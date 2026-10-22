Když se v rodině objeví respirační nákaza, často postupně postihne všechny její členy. A nezřídka na několik týdnů vyřadí z práce i toho, na jehož příjmu domácnost závisí. Řada rodin se navíc stará o malé děti nebo pomáhá svým méně soběstačným rodičům. Pokud onemocní i oni, musí o ně někdo pečovat. A to může znamenat další výpadek příjmů.
„Chřipka si i u nás může vzít víc než jen pár dní nemoci, může si vzít třeba i kus výplaty,“ upozorňuje na zdravotní i ekonomické dopady respiračních nákaz zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.
Jen za poslední respirační sezonu 2025–2026 podle něj navštívily lékaře kvůli těmto onemocněním bezmála dva miliony lidí. Jak ukazují zdravotnická data, nešlo zdaleka jen o seniory, ale často právě o osoby v produktivním věku. Fošum zároveň upozorňuje na značné ekonomické ztráty, které s sebou chřipka přináší. „Celostátní dopady jsou minus 10 až 11 miliard korun,“ vyčísluje Fošum přímé i nepřímé škody, které každoročně způsobují chřipková onemocnění.
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Nemocná rodina a ještě bez příjmu
Zejména domácnosti s malými dětmi a finančními závazky, jako jsou hypotéky, leasingy či jiné půjčky, by proto měly myslet nejen na zdravotní prevenci, ale také na vytváření finanční rezervy pro případ nemoci. „České domácnosti patří v rámci Evropské unie spíše k těm spořivějším. I přes drahé energie, vysoké nájmy a další výdaje dokážou často ušetřit až pětinu svých příjmů. Zdaleka to ale neplatí pro všechny,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.
Podle některých průzkumů totiž téměř 30 procent českých domácností žije prakticky od výplaty k výplatě. Jejich úspory přitom nestačí ani na pokrytí jednoho měsíce pravidelných výdajů. „Právě tyto domácnosti, které často žijí bez finančních rezerv, nejvíce ohrožuje i jen týdenní či dvoutýdenní výpadek příjmu třeba kvůli respirační viróze,“ říká dále.
Lidé bez úspor se navíc mohou pod tlakem finanční tísně uchýlit k rychlé půjčce s velmi nevýhodnými podmínkami. Nebo sáhnou po kreditní kartě, aniž by následně dokázali dlužnou částku včas splatit. „A nesplacení dlužné částky na kreditní kartě v bezúročném období znamená nejen vysoké úroky, ale i sankce od banky a negativní zápis v registru dlužníků, což ničemu neprospěje,“ upozorňuje na rizika Weiss.
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Očkování, sick days i úspory jako ochrana příjmu
Zvláště nízkopříjmovým domácnostem proto doporučuje využívat dostupné možnosti prevence respiračních onemocnění, a tím snižovat i riziko ztráty výdělku. Současně radí v období, kdy rodinu netrápí mimořádné výdaje, postupně navyšovat snadno dostupnou finanční rezervu.
„Na očkování proti chřipce dnes běžně přispívají nejen zaměstnavatelé, ale také zdravotní pojišťovny, které na něj mohou z fondů prevence poskytovat příspěvky v řádu stovek až tisíců korun ročně,“ připomíná Vladimír Weiss.
Firmy i veřejné instituce navíc často poskytují zaměstnancům tři až pět dnů zdravotního volna, takzvaných sick days, ročně. „Využití dnů zdravotního volna jako benefitu často postačí na léčbu lehké virózy, aniž by se výpadek propsal do výplatní pásky, protože jejich využití nepodmiňují zaměstnavatelé potvrzením od lékaře, a tak se na ně nečerpá nemocenská dávka,“ vysvětluje Weiss.
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Kombinace krytí výpadku příjmu u živnostníků
Nemoc každoročně připraví o výdělek také tisíce živnostníků. Na rozdíl od zaměstnanců přitom mnozí z nich nemají nárok na žádnou náhradu. Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), dobrovolné nemocenské pojištění si totiž platí jen malá část podnikatelů. V polovině letošního roku evidovala ČSSZ bezmála 702 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vykonávajících hlavní činnost. Nemocensky pojištěných z nich však bylo pouze zhruba 95 tisíc.
„Nemocenské pojištění není pro živnostníky atraktivní z pohledu krytí rizika výpadku příjmu kvůli týdenní či dvoutýdenní rekonvalescenci z respirační nemoci,“ vysvětluje finanční poradce. Důvod je jednoduchý. ČSSZ začíná OSVČ vyplácet nemocenskou až od 15. dne pracovní neschopnosti. Zatímco zaměstnanci dostávají během prvních čtrnácti dnů náhradu mzdy od zaměstnavatele, živnostníci zůstávají po tuto dobu bez příjmového krytí ze systému nemocenského pojištění.
„Daleko širší možnosti tak nabízí živnostníkům soukromé pojištění pracovní neschopnosti, u něhož si mohou nastavit výši krytí podle své potřeby, závazků, například podle výše splátek půjčky,“ vyjasňuje Vladimír Weiss.
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Krátkou nemoc pokryjí úspory, dlouhou pojištění
Za ideální řešení pro živnostníky považuje Weiss kombinaci pohotové finanční rezervy a soukromého pojištění. Peníze uložené na snadno dostupném bankovním účtu by měly stačit na překlenutí krátkodobého výpadku výdělku při nemoci či lehčím úrazu. Pro případ dlouhodobé, nebo dokonce trvalé ztráty příjmů pak doporučuje sjednat odpovídající pojistnou ochranu.
„V ní si OSVČ nastaví karenční dobu, přičemž platí, že čím kratší karence, tím vyšší měsíční pojistné. I proto dává smysl opatřit dvou či třítýdenní výpadek příjmu finanční rezervou a poté nastavit pojistné plnění,“ dodává finanční poradce.
S finančními dopady respiračních nákaz se přitom stále častěji potýkají i lidé, kteří sami neonemocněli. Podle Weissových zkušeností jde zejména o pracující, kteří musí zajistit péči o své stárnoucí rodiče. Ti se totiž mohou z infekce zotavovat dlouhé týdny či měsíce a nemoc je někdy upoutá na lůžko. Část seniorů se navíc ani po uzdravení nedokáže vrátit k původní míře soběstačnosti.
„To je i důvod, proč stále více lidí poptává pojištění dlouhodobé péče, které zajistí při trvalé nebo dočasné ztrátě soběstačnosti finance na pokrytí domácí nebo pobytové péče,“ uzavírá Vladimír Weiss s tím, že ne každý může nebo chce zůstat doma a starat se o své blízké prakticky bez příjmu.