Češi se o svá práva nesoudí. Je to drahé a zdlouhavé, říká ředitel ČOI

V čem konkrétně může Česká obchodní inspekce pomoci nespokojenému spotřebiteli?

Spotřebitele chrání Česká obchodní inspekce například tím, že kontroluje a případně zakazuje na tuzemském trhu nebezpečné výrobky, ale má i dozor nad ochranou spotřebitele obecně. To znamená, že se na ČOI mohou spotřebitelé obrátit i v případech, kdy podnikatel vůbec neřeší reklamace, nevystaví reklamační protokol, nedá doklad na vyžádání spotřebitele a podobně.

Naopak nemůžeme donutit žádného podnikatele, aby po úhradě za zboží či službu (například nákup přes internet) takové zboží či službu poskytl, případně vrátil zpět peníze. K tomu podnikatele mohou donutit výhradně soudy. Kdo není spokojen například se způsobem vyřízení reklamace, může se obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které ČOI zprostředkuje.

Kolik evidujete podnětů za loňský rok a s čím se na vás spotřebitelé nejčastěji obraceli?

V roce 2019 bylo České obchodní inspekci doručeno celkem 24 049 podání, vedou problémy s internetovými obchody a problematika reklamací obecně.

Otázka pro ředitele Jsou u nás práva spotřebitelů dostatečně chráněna? „Vždy je co zlepšovat, ale obecně lze říci, že právní úprava ochrany spotřebitele je v ČR na dostatečné úrovni. Problematická bývá spíše její vymahatelnost – spotřebitelé se kvůli časové a finanční náročnosti o svá práva příliš nesoudí.“ Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy jste pomohli problém vyřešit, něco, na co jste pyšní?

Jsme pyšní například na to, že jsou na ústupu předváděcí akce. Je to samozřejmě nejen díky četným a intenzivním kontrolám ČOI, ale také díky několika změnám zákonů a skutečnosti, že inspekce ihned přísně pokutovala obcházení zákona. Prodejcům zakazoval přijímat od spotřebitelů na předváděcích akcích peníze v hotovosti. Ti je proto začali vozit auty domů a o peníze si tam říkali.

Jaké jsou nejčastější prohřešky obchodníků?

Pokud bychom to brali podle toho, při kterých kontrolách zjišťujeme nejčastější porušení zákona, pak jednoznačně vedou internetoví prodejci a takzvané aukce energií.

Zatímco u internetových prodejců se často jedná o nedostatky administrativního charakteru (obchodníci neaktualizují své obchodní podmínky, jsou zastaralé a chybí zákonné požadavky – např. informace o mimosoudním řešení sporů), tak u aukcí energií zjišťujeme často nekalou i agresivní obchodní praktiku a to v takové míře, která byla kdysi patrná právě u předváděcích akcí.

Jaké jsou naopak nejčastější chyby spotřebitelů?

Velmi často si spotřebitelé uvědomí, že zaplatili za zboží na podvodném či pochybném webu až poté, kdy úhradu provedou. Nezkoumají obchodní podmínky a tak si nezjistí, že jednají s osobou působící nejen mimo ČR, ale dokonce mimo EU. Dokonce si ani nepřečtou recenze na nezávislých serverech a jsou ochotni poslat platbu předem.

Jedním z nejčastějších omylů spotřebitelů je jejich přesvědčení, že vždy je možné vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. To není pravda. Toto právo je omezeno na nákupy na dálku (typicky přes internet). Pokud tedy půjdete nakoupit do kamenné provozovny, není žádnou povinností prodejce umožnit vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. A jestliže to umožní, je to jeho dobrá vůle. Samozřejmě ani na dálku nejde vrátit veškeré zboží, například z hygienických důvodů, zboží upravené na míru, software, hudbu, a další.

Používají nepoctivci nějaké nové fígly?

Aktuálně vzniká velká řada nových webových stránek, které nejsou vysloveně podvodné, vypadají jako běžný e-shop, mají širokou škálu produktů, ty ale nevlastní. Na první pohled se jeví jako běžný internetový obchod, jsou ovšem pouze prostředníky mezi zákazníkem a obchodníkem, hlavně z Číny. S nákupem u nich jsou pak spojené problémy s reklamacemi i kvalitou zboží.

Stále je problém s „nabízeči levnějších energií“, kteří obcházejí domácnosti a snaží se spotřebitelům vnutit údajně výhodnější nabídky. Někdy jsou tyto smlouvy dokonce uzavírané jen za účelem následného nárokování smluvních pokut, případně je jejich výsledkem uzavření nevýhodné smlouvy s novým dodavatelem, kdy tento nový dodavatel a zprostředkovatel jsou propojení a předem domluveni.