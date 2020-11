Lidé nebudou mít s kým uzavírat pojistky. Zastavily se zkoušky, varuje expert

Jak podle vašich zkušeností koronavirová krize ovlivnila finanční trh?

Z pohledu členských společností ČASF jsme nezaznamenali v prvním pololetí nějaké významné propady. Situace je ale samozřejmě náročná i ve finančně-poradenském sektoru. Asi nejnáročnější je zvládnout omezený osobní kontakt poradce s klientem. Členské společnosti v Asociaci od začátku dodržují nejpřísnější hygienická opatření, aby se maximálně eliminovalo riziko nákazy, ale to byla jen jedna ze změn, kterou museli poradci řešit. Celkově je ve společnosti nejistota, jak se bude situace vyvíjet a jaká budou opatření. Situace je dnes nepřehlednější než na jaře.

Co říkají data o finančním zdraví domácností?

Existují obory, které ze současné krize profitují, ale i obory, které bojují o svou existenci. A to samozřejmě ovlivňuje finanční zdraví domácností. Nelze paušálně říci jaký je stav, ale koronakrize určitě ovlivnila finanční zdraví domácností. Těm, kterým klesly v době krize příjmy, museli sáhnout do svých rezerv. Lidé více šetří.

Ač byly na jaře predikce, že koronavirus zastaví zájem o nemovitosti a tím i zájem o hypotéky, realita byla jiná. Data za 2. čtvrtletí ukázala v hypotékách naopak nárůst. Zájem o vlastní bydlení a nemovitosti stále je, a nejen z pohledu pořízení vlastního bydlení. Lidé berou nákup nemovitosti i jako investici. Trh tedy reagoval tentokrát jinak než v předchozích krizích. Teď budeme vyhodnocovat 3.čtvrtletí, tak uvidíme, jak se v hypotékách odrazily letní měsíce.

Co dnes řeší finanční trh z hlediska služeb pro domácnosti a firmy?

Teď se řeší hlavně pojistky, u nichž může nastat problém s tím, že pokud se nestihne posunout termín pro složení odborné zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů, ti budou bez licence. To je velký problém. Jak z pohledu pojišťovacích zprostředkovatelů, tak i z pohledu klientů. A nutno dodat, že i z pohledu dopadu na státní kasu. Pokud by pracovníci přišli o licence a nemohli vykonávat svou profesi, mohlo by to znamenat tisíce lidí na úřadech práce jen proto, že nestihli udělat zkoušku v termínu. To určitě nikdo nechce.

Marek Černoch Od roku 2018 je výkonným ředitelem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

ČASF je jednotnou asociací, která zastupuje celý trh finančního poradenství. Aktivně se podílí na tvorbě všech legislativních norem, které ovlivňují oblast finančního zprostředkování a poradenství.

Absolvoval školu pro dopravní piloty a létal jako dopravní pilot na letounech B737.

V letech 2013 až 2017 byl poslancem Parlamentu ČR za Úsvit.

Kolika lidí se to týká?

Z čísel, která známe, jde o 15 až 20 tisíc lidí. Ale reálně to může být i víc.

Lze tedy očekávat problémy na trhu s pojištěním?

Pracovníci bez odborné zkoušky nebudou moci nejen uzavírat nové pojistné smlouvy, ale nemohli by ani již uzavřené pojistné smlouvy měnit nebo s nimi pracovat. To by se klientů dotklo velice.

Jaké je zde řešení?

Již na jaře, během prvního lockdownu, jsme komunikovali s ministerstvem financí a Českou národní bankou o možnosti posunu zkoušek. Situace se pak začala zlepšovat, vypsaly se nové termíny a byl výhled, že by se pracovníky v pojišťovnictví dalo zvládnout prozkoušet. V září se ale omezil počet možných účastníků na zkouškách, a nakonec se vládním usnesením zakázaly úplně. Po dohodě s ministerstvem financí se podařilo aktualizovat „jarní“ návrh, který termín pro vykonání zkoušky posouvá o šest měsíců. A toto je třeba schválit.

Jak z hlediska trhu s finančními produkty hodnotíte letošek a jak vidíte budoucnost?

Asi nikdo si při novoročním přípitku nedokázal představit, jak náročný tento rok bude a jak rychle se životní situace může změnit. Nejen z pohledu klientů. Na poli finančního poradenství současná situace ukázala možnosti ve využití online technologií. Čekají nás i nové produktové možnosti, jako je například účet dlouhodobých investic. Současná situace ukázala, že dnešní profesionálové ve finančním poradenství mají nezastupitelné místo.