Namrzlá vrstva, náledí nebo kluzká místa plná rozbředlého sněhu. Extrémní počasí v zimě komplikuje nejen dopravu, ale i chůzi. Co dělat, když spadnete a způsobíte si úraz?
Za stav chodníků odpovídá jejich vlastník, což bývá nejčastěji město či obec. Na něm také leží povinnost udržovat je schůdné a odpovědnost za to, když nebudou bezpečné. V praxi to ale tak jednoduché není. Cizí zavinění musíte prokázat, jinak soudy v podobných případech často rozhodnou ve váš neprospěch. Jaké jsou hlavní zásady, když chcete žádat odškodné?
Vyfoťte si místo pádu! Ihned a několikrát
Místo úrazu si nafoťte. Málokdo má po bolestivém pádu myšlenky na to, aby vytáhl mobil a začal si pořizovat snímky. Pokud to ale neuděláte, nároku na odškodnění se domůžete jen těžko. Na snímku by měl být patrný stav komunikace a mělo by být jasné, o jaké místo jde. K detailu náledí proto pořiďte si snímek širšího okolí. Důležité je pořídit fotku ihned a ne až třeba po několika hodinách, kdy si vzpomenete, že ji asi budete potřebovat.
„Zpětně je prokazování složitější, protože mezitím mohl projet sypací vůz,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.
Svědci a lékařská zpráva
Doporučuje se také zajistit si svědky - to znamená požádat o kontakt lidi, kteří váš pád viděli nebo vám třeba pomohli vstát. Rozhodující je také zpráva lékaře. I v případě, že po úrazu vstanete a odejdete po svých, aniž by vás odvezla záchranka, navštivte lékaře co nejdříve.
Kdy je ledovka „nepředvídatelná“?
Ani tak ještě nemáte z právního hlediska vyhráno. Ne každý nepříznivý stav chodníku lze označit za nepředvídatelnou závadu ve schůdnosti. „Pokud je ovšem na první pohled zřejmé, že chodník je pokrytý silnou vrstvou ledu, v takovém případě se nebude jednat o závadu ve schůdnosti chodníku ve smyslu zákona, a nebude tak ani dovozena odpovědnost podle tohoto zákona,“ vysvětluje advokát Jiří Alfery.
Dlužno dodat, že rozhodování soudů není v tomto ohledu zcela jednotné, což potvrdil v minulosti i Ústavní soud. „Podle části dosavadní judikatury Nejvyššího soudu i podle napadených rozhodnutí se odpovědnost za závady ve schůdnosti týká jen nepředvídatelných závad, s čímž se Ústavní soud nemůže ztotožnit,“ konstatoval a několikrát v minulosti přiznal odškodné i lidem, kteří uklouzli na viditelně zledovatělé komunikaci, pokud neměli lepší možnost, kudy jít.
Složité hledání viníka
Právníci upozorňují, že hledání „viníka“ je někdy složitější, než se může zdát. Vlastníka je sice možné dohledat v katastru nemovitostí, odpovědnost obce mnohdy přenášejí na někoho jiného. „Ačkoliv má oficiálně stav cesty na starost obec, reálně bylo pátrání po zodpovědné straně výrazně náročnější. Obce si totiž často na údržbu najímaly různé služby, jednotlivé úseky komunikace zase měly různé vlastníky,“ vysvětluje expert na odškodnění Beck.
Svou roli hraje i to, zda jste udělali pro snížení rizika pádu dost vy sami. Chůze ve sněhu nebo po ledovce v teniskách vás o šanci na odškodné patrně připraví, stejně jako dobíhání autobusu nebo stav „pod vlivem“. Zcela bez šance pak budete v případě, že jste použili komunikaci s označením „chodník se v zimě neudržuje“. Takovou ceduli však obce smějí použít jen u málo frekventovaných cest, kde existuje jiná varianta, jak se dostat například přes park nebo k autobusové zastávce.
Kde a jak žádat odškodné?
V první řadě se obraťte na vlastníka komunikace. Zjistíte ho z katastru nemovitostí a nejčastěji jím bývá město nebo obec. Někdy svou odpovědnost přenese na jiný subjekt, například v Praze se můžete obrátit přímo na Technickou správu komunikací.
Pro nahlášení události je potřeba uvést přesný čas a místo, nejlépe přiložit plánek lokality s vyznačeným místem pádu. Dobrým orientačním bodem bývá číslo sloupu veřejného osvětlení, případně GPS souřadnice nebo adresa nejbližšího domu. Nezbytnou součástí žádosti je také lékařská zpráva, prokazující zranění. Lékaře navštivte co nejdříve po úrazu. Máte-li snímky z místa pádu, významně zvyšujete svou šanci na odškodné.