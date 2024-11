Dědím po otci, který žil v Německu. Co je třeba prokázat a jak s dědickou daní

Lidé se bojí stáří i kvůli financím. Investovat a vydělávat se ale dá kdykoli

Téměř polovina Čechů se bojí stárnutí. Dokonce i mladí ve věku 18 až 34 let. Vyplývá to z průzkumu společnosti Stada. Spořit a investovat se rozhodně vyplatí, a ani pár let před penzí nemusí být...