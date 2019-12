Poradna: Maminka si zlomila nohu, mám nárok na ošetřovné?

Výdaje na ošetřovné 1 632 milionů korun bylo v roce 2018 vyplaceno na dávkách ošetřovného. Zdroj: Český statistický úřad

Ošetřovné je jednou z dávek systému nemocenského pojištění. Nárok na ně má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí přitom jít pouze o dítě ani o přímého příbuzného, pak je ale zásadní podmínkou pro poskytnutí dávky, že ošetřovaný s vámi prokazatelně žije ve společné domácnosti.

U dětí do 10 let máte nárok na ošetřovné i tehdy, kdy je školské nebo dětské zařízení uzavřeno z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události.

Nezbytnou podmínkou nároku na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění. Pokud jste zaměstnaní, můžete být v klidu, nemocenské pojištění by za vás měl odvádět zaměstnavatel. Jestliže jste ale osoba samostatně výdělečně činná, pak i když jste se k nemocenskému pojištění přihlásili dobrovolně, nárok na ošetřovné vám nevzniká.

Ošetřovné můžete čerpat maximálně 9 dní, rodič samoživitel, který se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku, 16 dní.

Žádost o ošetřovné se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, vám stačí předat vyplněné a potvrzené tiskopisy svému zaměstnavateli. A kolik dostanete? Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

Na konkrétní dotazy čtenářů iDNES.cz odpovídá mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Manželka byla na operaci, po dobu její hospitalizace jsem pobíral ošetřovné, abych se mohl starat o našeho syna. Když manželku propustili do domácího ošetřování, ošetřovné bylo zrušeno s odůvodněním, že žena je na mateřské dovolené. Jenže je po gynekologické operaci, nemůže nic nosit, má stále bolavé břicho, tedy se o syna není schopna postarat. Máme nějakou šanci, že mi bude ošetřovné prodlouženo?

Zákonodárce pamatuje i na tyto případy a pojištěnec má nárok na náhradu příjmu z nemocenského pojištění v podobě Ošetřovného a to i tehdy, jestliže žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Zákon o nemocenském pojištění připouští výjimku, v případě péče o zdravé dítě to může být právě z důvodu, že osoba, která se o dítě jinak stará, byla hospitalizována, onemocněla nebo utrpěla úraz.

Ve vašem konkrétním případě vám ošetřující lékař manželky vystaví navazující případ Ošetřovného a dávka bude vyplácena po dobu prvních 9ti kalendářních dní od vzniku potřeby péče o zdravé dítě z výše uvedeného důvodu.

Moji maminku srazilo auto na přechodu, má zlomenou nohu a nesmí ani nemůže chodit. Na rehabilitacích zatím není místo, nějakou dobu musí zůstat doma. Mám nárok na ošetřovné? A kolik by činila podpora, když můj plat je 28 000 Kč hrubého měsíčně?

Co se týká Ošetřovného, je třeba splnit zákonnou podmínku společné domácnosti pojištěnce s ošetřovaným členem domácnosti, tzn., že se jedná o osoby, které spolu trvale žijí a uhrazují náklady na jednu společnou domácnost. Pokud budeme vycházet ze skutečnosti, že tato podmínka je splněna, lékař stanoví délku potřeby ošetřování a vystaví Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování.

Pokud je pojištěnec ženatý (žije s druhem nebo v registrovaném partnerství), obdrží náhradu ušlého příjmu v podobě Ošetřovného za prvních 9 kalendářních dnů od vzniku potřeby ošetřování. Dávka Ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se pro výpočet ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění upraví takto: Do částky první redukční hranice se započítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Prakticky to znamená: