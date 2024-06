Zájem o chaty a chalupy dál klesá. Jak na to reagují ceny?

Roky 2020 a 2021 s sebou přinesly nebývalý zájem o koupi chat, chalup a rekreačních apartmánů. V těchto covidových letech se prodalo doslova cokoliv, často za do té doby neslýchané částky. „Na základě údajů z katastru nemovitostí a údajů o prodejích se realizovalo více než deset tisíc prodejů rekreačních domů ročně,“ přibližuje čísla realitní makléř Iztok Toplak z kanceláře RE/MAX G8 Reality.

Pak šla ale křivka docela strmě dolů. V roce 2022 došlo k poklesu prodejů o třicet procent a tím se trh dostal na předcovidová čísla. Loni trend pokračoval: došlo k propadu o dalších zhruba dvacet procent. „V roce 2023 se prodalo zhruba pět tisíc chat a chalup,“ uvedl Toplak. Pokles zájmu o rekreační nemovitosti potvrzují také sítě realitních kanceláří Century 21 nebo M&M Reality i portál Bezrealitky.

Nejžádanější lokality se nemění...

Nabídka je díky menšímu zájmu poměrně pestrá. Kdo tedy v současné době hledá, má poměrně vysokou šanci najít nemovitost odpovídající vlastním kritériím. „Hlavní roli při výběru hraje stále lokalita, dostupnost a dojezdová vzdálenost od místa bydliště. Chata či chalupa totiž není alternativou k dovolené, ale často spíš takovou víkendovou schovkou,“ vysvětluje Tomáš Štěpnička, ředitel pobočkové sítě M&M Reality. „Důležitá je rovněž nabídka služeb i volnočasových aktivit.“

Nejvíce „in“ jsou stále místa, kde je možné v zimě lyžovat a v létě vyrazit na turistiku nebo na kola, ideálně se také koupat. Jinými slovy, nejatraktivnější a nejžádanější jsou stále Krkonoše, Jizerské hory a oblast kolem Lipna nad Vltavou. „Patří sem ale i objevované nové lokality, jako například dnes již každému známá Dolní Morava v Kralickém Sněžníku, kterou ještě před 15 let znal málokdo,“ doplňuje Tomáš Jelínek, ředitel Century 21.

Velmi atraktivní jsou rovněž vyhlášená rekreační místa v okolí velkých měst. Hlavně u zájemců, kteří kladou důraz na dojezdovou vzdálenost. „K top lokalitám patří například oblasti kolem Berounky a Sázavy, které jsou blízko Prahy a nabízejí atraktivní říční údolí. Nebo oblasti u vodních nádrží, jako jsou například na Plzeňsku Hracholusky nebo Brněnská přehrada u Brna,“ říká Martin Ponzer, šéf portálu Bezrealitky.

… ani ceny v nich

Kdo by čekal, že v těchto nejžádanějších destinacích půjdou ceny nějak výrazně dolů, bude zklamaný – i když letošní špatná zima se leckde do poptávky přece jen trochu negativně promítla. V místech, jako je Špindlerům Mlýn, Pec pod Sněžkou, Dolní Morava či Lipno, se však obecně ceny drží stále velmi vysoko, navíc je tam často nemožné požadovaný objekt vůbec sehnat.

Například v Královéhradeckém a Libereckém kraji je zájem hlavně o typické české roubenky se zachovalými lidovými prvky. „Výjimkou není ani až 30procentní růst a ceny kolem 15 milionů korun,“ říká Ponzer.

Pro představu příklad z nabídky, roubenou chalupu v Tanvaldu v Jizerských horách o dispozici 4+kk a ploše 90 metrů čtverečních s menším pozemkem lze pořídit za cenu lehce přes 5,2 milionu korun. O kus dál v Josefově dole v Dolním Maxově ale za chatu o stejných rozměrech, ale ploše 150 metrů a s pozemky o celkové výměře téměř 3 tisíce metrů čtverečních majitel chce už víc než dvojnásobek.

Zajímavá místa, přijatelné ceny

Jinde ale o rekreační nemovitosti už takový zájem není, což se samozřejmě v cenách propsalo. „Například na Děčínsku a Ústecku se ceny chat a chalup propadly tak, že najdete případy, kdy je cena i jen třetinová oproti době covidu,“ uvádí příklad Tomáš Jelínek z Century 21.

Průměrná cena se v Ústeckém kraji podle portálu Bezrealitky v současné době pohybuje kolem 2,1 milionu korun. Pokud ale bude nemovitost zajímavá a bude více zájemců, může se i zde vyšplhat výš. Například M&M Reality měly nedávno v nabídce chalupu v Malečově na Ústecku, nabídková cena byla 2,7 milionu korun. Tři zájemci však postupně přihazovali – a cena se tak nakonec dostala na 3,5 milionu korun.

V pozadí zájmu zůstávají rovněž oblasti v Karlovarském kraji. Za poslední čtvrt rok tu ceny chat a chalup šly dolů o 16 procent. „Přitom nabízí skvělé možnosti, hlavně díky nádržím Skalka a Jesenice a blízkým lázním,“ myslí si Ponzer. Komu nestačí voda v přehradě, má nedaleko Karlovy Vary nebo Františkovy Lázně. Kromě toho je to doslova pár kilometrů do Německa, takže rekreace se nemusí omezit pouze na výlety po západní části Čech, ale je možné vyrazit i do zahraničí.

Jiné doposud opomíjené lokality jsou ovšem na vzestupu. Trendem se stávají například horské či podhorské oblasti, které nejsou zaměřené jen na zimní sporty. „Na Šumavě je to například Soumarský most, tedy oblast u Vltavy, která láká především na výlety na kole a na turistiku, a kde se chystá zajímavá výstavba horských chat,“ dává tip Jelínek. „Nebo takové odlehlé místo, jako je Orlické Záhoří.“ To je dnes na velkém vzestupu i díky nově postavené lanovce na severní straně Orlických hor s dlouhou sjezdovkou, ale také blízkosti polského střediska Zieleniec, které je vystavěné v alpském stylu.

Pro vlastní potřebu i na pronájem

Zájemci o pořízení rekreačních nemovitostí se přitom rekrutují z více „směrů“. Z velké části jde o lidi, kteří mají podstatnou část ceny chalupy našetřenou, nebo ty, kteří nefinancují úvěrem vlastní bydlení (dvě hypotéky už dnes obvykle dosažitelné nejsou). Shodně ale oslovené realitní kanceláře uvádějí, že převažují koupě pro osobní potřebu.

„Čím dál víc lidí, kteří si to mohou dovolit, ale v současné době o rekreační nemovitosti přemýšlí i jako o zdroji příjmů,“ konstatuje Štěpnička. Tedy si chalupu či apartmán pořídí hlavně jako investici, resp. na pronájem. Podle Tomáše Jelínka je poměrně silným trendem také rekonstrukce starých chat nebo jejich kompletní zbourání a nahrazení moderními stavbami pro komerční využití a krátkodobé pronájmy přes platformy jako je Airbnb.

Do rekreačních nemovitostí investují také podnikatelé. Například humpolecká rodinná firma PROFIL Nábytek koupila zhruba před 15 lety starou opuštěnou školu v Horní Tříči u Vysokého nad Jizerou, kterou citlivě zrekonstruovali. „Chtěli jsme zachovat genius loci tohoto místa, se kterým má řada místních spojeno dětství. Protože jsme také truhláři, architekti a designéři chtěli jsme vytvořit něco, kde se budeme my i naši zaměstnanci cítit dobře. Současně apartmány komerčně pronajímáme,“ popisuje František Čermák, šéf PROFIL Nábytku. Nedávno k budově přistavěli ještě wellness a další lehce futuristický apartmán.