Po smrti manžela jsem našla smlouvu o půjčce. Musím platit i jeho dluhy?

Byli jsme manželé 5 let, před měsícem manžel tragicky zahynul. Při vyklízení jeho věcí jsem náhodou objevila smlouvu o půjčce, o které jsem neměla tušení. Tedy rozhodně ji manžel nepoužil pro rodinu, měla jsem neblahé tušení, že je gambler. Co teď? Mám to při dědickém řízení přiznat? Nebo je na věřiteli, aby se do dědického řízení se svým nárokem přihlásil on sám? Popřípadě můžu namítat, že když jsem o dluhu nevěděla, nejsem povinna ho splácet? Nebo mám dědictví odmítnout?

Asi neuškodí, pokud připomeneme, jak se vlastně dědické řízení zahajuje.

Poté, co je vystaven úmrtní list zesnulé osoby, předává jej místně příslušný matriční úřad na příslušný soud. Ten následně vybere notáře, který je pověřený vedením celého řízení. Notáře si tak nikdy nevolí sami pozůstalí, a to především z důvodu zachování nestrannosti. Jeho prvním úkonem je provedení předběžného šetření. Za tímto účelem si notář předvolá nejčastěji toho, kdo se staral o vypravení pohřbu. Cílem je zjistit co nejvíce informací o majetku, dluzích i dědicích.

V tomto konkrétním případě nebyla sepsána závěť, jak se bude majetek vypořádávat?

Pokud není sepsána závěť, dědí se ze zákona, podle tzv. dědických tříd. Současně ale platí, že pokud byl zůstavitel v manželském svazku, pak je třeba nejprve vypořádat společné jmění manželů (SJM). Pozůstalá manželka získá polovinu majetku, který spadal do SJM. Tato část majetku již do dědictví nespadá.

Pro názornost si představme situaci, kdy společný majetek manželů představují úspory ve výši 1 000 000 korun, které mají uložené na kontě. Manželé žijí ve vlastním bytě v hodnotě 7 000 000 korun. Po smrti manžela získá jeho manželka polovinu společného jmění, tedy 500 000 a polovinu bytu. Zbylých 500 000 a druhá polovina bytu se stává součástí dědictví.

Co vše spadá do společného jmění manželů?

Patří sem to, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu. Patří sem majetek i dluhy. Pokud jde o majetek, spadá do něj vše, co získal jeden nebo oba manželé za trvání manželství s určitými výjimkami. Do společného jmění tak patří například mzda obou manželů, a to od chvíle, kdy jim dojde na účet nebo je fyzicky vyplacena. Naopak ne vše, co manželé společně využívali, musí nutně do SJM spadat. Typicky sem nespadá např. nemovitost, kterou jeden z manželů nabyl již před svatbou či majetek, který sám nabyl dědictvím.

Do SJM patří i dluhy. Co dluhy, o kterých jsem nevěděla? Musí se o nich dozvědět notář?

Pokud šlo o půjčku v bance, je velmi pravděpodobné, že by se o nich notář dozvěděl z vlastního šetření. Jestliže šlo třeba o půjčku od známého, teoreticky se o dluhu nemusí notář dozvědět, pokud v tomto ohledu nejsou dědicové aktivní.

Jaké možnosti má pozůstalá manželka, pokud nechce manželovy dluhy platit?

Může poukázat na skutečnost, že o dluhu nevěděla a rozporovat, že se jednalo o součást SJM. Takový postup ale má význam spíše za života manžela. V tomto případě platí, že dluh je i nadále součástí celkového zůstavitelova majetku a jestliže považován za součást SJM, zatíží následně více syna, který se rovněž stane dědicem.

Může manželka dluh zatajit?

To určitě může, ale může se stát, že se věřitel bude zaplacení dluhu domáhat a bude se muset znovu otevřít dědické řízení a dluh vypořádat. Situace se tím zkomplikuje a prodraží o další úkony notáře. I kdybychom připustili, že doporučíme postup, který není v souladu s právem, nelze od něj v praxi očekávat žádnou významnou výhodu.

Je ale možnost dědictví odmítnout.

Ano, to je možné. Dědictví je ovšem odmítnuto jako celek a tento krok již nelze vzít zpět. A doporučovali bychom je jen v případě, kdy je dědictví předlužené. Určitou variantou je odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu, jde o možnost pro nepominutelné dědice, tedy děti. kteří tak získají (jsou-li zletilí) čtvrtinu dílu, který by jim náležel, i kdyby dědictví neodmítli. Tento díl je zbaven všech dluhů a vypočítává se z hodnoty pozůstalosti