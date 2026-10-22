Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

I obyčejná chřipka může zruinovat rodinný rozpočet. Jak se chránit?

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chřipka neohrožuje jen zdraví. Stačí týden či dva doma a rodinný rozpočet může dostat tvrdou ránu, zvlášť když onemocní oba rodiče nebo je nutné pečovat o děti. V uplynulé respirační sezoně vyhledaly lékaře téměř dva miliony lidí. Kdo při nemoci přijde o část příjmu a jak se před tím chránit, aniž by sáhl po drahé půjčce?

Když se v rodině objeví respirační nákaza, často postupně postihne všechny její členy. A nezřídka na několik týdnů vyřadí z práce i toho, na jehož příjmu domácnost závisí. Řada rodin se navíc stará o malé děti nebo pomáhá svým méně soběstačným rodičům. Pokud onemocní i oni, musí o ně někdo pečovat. A to může znamenat další výpadek příjmů.

„Chřipka si i u nás může vzít víc než jen pár dní nemoci, může si vzít třeba i kus výplaty,“ upozorňuje na zdravotní i ekonomické dopady respiračních nákaz zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.

Jen za poslední respirační sezonu 2025–2026 podle něj navštívily lékaře kvůli těmto onemocněním bezmála dva miliony lidí. Jak ukazují zdravotnická data, nešlo zdaleka jen o seniory, ale často právě o osoby v produktivním věku. Fošum zároveň upozorňuje na značné ekonomické ztráty, které s sebou chřipka přináší. „Celostátní dopady jsou minus 10 až 11 miliard korun,“ vyčísluje Fošum přímé i nepřímé škody, které každoročně způsobují chřipková onemocnění.

Penzijní spoření

ilustrační snímek

Dopřejte si díky penzijku v budoucnu vše, co chcete

Chci se mít v penzi líp

Nemocná rodina a ještě bez příjmu

Zejména domácnosti s malými dětmi a finančními závazky, jako jsou hypotéky, leasingy či jiné půjčky, by proto měly myslet nejen na zdravotní prevenci, ale také na vytváření finanční rezervy pro případ nemoci. „České domácnosti patří v rámci Evropské unie spíše k těm spořivějším. I přes drahé energie, vysoké nájmy a další výdaje dokážou často ušetřit až pětinu svých příjmů. Zdaleka to ale neplatí pro všechny,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Podle některých průzkumů totiž téměř 30 procent českých domácností žije prakticky od výplaty k výplatě. Jejich úspory přitom nestačí ani na pokrytí jednoho měsíce pravidelných výdajů. „Právě tyto domácnosti, které často žijí bez finančních rezerv, nejvíce ohrožuje i jen týdenní či dvoutýdenní výpadek příjmu třeba kvůli respirační viróze,“ říká dále.

Lidé bez úspor se navíc mohou pod tlakem finanční tísně uchýlit k rychlé půjčce s velmi nevýhodnými podmínkami. Nebo sáhnou po kreditní kartě, aniž by následně dokázali dlužnou částku včas splatit. „A nesplacení dlužné částky na kreditní kartě v bezúročném období znamená nejen vysoké úroky, ale i sankce od banky a negativní zápis v registru dlužníků, což ničemu neprospěje,“ upozorňuje na rizika Weiss.

Když odejdou zkušení lidé, zmizí s nimi i těžko nahraditelné know-how

Očkování, sick days i úspory jako ochrana příjmu

Zvláště nízkopříjmovým domácnostem proto doporučuje využívat dostupné možnosti prevence respiračních onemocnění, a tím snižovat i riziko ztráty výdělku. Současně radí v období, kdy rodinu netrápí mimořádné výdaje, postupně navyšovat snadno dostupnou finanční rezervu.

„Na očkování proti chřipce dnes běžně přispívají nejen zaměstnavatelé, ale také zdravotní pojišťovny, které na něj mohou z fondů prevence poskytovat příspěvky v řádu stovek až tisíců korun ročně,“ připomíná Vladimír Weiss.

Firmy i veřejné instituce navíc často poskytují zaměstnancům tři až pět dnů zdravotního volna, takzvaných sick days, ročně. „Využití dnů zdravotního volna jako benefitu často postačí na léčbu lehké virózy, aniž by se výpadek propsal do výplatní pásky, protože jejich využití nepodmiňují zaměstnavatelé potvrzením od lékaře, a tak se na ně nečerpá nemocenská dávka,“ vysvětluje Weiss.

Migréna, vyčerpání i den po večírku. Jak firmy pojímají sick days

Kombinace krytí výpadku příjmu u živnostníků

Nemoc každoročně připraví o výdělek také tisíce živnostníků. Na rozdíl od zaměstnanců přitom mnozí z nich nemají nárok na žádnou náhradu. Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), dobrovolné nemocenské pojištění si totiž platí jen malá část podnikatelů. V polovině letošního roku evidovala ČSSZ bezmála 702 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vykonávajících hlavní činnost. Nemocensky pojištěných z nich však bylo pouze zhruba 95 tisíc.

„Nemocenské pojištění není pro živnostníky atraktivní z pohledu krytí rizika výpadku příjmu kvůli týdenní či dvoutýdenní rekonvalescenci z respirační nemoci,“ vysvětluje finanční poradce. Důvod je jednoduchý. ČSSZ začíná OSVČ vyplácet nemocenskou až od 15. dne pracovní neschopnosti. Zatímco zaměstnanci dostávají během prvních čtrnácti dnů náhradu mzdy od zaměstnavatele, živnostníci zůstávají po tuto dobu bez příjmového krytí ze systému nemocenského pojištění.

„Daleko širší možnosti tak nabízí živnostníkům soukromé pojištění pracovní neschopnosti, u něhož si mohou nastavit výši krytí podle své potřeby, závazků, například podle výše splátek půjčky,“ vyjasňuje Vladimír Weiss.

K lékaři během pracovní doby? Toto vám zaměstnavatel musí zaplatit

Krátkou nemoc pokryjí úspory, dlouhou pojištění

Za ideální řešení pro živnostníky považuje Weiss kombinaci pohotové finanční rezervy a soukromého pojištění. Peníze uložené na snadno dostupném bankovním účtu by měly stačit na překlenutí krátkodobého výpadku výdělku při nemoci či lehčím úrazu. Pro případ dlouhodobé, nebo dokonce trvalé ztráty příjmů pak doporučuje sjednat odpovídající pojistnou ochranu.

„V ní si OSVČ nastaví karenční dobu, přičemž platí, že čím kratší karence, tím vyšší měsíční pojistné. I proto dává smysl opatřit dvou či třítýdenní výpadek příjmu finanční rezervou a poté nastavit pojistné plnění,“ dodává finanční poradce.

S finančními dopady respiračních nákaz se přitom stále častěji potýkají i lidé, kteří sami neonemocněli. Podle Weissových zkušeností jde zejména o pracující, kteří musí zajistit péči o své stárnoucí rodiče. Ti se totiž mohou z infekce zotavovat dlouhé týdny či měsíce a nemoc je někdy upoutá na lůžko. Část seniorů se navíc ani po uzdravení nedokáže vrátit k původní míře soběstačnosti.

„To je i důvod, proč stále více lidí poptává pojištění dlouhodobé péče, které zajistí při trvalé nebo dočasné ztrátě soběstačnosti finance na pokrytí domácí nebo pobytové péče,“ uzavírá Vladimír Weiss s tím, že ne každý může nebo chce zůstat doma a starat se o své blízké prakticky bez příjmu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

Ředitelské volno a zavřené družiny. Co mají dělat rodiče, kterým nezbývá dovolená?

Zavřená škola neznamená zavřenou družinu. O ředitelském volnu často fungují.

Podzimní prázdniny, které připadají příští týden na dva pracovní dny po státním svátku 28. října, řada škol protahuje na celý týden. Pro děti je to dobrá zpráva, pro rodiče už méně. Dovolenou už...

Bezdětní lidé v Německu budou platit vyšší odvody. V Česku se to také zvažovalo

Rozdíl mezi zaměstnanými rodiči a bezdětnými zaměstnanci se v Německu propisuje i do výše odvodů na pojištění dlouhodobé péče.

Německá vláda schválila návrh, podle něhož by se od ledna 2027 zvýšily povinné sociální odvody bezdětným lidem. Již nyní platí více, a pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, rozdíl oproti...

Příběh JUSTu: rodinná firma sází na přímý prodej i v době e-shopů

Jiří Lízálek, který dnes stojí v čele firmy JUST CS

Začínali u kuchyňského stolu a objednávky po Praze rozváželi starými škodovkami. Dnes JUST CS v Česku prodá přes milion produktů ročně. Jiří Lízálek, které dnes stojí v čele firmy, v rozhovoru pro...

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Advertorial
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy...

I obyčejná chřipka může zruinovat rodinný rozpočet. Jak se chránit?

ilustrační snímek

Chřipka neohrožuje jen zdraví. Stačí týden či dva doma a rodinný rozpočet může dostat tvrdou ránu, zvlášť když onemocní oba rodiče nebo je nutné pečovat o děti. V uplynulé respirační sezoně vyhledaly...

22. října 2026

Stát tlačí na pracovní agentury. Nahrává tím šedé zóně, varuje Zeman

Jaroslav Zeman, zakladatel Komory agentur práce

Přísnější pravidla, milionové kauce a stále větší tlak na pracovní agentury. Pomáhá stát čistit trh, nebo naopak nahrává velkým hráčům a vytlačuje menší konkurenci? „Hrozí, že se tím rozšíří šedá...

22. října 2026

Nová mapa hrozeb: Expert představuje radar rizik založený na datech pojišťoven

Aleš Rod, ekonomický stratég České asociace pojišťoven.

Jak předpovědět nebezpečí dřív, než se změní ve škodu? Česká asociace pojišťoven spustila Risk Radar, který kombinuje historická data a expertní odhad analytiků. Hlavním cílem je prevence. „Většinu...

21. října 2026

Máte konečně volněji, a stejně to není ono. Co za tím stojí?

ilustrační snímek

Možná jste to už zažili. Ještě nedávno jste si přáli, aby vám někdo zrušil alespoň jednu schůzku. Teď máte v kalendáři volné celé odpoledne. Mohli byste si odpočinout a věnovat se tomu, na co jste...

21. října 2026

Paušální daň 2027: Podnikatelé v prvním pásmu si připlatí. O kolik korun?

ilustrační snímek

Živnostníci a podnikatelé si mohou své daňové povinnosti plnit prostřednictvím pravidelné měsíční platby paušální daně. Vstup do paušálního režimu je při splnění zákonných podmínek dobrovolný. V...

20. října 2026

Investoři přehlížejí dividendy. Přitom mohou být důležitější, než tuší

Tomáš Hrabánek, portfolio manažer Partners investiční společnosti

Akciové trhy lámou rekordy, technologičtí giganti táhnou indexy vzhůru a dividendy stojí stranou zájmu. Jenže právě ty mohou být klíčem k dlouhodobému investičnímu úspěchu. Proč by je investoři...

20. října 2026

Ředitelské volno a zavřené družiny. Co mají dělat rodiče, kterým nezbývá dovolená?

Zavřená škola neznamená zavřenou družinu. O ředitelském volnu často fungují.

Podzimní prázdniny, které připadají příští týden na dva pracovní dny po státním svátku 28. října, řada škol protahuje na celý týden. Pro děti je to dobrá zpráva, pro rodiče už méně. Dovolenou už...

19. října 2026  14:41

Bezdětní lidé v Německu budou platit vyšší odvody. V Česku se to také zvažovalo

Rozdíl mezi zaměstnanými rodiči a bezdětnými zaměstnanci se v Německu propisuje i do výše odvodů na pojištění dlouhodobé péče.

Německá vláda schválila návrh, podle něhož by se od ledna 2027 zvýšily povinné sociální odvody bezdětným lidem. Již nyní platí více, a pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, rozdíl oproti...

19. října 2026  5:30

Upalování čarodějnic, Brusel i AI: Proč lidská mysl snadno podléhá masovým halucinacím?

ilustrační snímek

Lidé občas „vidí“ či „slyší“ i něco, co neexistuje, a občas věří i tomu, co není pravda. Tyto halucinace nebo iluze získávají občas i kolektivní povahu a stávají se tak o to přesvědčivějšími. A...

19. října 2026

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

18. října 2026

Příběh JUSTu: rodinná firma sází na přímý prodej i v době e-shopů

Jiří Lízálek, který dnes stojí v čele firmy JUST CS

Začínali u kuchyňského stolu a objednávky po Praze rozváželi starými škodovkami. Dnes JUST CS v Česku prodá přes milion produktů ročně. Jiří Lízálek, které dnes stojí v čele firmy, v rozhovoru pro...

17. října 2026

Exotika místo mrazu. Kam letos odletět za teplem a kolik si musíte připravit

Premium
ilustrační snímek

Zatímco doma mrzne, jinde se snídá pod palmami. A cesta za zimním sluncem je pro Čechy zase o něco jednodušší: přibývají přímé lety, do nabídky vstupují nové destinace a exotika už není jen pro...

16. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×