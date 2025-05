Do podobné situace se dostala paní Jaroslava z Prahy. „Před měsícem mě na přechodu srazilo auto, týden jsem ležela v nemocnici a nyní se budu několik měsíců doma léčit. Nemohu chodit do práce, jet na plánovanou dovolenou a nejspíš nebudu do konce života moct pořádně ohýbat koleno. Případ stále řeší policie. Mohu získat nějaké odškodnění?“ ptá se čtenářka.

Jak takovou situaci řešit, na co má zraněný nárok a jak ovlivní odškodnění verdikt policie, když nehodu zavinil částečně i chodec, vysvětluje advokát Zbyněk Drobiš.

Odškodnění za zranění po dopravní nehodě

Z pohledu práva je srážka chodce dopravní nehodou a odškodnění lze tedy získat stejným způsobem jako u srážky dvou motorových vozidel.

Újma na zdraví je velmi těžko ocenitelná v penězích, neboť každý svou újmu vnímá jinak. Existují však způsoby výpočtů, jak náhradu za utrpěná zranění vypočítat.

Na začátek je také zásadní zmínit, že na finanční kompenzaci má nárok každý poškozený, který při nehodě utrpěl zranění a nehodu výlučně nezavinil. Víme, že svět není černobílý, avšak pro tyto účely je nutné rozlišovat jednotlivé strany – poškozeného a viníka nehody.

Proč je rozlišení stran důležité?

Podle občanského zákoníku je škůdce povinen nahradit poškozeného způsobenou újmu. Po dopravní nehodě je tedy škůdce (viník) povinen nahradit poškozenému utrpěnou újmu, a to ze svého povinného ručení (odborně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Zbyněk Drobiš Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů. Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé. Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz. Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

Nyní hovoříme o újmě na zdraví. Při velmi vážných zraněních může odškodnění dosahovat i několika milionů, proto je poskytováno z pojištění viníkova vozidla. V opačném případě by poškozený nejspíše vymohl jen velmi malou část odškodnění a pravděpodobnost získání kompenzace by závisela na tom, jak moc je viník nehody majetný. To by samozřejmě nebylo spravedlivé. Odškodnění není závislé ani na tom, zda má poškozený úrazové nebo jiné pojištění.

A právě z tohoto důvodu je důležité rozlišování stran, aby bylo jasné, z jakého povinného ručení a komu bude poskytováno. Přestože je pojištění vozidla již podle názvu povinné, občas narazíme na případy, kdy viník nemá pojištění sjednáno. Pro tyto případy existuje speciální fond České kanceláře pojistitelů, ze kterého je odškodnění po dopravní nehodě hrazeno.

A co když se poškozený podílel na nehodě?

V případech, kdy se poškozený podílel na vzniku nehody tím, že také porušil nějakou povinnost, mu může být stanovena tzv. spoluodpovědnost či spoluzavinění na vzniku dopravní nehody. Spoluzavinění uplatňuje pojišťovna, ve většině případů na základě závěrů policejního šetření nehody. V některých případech je dopravní nehoda posuzována jako přestupek, v některých dokonce jako trestný čin.

Do procesu je zapojená policie, která:

určí viníka nehody,

prošetří příčiny vzniku a může určit míru spoluodpovědnosti poškozeného (nejčastěji na základě znaleckého posudku z oboru dopravy).

Proto je zásadní sledovat průběh vyšetřování policie, protože spoluodpovědnost = krácení odškodnění. Spoluodpovědnost je stanovená v procentech. Pokud se tedy stanoví, že poškozený přispěl ke vzniku havárie mírou 30 procent, získá odškodnění pouze ve výši 70 procent toho, na co by měl ze zákona nárok.

Každý případ řešení spoluodpovědnosti je však individuální.

Jednotlivé náhrady

Chodec může jako poškozený po autonehodě žádat:

bolestné,

náhradu ztížení společenského uplatnění = náhradu za trvalé zdravotní následky,

ušlý výdělek (případně rentu),

náklady léčení (léky, rehabilitace apod.),

náklady na péči,

cestovné do zdravotnických zařízení,

další nemajetkovou újmu (vztahuje se na velmi specifické případy – nárok doporučujeme konzultovat s právníkem),

věcnou škodu (poničení brýlí apod.).

Toto je obecný výčet náhrad, které nabízí občanský zákoník. Je však důležité si uvědomit, že ne vždy má poškozený nárok na všechny náhrady – například pokud utrpěl pouze lehká zranění, pravděpodobně nebude mít trvalé zdravotní následky, a tedy logicky nelze žádat náhradu ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění je potřeba správně spočítat

Nejtěžší úkol pro poškozeného čtenáře bude správně spočítat odškodnění a vyargumentovat výši kompenzace u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Při řešení bolestného a ztížení společenského uplatnění doporučuji využít odborné hodnocení těchto náhrad od specializovaného znalce namísto využití formulářů pojišťovny.