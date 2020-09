Za letenky zaplatila 70 tisíc. Let zrušili, ale peníze jsou stále ve vzduchu

Lucie si prostřednictvím agentury Student Agency koupila letenky společnosti Turkisch Airlines z Prahy do Egypta. Let byl kvůli covidu zrušen, a tak Lucie na konci dubna agenturu oslovila a zeptala se, kdy jí vrátí peníze za neuskutečněnou službu. Protože letenky kupovala pro celou partu, nešlo o malou částku, ale celkem o sedmdesát tisíc. Za šest dní jí mailem přišla odpověď nabízející dvě možnosti: zvolit si jiný termín do konce roku 2020, nebo si nechat vrátit peníze s tím, že vzhledem k situaci to může trvat „delší dobu“.