září 2026  5:30

Blíží se refixace hypotéky. Co udělat ještě před koncem fixace

ilustrační snímek

Vyšší sazby hypoték dál zatěžují rodinné rozpočty a konec fixace může přinést další růst splátek. Ne vždy je ale nutné čekat až na refixaci. S bankou lze v některých případech jednat o lepších...

29. září 2026

KVÍZ: Jste borci na finanční zkratky a pojmy? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Vyznat se ve finančních pojmech i zkratkách se vyplatí. Kdo má přehled, své peníze spravuje tak, aby si zajistil slušnou životní úroveň a nenechal se od nikoho napálit. Prověřte své znalosti, zda vás...

vydáno 28. září 2026

Glosa: Věk moudrosti, aneb když tělo už tolik neposlouchá, ale má zato vlastní názor

Ekonom Jan Urban

Vyšší věk má svou výhodu: přichází s ním i moudrost. Ne však vždy a u každého, a hlavně ne zadarmo. Za lepší pochopení života člověk platí: někdy rychlostí a silou, jindy pamětí a sluchem, a občas i...

27. září 2026

Jako studentka vsadila na Maledivy. Dnes tam buduje vlastní byznys

Premium
Dorota Bonczková se poprvé na Maledivy vydala ještě jako studentka.

Je jí 24 let a místo klasické kariéry rozjela podnikání na Maledivách. Organizuje pobyty, řeší klienty, místní partnery i nečekané krizové situace a část roku na ostrovech také žije. Dorota Bonczková...

26. září 2026

Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

Superdávka prochází další změnou, v říjnu 2026 se bude normativní nájemné určovat podle okresů.

Superdávka na bydlení se od 1. října začne počítat jinak. Ministerstvo práce připravilo podrobnou tabulku s částkami pro jednotlivé okresy. Tyto takzvané normativy určují strop nájemného, do jehož...

25. září 2026

Bolí vás v práci záda? Zkuste vyměnit boty. Jaké obutí je vhodné, radí odborníci

Premium
ilustrační snímek

V pracovní obuvi strávíte víc času než v domácích trepkách. Nešetřete na nich a vybírejte pečlivě. Boty změní řeč vašeho těla i váš životní postoj, pozvednou vás fyzicky i psychicky, tvrdí světoznámý...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde