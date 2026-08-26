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Odškodnění cyklisty při autonehodě: Jaké jsou možnosti a jaké dopady má jízda bez přilby

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Utrpěli jste jako cyklista zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili? V takovém případě máte zpravidla právo na náhradu vzniklé újmy. Vedle bolestného můžete požadovat také náhradu ztráty na výdělku, nákladů léčení, nákladů péče, věcné škody i dalších nároků. Na jaké odškodnění můžete mít nárok, jak správně postupovat při jeho uplatnění a v jakých případech může pojišťovna odškodnění krátit?

Kdy má cyklista nárok na odškodnění po dopravní nehodě

Cyklista, který utrpěl zranění při dopravní nehodě, má zpravidla nárok na odškodnění, pokud za nehodu nenese výlučnou odpovědnost.

Nárok na odškodnění vzniká bez ohledu na to, zda se jedná o lehčí nebo závažnější poranění. Odškodnění je vypláceno z povinného ručení vozidla viníka nehody. Poškozený cyklista tak uplatňuje nároky přímo u pojišťovny viníka dopravní nehody.

Pokud nemá řidič vozidla povinné ručení, pak se situace obvykle řeší s Českou kanceláří pojistitelů.

Co dělat bezprostředně po nehodě

Po dopravní nehodě je vždy na prvním místě zajistit bezpečnost všech účastníků a v případě potřeby přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud došlo ke zranění, vždy doporučujeme přivolat také policii České republiky. Policejní záznam o dopravní nehodě bývá jedním z klíčových podkladů k budoucímu zajištění odškodnění za zranění cyklisty.

I v případě, že se zranění jeví jako méně závažná, doporučujeme co nejdříve vyhledat lékařské ošetření. Lékařská dokumentace představuje jeden z nejdůležitějších důkazů při uplatňování nároků na odškodnění. Současně je vhodné uschovat veškeré doklady související s léčbou a vzniklými náklady, například účtenky za léky, rehabilitace nebo cestovní výdaje.

Trestní řízení a odškodnění cyklisty

U závažnějších dopravních nehod může být proti viníkovi vedeno trestní řízení. To se nejčastěji týká situací, kdy došlo k vážnějšímu ublížení na zdraví. Nárok na náhradu újmy lze zpravidla uplatnit, aniž by bylo nutné čekat na pravomocné skončení trestního řízení.

Zbyněk Drobiš

Advokát Zbyněk Drobiš

Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.

Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.

Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz.

Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

To ovšem neznamená, že je trestní řízení pro poškozeného bez významu. Právě v jeho průběhu jsou totiž zajišťovány důležité důkazy, které mohou mít zásadní vliv na následné odškodnění cyklisty. Policie shromažďuje podklady o průběhu dopravní nehody, vyslýchá účastníky i svědky a jsou obvykle zpracovávány znalecké posudky z oboru dopravy nebo zdravotnictví. Tyto důkazy mohou potvrdit odpovědnost viníka, ale také poukázat na případné spoluzavinění poškozeného cyklisty.

Právě závěry znaleckých posudků bývají pro odškodnění za zranění cyklisty velmi důležité. Pokud například znalec dospěje k závěru, že cyklista porušil pravidla silničního provozu nebo svým jednáním přispěl ke vzniku či rozsahu následků nehody, může pojišťovna přistoupit ke krácení vypláceného odškodnění. Proto je vhodné průběh trestního řízení sledovat a v případě potřeby využít všech procesních práv, která poškozenému náleží k jeho obraně.

Ve většině případů je nejrychlejší cestou k získání odškodnění pro poškozeného cyklistu komunikace přímo s pojišťovnou vozidla viníka. Existují však situace, kdy může být vhodné uplatnit nárok také v rámci trestního řízení. Volba správného postupu vždy závisí na konkrétních okolnostech případu.

Pokud si poškozený není jistý, jaký postup zvolit, je vhodné poradit se s odborníkem již v počátku případu. Správně nastavená strategie může výrazně ovlivnit nejen rychlost vyřízení nároku, ale také konečnou výši přiznaného odškodnění.

Jaké odškodnění za zranění může cyklista požadovat?
Druh odškodněníCo zahrnuje
BolestnéNáhrada za bolest způsobenou úrazem. Výše se stanovuje podle závažnosti zranění.
Ztížení společenského uplatněníNáhrada za trvalé následky, které poškozeného dlouhodobě omezují v pracovním, rodinném, společenském nebo sportovním životě.
Ušlý výdělekKompenzace ušlého příjmu během pracovní neschopnosti. Může žádat také OSVČ.
Náklady léčeníÚčelně vynaložené náklady, například za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky.
Náklady péčeNáhrada za péči, kterou poškozenému poskytovala jiná osoba.
CestovnéÚčelně vynaložené náklady na cesty do zdravotnických zařízení, rehabilitací nebo lázní.

V některých případech lze žádat také další náhrady za zranění, a to rentu a další nemajetkovou újmu.

Spoluodpovědnost cyklisty a její vliv na odškodnění

Přestože je cyklista při dopravní nehodě často považován za zranitelnějšího účastníka silničního provozu, neznamená to automaticky, že mu bude vždy přiznáno odškodnění v plné výši. Při posuzování nároku na náhradu újmy se totiž zkoumá také jeho vlastní chování a to, zda svým jednáním ke vzniku nehody nebo ke vzniku či rozsahu zranění sám nepřispěl.

Taková situace se označuje jako spoluodpovědnost (spoluzavinění) poškozeného a může vést ke snížení vypláceného odškodnění pro poškozeného cyklistu.

Každá dopravní nehoda je individuální, o spoluzavinění ale může jít například tehdy, když cyklista porušil také dopravní předpisy v určité míře. Ale rovněž situace jízdy bez ochranné přílby. Ta sice nemusí mít žádnou souvislost se vznikem samotné nehody, může však hrát roli při posuzovaní závažnosti následků, zejména pokud došlo k poranění hlavy u cyklisty.

Jízda bez přilby a její vliv na odškodnění

V České republice mají zákonnou povinnost používat ochrannou přilbu pouze cyklisté mladší 18 let. To ovšem neznamená, že nepoužití přilby nemůže mít na výši odškodnění žádný vliv.

Pokud se prokáže, že cyklista svým jednáním (nepoužitím přilby) přispěl ke zvětšení utrpěné újmy, může být jeho odškodnění přiměřeně kráceno. Posuzuje se především to, zda mohla ochranná přilba konkrétnímu zranění zabránit nebo alespoň zmírnit jeho následky. K posouzení této otázky se zpravidla využívají odborné znalecké posudky.

Výše případného krácení není stanovena žádnou pevnou sazbou. Záleží vždy na okolnostech konkrétního případu, zejména na rozsahu zranění, odborném posouzení zdravotního stavu a míře, v jaké nepoužití přilby přispělo ke vzniku nebo zvětšení újmy.

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Jak se bránit proti neoprávněnému krácení odškodnění

Pokud pojišťovna krátí odškodnění s odkazem na to, že cyklista neměl při nehodě ochrannou přilbu, neznamená to, že její postup byl automaticky správný. Každé krácení náhrady újmy musí být řádně odůvodněno a podloženo konkrétními důkazy.

Pojišťovna musí prokázat, že mezi nepoužitím přilby a rozsahem vzniklé újmy existuje příčinná souvislost. Nestačí pouze obecné tvrzení, že přilba chrání hlavu. Je třeba doložit, že právě v konkrétním případě by použití přilby vedlo ke zmírnění následků nebo jim zcela zabránilo.

Pokud s rozhodnutím pojišťovny nesouhlasíte, je vhodné požádat o podrobné odůvodnění jejího postupu a seznámit se s podklady, z nichž vycházela. Nikoliv každé krácení u poškozeného cyklisty je totiž oprávněné.

Pozor na formuláře pojišťovny

Při řešení odškodnění po dopravní nehodě se poškození cyklisté často setkávají s formuláři, které jim kvůli stanovení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění zašle pojišťovna. Tyto formuláře následně vyplňuje ošetřující lékař a pojišťovna z nich vychází při určení výše odškodnění.

Ačkoliv se jedná o běžný postup, nemusí být vždy zárukou správného vyčíslení nároku. Ošetřující lékaři jsou primárně specialisté na léčbu pacienta, nikoliv na oceňování nemajetkové újmy. Proto může docházet k situacím, kdy nejsou všechna zranění nebo jejich dopady do výsledného hodnocení promítnuty v plném rozsahu.

Poškozený by navíc neměl zapomínat, že pojišťovna je subjektem, který o výši plnění rozhoduje. Přestože je její součinnost při likvidaci nezbytná, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda stanovené odškodnění skutečně odpovídá rozsahu utrpěné újmy.

U závažnějších zranění nebo trvalých následků může být vhodné nechat zdravotní stav posoudit znalcem se specializací na hodnocení újmy na zdraví. Odborný znalecký posudek často poskytuje podrobnější a přesnější podklad pro stanovení bolestného i ztížení společenského uplatnění než běžný formulář vyplněný ošetřujícím lékařem.

Jedenáct kroků, jak získat finanční odškodnění za zranění při autonehodě

Odškodnění pozůstalých při smrtelné nehodě cyklisty

Ne všechny dopravní nehody cyklistů bohužel končí pouze zraněním. Pokud má nezaviněná dopravní nehoda tragické následky, mohou se odškodnění domáhat nejbližší osoby zemřelého. Odškodnění pozůstalých představuje samostatný proces a zahrnuje jiné nároky než v případě zraněného cyklisty.

Nejčastěji se uplatňují zejména tyto náhrady:

  • náhrada duševních útrap pozůstalých, která má kompenzovat psychické utrpení způsobené ztrátou blízké osoby,
  • náhrada nákladů pohřbu,
  • náhrada ztráty na výživě, pokud zemřelý finančně zajišťoval své blízké, například děti nebo partnera.

Může se stát, že viník nehody poskytne pozůstalým finanční částku nad rámec běžného odškodnění. Takové plnění může být projevem snahy zmírnit následky tragické události nebo dobrovolnou formou satisfakce. Je však vhodné dbát na to, aby bylo zřejmé, že se jedná o samostatnou kompenzaci poskytovanou nad rámec pojistného plnění. V opačném případě může být tato částka zohledněna při výpočtu náhrad vyplácených pojišťovnou.

Přestože žádná finanční kompenzace nedokáže nahradit ztrátu blízkého člověka, může alespoň částečně pomoci pozůstalým vyrovnat se s finančními a praktickými dopady tragické události.

Nejčastější chyby cyklistů při vymáhání odškodnění:

  1. Nepřivolání policie k nehodě se zraněním cyklisty může zkomplikovat dokazování průběhu dopravní nehody a určení odpovědnosti jednotlivých účastníků.
  2. Podcenění vyhledání lékařského vyšetření bývá problém zejména tehdy, pokud se některé zdravotní komplikace projeví až s časovým odstupem po nehodě.
  3. Nedostatečná dokumentace zranění a léčby může ztížit prokazování rozsahu vzniklé újmy i jednotlivých nároků na odškodnění.
  4. Opomenutí některých nároků a podcenění hodnocení trvalých následků může poškozeného připravit o významnou část odškodnění.
  5. Porušování pravidel silničního provozu nebo jízda bez přilby může vést ke spoluzavinění a následnému krácení odškodnění.
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