Cyklista srazil maminku na bruslích, stálo to přes dva miliony

Svým způsobem běžná nehoda, která se stává - cyklista se nešťastnou náhodou střetne s chodcem a dojde k poškození věcí. Škoda za pár korun, řekli byste si. Někdy to ale může být dražší. Konkrétní pojistnou událost popisuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková: „Tato nehoda byla netypická výší škody. Cyklista jen lehce řídítkem zachytil chodce, ale roztrhl mu koženou bundu za více než 10 tisíc korun a rozbil luxusní hodinky v ceně přes 40 tisíc korun. Z tohoto příkladu je vidět, že i za běžnými nehodami, ve kterých nejde o život ani o zdraví, mohou zůstat poměrně vysoké škody.“

V případě zranění však jde o mnohonásobně vyšší částky. Například pojišťovna Uniqua vyplatila za svého klienta, cyklistu, který zavinil nehodu, plnění ve výši 2,3 milionu korun. Co se stalo? Cyklista srazil na cyklostezce mladou maminku na inline bruslích. Nešťastný pád způsobil úraz hlavy, páteře, klíční kosti i obou rukou. Kromě odškodnění za úraz a jeho trvalé následky vyplatila pojišťovna také nemajetkovou újmu blízkým osobám, třem dětem a manželovi.

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti

Jak ukazují tyto příklady z praxe, jedním z pojištění, které byste jako cyklisté měli mít uzavřeno, je určitě pojištění odpovědnosti. Dá se sjednat samostatně nebo bývá i součástí pojištění domácnosti, tam je ale zpravidla omezena maximální výše plnění. Odborníci doporučují sjednat si spíše vyšší limity, a to především s ohledem na fakt, že s novým občanským zákoníkem se trvale zvyšují požadované náhrady za újmy při ublížení na zdraví či usmrcení.

Pokud jako viník pojištění odpovědnosti nemáte, může mít srážka s dalším cyklistou nepříjemnou dohru v podobě soudních pří o finanční kompenzaci. Poškozený totiž může požadovat odškodnění nejen za zlomené kosti a zničené kolo, ale i za výpadek příjmu nebo dlouhodobě sníženou kvalitu života. Odškodnění po vás může vymáhat i zdravotní pojišťovna poškozeného. Stejně tak pokud zaviní srážku vaše dítě a dostane někoho na čas do nemocnice, je pravděpodobné, že si zdravotní pojišťovna řekne o úhradu nákladů na léčbu.

Pojistěte sebe i kolo

Pokud na kole jezdíte často, zvažte úrazové pojištění. Některé pojišťovny nabízejí krátkodobé pojištění úrazu, jestliže ale vedete opravdu aktivní život, vyplatí se jeho celoroční sjednání. „Dobrou pojistku poznáte tak, že má správně nastaveny parametry smlouvy a pojistné limity. Taková pojistka se v případě závažného úrazu vyplatí. Podstatná je také částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků. I zde doporučuji mít nastavený vysoký limit, ” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Jestliže míříte za cyklistikou do zahraničí, určitě si před odjezdem uzavřete cestovní pojištění. V případě, že holdujete rizikovější jízdě na kole, například cyklokrosu nebo cyklotrialu, buďte při uzavírání pojistky ještě obezřetnější a ověřte si, na která rizika se pojištění vztahuje. Klasické cestovní pojištění zahrnuje běžné sporty, mezi které řadíme cyklistiku obecně. Odvážnější, jako jsou právě zmíněný cyklokros nebo cyklotrial, pak většina pojišťoven řadí mezi rizikovější sporty, na které je potřeba se připojistit. Dejte si také pozor na využívání ochranných pomůcek. Bez vhodného vybavení pojišťovna může plnění odmítnout.

Nehody cyklistů mohou mít i tragické následky.

Některé společnosti nabízejí pojištění jízdního kola v rámci pojištění domácnosti, u některých můžete pojistit kolo samostatně. V rámci pojištění domácnosti si ale zjistěte, zda vaše kolo není pojištěno pouze pro případ, kdy ke krádeži dojde na adrese pojištěné domácnosti. Pojistka se nemusí vztahovat například na sklep, chodby paneláků nebo další společné nebytové prostory. Naproti tomu u pojištění „pouze na kolo“ se pojistka většinou vztahuje i na pojištění mimo domov. „Dejte si pozor na zabezpečení kola. V případě, že nebude dostatečné, například nebude zamknuto bezpečnostním zámkem, pojišťovna vám nemusí plnění uznat,” upozorňuje Marek Orawski.



Zkontrolujte si povinnou výbavu

Než vůbec na kole vyjedete zkontrolujte si, zda máte v pořádku povinnou výbavu. Technické požadavky na výbavu jízdních kol určuje Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014, přehledný popis najdete například na stránkách BESIP. Rozhodně nespoléhejte na to, že jste právě koupili nové kolo, řada prodejců kolo nabízí i bez této výbavy. „ Cena povinné výbavy se na rozdíl od ceny jízdního kola pohybuje maximálně v řádu desítek korun, není to finanční zátěž. Je nutné si uvědomit, že kolo bez výbavy není technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a při dopravní nehodě k tomu přihlédnuto,“ upozorňuje pražský krajský koordinátor BESIP Jiří Polomis. V případě, že by policista zjistil závadu na povinné výbavě jízdního kola, může vám na místě udělit pokutu až do výše 2 000 Kč.

Pokuta vám hrozí i v případě, že byste sedli na kolo poté, co jste si dali pár piv. I cyklista je účastníkem silničního provozu, z pohledu zákona je považován za řidiče nemotorového zákona a vztahují se na něj tedy stejná pravidla jako na řidiče automobilu. „Za jízdu na kole pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky hrozí pokuta v rozmezí 2 500 až 20 tisíc korun. V případě, že množství alkoholu v krvi cyklisty dosáhne hranice jedné promile, hrozí pokuta v rozmezí 25 až 50 tisíc korun a v krajním případě hrozí trest odnětí svobody ve výši až tří let,” upřesňuje advokátka Alice Kubíčková z LP Legal. A navíc, pokud pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek způsobíte zranění nebo škodu někomu jinému, může po vás pojišťovna vymáhat částku, kterou poškozenému za vzniklou újmu vyplatila.