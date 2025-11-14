Mít účty v bance, k tomu sjednané životní pojištění, penzijní spoření, je dnes již standardní. Stejně běžně si dnes ale bereme úvěry nebo investujeme. Do akcií, dluhopisů, nemovitostí, do různých tradičních či méně obvyklých komodit, ale stále častěji třeba do kryptoměn. „To vše jsou aktiva nebo závazky, které po sobě jednou zanecháme, na to je dobré pamatovat,“ říká Rostislav Zvonek, regionální obchodní ředitel ze společnosti FinGO. „Nejčastější chybou totiž je, že lidé nepřemýšlí o tom, kdo je má v případě úmrtí převzít a jak je snadno dohledat.“ A to může blízkým lidem (v již tak nelehké situaci) řádně zkomplikovat život.
Nejbližší příbuzní by proto měli vědět, jaké produkty má člověk sjednané. Obzvlášť důležité je mít k účtům disponenty nebo alespoň informace, kde jsou investice vedené. „Bohužel pozůstalí často nemají ani tušení, že existují investice, účty nebo úvěry. Přitom chybějící přehled může způsobit, že dědicům nějaké prostředky uniknou, nebo naopak budou muset převzít závazky, o kterých nevěděli,“ upozorňuje Zvonek.
Notáři, na které se pozůstalí v tomto směru často spoléhají, totiž ani zdaleka nemají možnost vše dohledat. To je častá, bohužel ale mylná domněnka. V rámci pozůstalostního (dědického) řízení kontroluje notář veřejné rejstříky, například katastr nemovitostí, a nově má také přístup k informaci, zda měl zůstavitel sjednanou životní pojistku a stavební spoření. Stále je ale okruh informací o aktivech, které se notář nemá možnost dozvědět, pokud mu to pozůstalí sami aktivně nesdělí.
Jak je to s účty v bance a s úvěry
A to se týká třeba i běžného účtu v bance. „Způsob, jak zjistit bankovní účty v České republice jde dotazem na každou jednotlivou banku. Jenže takových bank jsou desítky, a nemají povinnost informaci poskytnout. Jednoduchá cesta například přes centrální evidenci účtů notářům umožněna není,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR (NKČR) a doplňuje: „Proto naše komora iniciovala jednání s Bankovní asociací a následně byl vytvořen standard pro takovou komunikaci. Cesta tedy bude efektivní a rychlá, a nebude třeba se obracet na každou banku jednotlivě. Novinka se ale bude pochopitelně týkat pouze členů Bankovní asociace.“ Vše je již připravené, čeká se na spuštění systému ze strany bank.
Podobné je to rovněž s úvěry u bank. „Pokud je notáři neoznačí sami pozůstalí, nemá se o nich notář možnost dozvědět, a tedy ani je zařadit do pozůstalostního řízení,“ upozorňuje Neubauer. Dodává ale, že v tomto směru jsou banky obvykle aktivní, neboť mohou mít přístup do základních registrů a o úmrtí klienta se dozví. Často tedy dluhy hlásí i do měsíce od úmrtí klienta.
Jak je to s cennými papíry
U investic, například do akcií či dluhopisů, to bude složitější. O těch se totiž nemají k notáři informace jak dostat. Pozůstalí musí takovou skutečnost či možnost označit sami.
„Některá aktiva pak jde dohledat přes Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), notář informaci tedy ověřuje na základě žádosti dědiců. Pochopitelně se jedná o cenné papíry spravované českými subjekty,“ vysvětluje Neubauer. Mnoho cenných papírů ale přes centrální depozitář zjistit nejde. Některé evidence cenných papírů vedou jednotlivé banky či instituce, které nemusí být členy CDCP a zde opět musí pozůstalí notáři tuto informaci sami poskytnout. Pokud se existence takových aktiv potvrdí, zařadí je notář do pozůstalostního řízení.
Kryptoměny – majetek, který může nenávratně zmizet
Velkým tématem jsou digitální aktiva, která neregistruje žádná veřejná instituce. Pokud o nich rodina nebude vědět, prostředky mohou být navždy ztracené.
Rozdíl bude také v tom, jakou cestou zesnulý do kryptoměn investoval. Pokud to bude například přes burzu, tedy právní subjekt, s nimž mohou notáři a dědicové jednat, může to být do určité míry snazší.
Primárně je důraz na slově notář, protože sami (jako dědicové) na začátku při oslovení burzy neuspějete. „Potvrzení existence účtu nebo poskytnutí jakýchkoliv informací třetí straně bychom považovali za porušení našich závazků vůči klientovi. Ačkoliv se nařízení GDPR nevztahuje na data zesnulých osob, naše interní bezpečnostní a etické kodexy nám velí chránit soukromí klienta i po jeho smrti,“ vysvětluje Ota Janda, ředitel společnosti Coingarage.
Informace poskytují a převod majetku tak umožňují výhradně na základě oficiálního právního titulu. „V praxi to znamená, že oprávněná osoba, typicky dědic, se nám musí prokázat pravomocným usnesením o dědictví, které jasně specifikuje, že daná kryptoaktiva na našem účtu jsou součástí dědictví a kdo je jejich novým nabyvatelem. Dále požadujeme ověření totožnosti dědice. Teprve po důkladném ověření všech těchto dokumentů přistoupíme k dalším krokům,“ popisuje Janda.
Někdy se na burzy obrací nejdříve i přímo sami notáři. „A my jako regulovaná česká společnost máme povinnost s notáři v rámci dědického řízení plně spolupracovat,“ potvrzuje Janda. Zatím se nejedná o každodenní záležitost, ale s rostoucí popularitou kryptoměn se dá očekávat, že počet takových dotazů poroste. „Často se jedná o situace, kdy pozůstalí mají pouze mlhavou představu o tom, kde a jaké kryptoměny jejich blízký vlastnil. To jen podtrhuje důležitost toho, aby investoři o svých digitálních aktivech informovali své nejbližší,“ zdůrazňuje Ota Janda.
Do peněženky se bez klíče nedostanete
Ještě větší riziko ztráty digitálních aktiv hrozí v případě soukromých peněženek. V tomto případě je totiž jediným „pánem majetku“ držitel privátních klíčů (tzv. seedů). „Pokud tedy investor neuloží přístupové klíče nebo hesla na bezpečném místě, které někdo z blízkých zná, majetek se může stát nedosažitelným navždy,“ varuje David Varga, zakladatel platformy Finkotei.
Nejlepší obranou proti tomu je prevence. Každý investor by měl mít jasně stanovené, co se s jeho majetkem stane po jeho smrti a také zajistit, aby o existenci investic někdo věděl. „Nemusí jít o veřejnou informaci, ale o praktický plán – kdo má klíče, kdo zná přístup, kdo má být kontaktován. Je to nepříjemné téma, ale právě u digitálních investic platí, že co není zdokumentováno, může nenávratně zmizet. A i kdyby šlo o částku menší, než by člověk čekal, jde o majetek, který má zůstat v rodině, ne ztracený někde v systému,“ říká analytik Petr Lajsek z Purple Trading. Dědění investic je tedy v konečném důsledku otázkou informovanosti, důvěry a příprav.
Komu informace o majetku dát
Obecně je proto dobré, aby alespoň jedna důvěryhodná osoba (partner, potomek, právník, finanční poradce) měla přehled o tom, kde máte jaká aktiva. Tedy zejména seznam všech účtů, fondů a brokerů. Pokud vlastníte kryptoměny, uveďte u jakých společností (burzy, peněženky) máte účty. „Sepište dokument, kde uvedete seznam všech svých digitálních aktiv – názvy burz, typy peněženek, případně i typy držených kryptoměn. Tento dokument uložte na bezpečné místo, například do trezoru nebo k notáři, případně i spolu s dalšími důležitými listinami, jako je závěť. „Explicitně uveďte svá kryptoaktiva v závěti. Tím právně potvrdíte jejich existenci a určíte, kdo se má stát jejich dědicem,“ říká Ota Janda.
Obmyšlené osoby u penzijka
Což ostatně můžete udělat i s dalším majetkem, v některých případech i bez závěti. U životních pojistek a penzijního spoření lze totiž jednoduše určit obmyšlené osoby, které po vaší smrti obdrží sjednané plnění.
„U penzijka doporučujeme při podpisu smlouvy, případně i dodatečně, určit tzv. osobu obmyšlenou. Ta pak bude mít právo na prostředky z penzijního účtu zemřelého, bez toho, aby penzijko muselo do dědického řízení,“ potvrzuje Jan Sedláček, tiskový mluvčí Asociace penzijních společností ČR a doplňuje: „Takových obmyšlených osob může být i více, stačí stanovit, jakým poměrem se o peníze rozdělí.“ Nejčastěji lidé do smluv penzijního spoření uvádějí své děti.
Kdo dostane peníze z životní pojistky
Obdobně to funguje u životního pojištění. „Obmyšlenou osobou tu může být v podstatě kdokoli, koho pojištěný uvede na své pojistné smlouvě, například manžel/manželka, partner/partnerka, děti nebo jiný rodinný příslušník, také přítel/přítelkyně nebo třeba i právnická osoba,“ vyjmenovává Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Osob může být i více, včetně podílu, který má z plnění obdržet. U dětí to může být například 50 procent syn a 50 procent dcera.
Obmyšlené osoby se běžně do smlouvy vyplňují rovnou při jejím sjednávání. A je vhodné je blíže identifikovat, tedy uvést například jméno, datum narození nebo rodné číslo a vztah k pojištěnému.
Pojišťovny obmyšlené osoby kontaktují
To je důležité především kvůli následnému dohledání takového člověka. Aktuálně podle nového standardu České asociace pojišťoven toto řeší aktivně pojišťovny. „Pojišťovna je napojena na registr obyvatel a o úmrtí se dozví dříve, než dojde k hlášení pojistné události a sama aktivně hledá kontakty na obmyšlené osoby a oslovuje je,“ popisuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.
Pokud je obmyšlená osoba ve smlouvě identifikována jménem a datem narození či rodným číslem, jde to poměrně jednoduše. „Problém ale může nastat v případě, kdy je obmyšlená osoba určena vztahem a nikoli jménem. Tedy například sestra či neteř. Pojišťovna nemá přístup k údajům, které by jí umožnily takto určenou osobu ztotožnit,“ upozorňuje Čapková. V takovém případě přichází na řadu pracnější postup. „Pojišťovna se pak obrací na soud nebo notáře a získává potřebné údaje touto cestou,“ říká Káňa.
Obmyšlenou osobu lze samozřejmě kdykoliv změnit, ať už jde o penzijní spoření nebo životní pojištění. A je dobré tak v případě potřeby učinit. Pokud totiž obmyšlené osoby ve smlouvě nejsou aktuální, může se stát, že peníze z pojištění či penzijního spoření získá někdo, s kým již pojištěný nemá žádný vztah – například bývalý partner. „Aktualizace údajů proto zajistí, že prostředky skutečně dostanou ti, které chce klient podpořit,“ říká Zvonek.
A pokud člověk, který by měl peníze po vaší smrti dostat, nebude uvedený vůbec, bude se postupovat podle „klasického“ tzv. zákonného pořadí v rámci dědického řízení.