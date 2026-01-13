Chodníky lesklé jako zrcadlo. Na co máte nárok, když se zraníte na ledovce či náledí

Autor:
  10:08
Byl to nejčastější obrázek dnešního rána v celém Česku. Zatímco auta pomalu jela a neklouzalo jim to, lidé na chodnících bojovali o každý krok. Chodníky večer a v noci pokryla ledovka a jen málokde byly ošetřené. Kdo je za to zodpovědný? A jaké odškodnění může dostat člověk, který si na neošetřeném chodníku zlomí nohu, když neměl jinou cestu kudy jít?
Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026)

Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
Ledovka v Plzni. (13. ledna 2026)
Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...
Česko pokryla silná ledovka. Situace z Prahy. (13. ledna 2026)
13 fotografií

Namrzlá vrstva, náledí nebo kluzká místa plná rozbředlého sněhu. Extrémní počasí v zimě komplikuje nejen dopravu, ale i chůzi. Co dělat, když spadnete a způsobíte si úraz?

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Záchranka aktivovala traumaplán

Za stav chodníků odpovídá jejich vlastník, což bývá nejčastěji město či obec. Na něm také leží povinnost udržovat je schůdné a odpovědnost za to, když nebudou bezpečné. V praxi to ale tak jednoduché není. Cizí zavinění musíte prokázat, jinak soudy v podobných případech často rozhodnou ve váš neprospěch. Jaké jsou hlavní zásady, když chcete žádat odškodné?

Vyfoťte si místo pádu! Ihned a několikrát

Místo úrazu si nafoťte. Málokdo má po bolestivém pádu myšlenky na to, aby vytáhl mobil a začal si pořizovat snímky. Pokud to ale neuděláte, nároku na odškodnění se domůžete jen těžko. Na snímku by měl být patrný stav komunikace a mělo by být jasné, o jaké místo jde. K detailu náledí proto pořiďte si snímek širšího okolí. Důležité je pořídit fotku ihned a ne až třeba po několika hodinách, kdy si vzpomenete, že ji asi budete potřebovat.

Zpětně je prokazování složitější, protože mezitím mohl projet sypací vůz,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.

Dříve statisíce, dnes nic. Získat odškodnění za pád na zmrzlém chodníku je těžké

Svědci a lékařská zpráva

Doporučuje se také zajistit si svědky - to znamená požádat o kontakt lidi, kteří váš pád viděli nebo vám třeba pomohli vstát. Rozhodující je také zpráva lékaře. I v případě, že po úrazu vstanete a odejdete po svých, aniž by vás odvezla záchranka, navštivte lékaře co nejdříve.

Kdy je ledovka „nepředvídatelná“?

Ani tak ještě nemáte z právního hlediska vyhráno. Ne každý nepříznivý stav chodníku lze označit za nepředvídatelnou závadu ve schůdnosti. „Pokud je ovšem na první pohled zřejmé, že chodník je pokrytý silnou vrstvou ledu, v takovém případě se nebude jednat o závadu ve schůdnosti chodníku ve smyslu zákona, a nebude tak ani dovozena odpovědnost podle tohoto zákona,“ vysvětluje advokát Jiří Alfery.

Dlužno dodat, že rozhodování soudů není v tomto ohledu zcela jednotné, což potvrdil v minulosti i Ústavní soud. „Podle části dosavadní judikatury Nejvyššího soudu i podle napadených rozhodnutí se odpovědnost za závady ve schůdnosti týká jen nepředvídatelných závad, s čímž se Ústavní soud nemůže ztotožnit,“ konstatoval a několikrát v minulosti přiznal odškodné i lidem, kteří uklouzli na viditelně zledovatělé komunikaci, pokud neměli lepší možnost, kudy jít.

Když uklouznete na zledovatělém chodníku, vyfoťte se, nabádají úřady

Složité hledání viníka

Právníci upozorňují, že hledání „viníka“ je někdy složitější, než se může zdát. Vlastníka je sice možné dohledat v katastru nemovitostí, odpovědnost obce mnohdy přenášejí na někoho jiného. „Ačkoliv má oficiálně stav cesty na starost obec, reálně bylo pátrání po zodpovědné straně výrazně náročnější. Obce si totiž často na údržbu najímaly různé služby, jednotlivé úseky komunikace zase měly různé vlastníky,“ vysvětluje expert na odškodnění Beck.

Svou roli hraje i to, zda jste udělali pro snížení rizika pádu dost vy sami. Chůze ve sněhu nebo po ledovce v teniskách vás o šanci na odškodné patrně připraví, stejně jako dobíhání autobusu nebo stav „pod vlivem“. Zcela bez šance pak budete v případě, že jste použili komunikaci s označením „chodník se v zimě neudržuje“. Takovou ceduli však obce smějí použít jen u málo frekventovaných cest, kde existuje jiná varianta, jak se dostat například přes park nebo k autobusové zastávce.

Kde a jak žádat odškodné?

V první řadě se obraťte na vlastníka komunikace. Zjistíte ho z katastru nemovitostí a nejčastěji jím bývá město nebo obec. Někdy svou odpovědnost přenese na jiný subjekt, například v Praze se můžete obrátit přímo na Technickou správu komunikací.

Pro nahlášení události je potřeba uvést přesný čas a místo, nejlépe přiložit plánek lokality s vyznačeným místem pádu. Dobrým orientačním bodem bývá číslo sloupu veřejného osvětlení, případně GPS souřadnice nebo adresa nejbližšího domu. Nezbytnou součástí žádosti je také lékařská zpráva, prokazující zranění. Lékaře navštivte co nejdříve po úrazu. Máte-li snímky z místa pádu, významně zvyšujete svou šanci na odškodné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

ilustrační snímek

Od ledna mají lidé možnost žádat o superdávku podle nových pravidel. Ta slučuje hned několik podpor státu dohromady. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a na živobytí a doplatek na bydlení....

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

Chodníky lesklé jako zrcadlo. Na co máte nárok, když se zraníte na ledovce či náledí

Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026)

Byl to nejčastější obrázek dnešního rána v celém Česku. Zatímco auta pomalu jela a neklouzalo jim to, lidé na chodnících bojovali o každý krok. Chodníky večer a v noci pokryla ledovka a jen málokde...

13. ledna 2026  10:08

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

13. ledna 2026

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

13. ledna 2026

Komentář: Přinesou extrémní výdaje na AI odpovídající zisk?

Martin Mašát

Konec roku ukázal, že nic neroste do nebe, a to ani firmy spojené s umělou inteligencí, které byly doposud tahouny výkonnosti a zvýšily volatilitu trhů. Investoři si čím dál častěji kladou otázku,...

13. ledna 2026

Tipy, jak se vypořádat s pracovními předsevzetími. Dejte si hlavně menší cíle

novoroční předsevzetí

Budu chodit na angličtinu, naučím se ovládat umělou inteligenci, přihlásím se do kurzu pro manažery, řeknu si o vyšší mzdu, najdu si lepší místo... Začátek nového roku svádí ke spoustě pracovních...

12. ledna 2026

Můžete si dovolit práci, která vás baví a je smysluplná? Kde končí kariéra a začíná luxus

ilustrační snímek

Představa o tom, co je luxus, může být různá. Mnozí si myslí, že spočívá v drahých značkách, luxusních dovolených či exkluzivních zážitcích. Skutečný luxus, jak často zjistíme až po čase, je ale...

11. ledna 2026

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

10. ledna 2026

Jiná pravidla hry. Realitní trh je zdravější, ale náročnější, kupující přemýšlí jinak

Premium
ilustrační snímek

Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po letech ochlazení znovu nadechuje. Jen pravidla hry se poněkud změnila. Kupující jsou sice po období nejistoty opět aktivní, k výběru nemovitosti však...

9. ledna 2026

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

8. ledna 2026

Některá věcná břemena jsou neškodná, jiná mohou majiteli pěkně „zavařit“

věcná břemena

Služebnosti a reálná břemena váznoucí na nemovitostech jsou docela běžnou záležitostí. Může jít o inženýrské sítě, které vedou přes pozemek nebo třeba přístupové cesty. Výjimkou není ani podmínka...

8. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

7. ledna 2026

Hypotéky mírně zdražují. Letos zamíchá kartami nejen silná poptávka po bydlení

ilustrační snímek

Pokles hypotečních sazeb se v závěru roku 2025 zastavil, ale začátek roku 2026 přinesl první mírný růst. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba v lednu zvýšila na 4,94 %. Jde o první...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.