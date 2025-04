Proč se teď vyplatí koupit chatu či chalupu. Víme, co tomu nahrává

Nákup nemovitosti je jeden z nejspolehlivějších způsobů zhodnocení peněz. Pokud jste doteď váhali s pořízením chaty či chalupy, nemá smysl to odkládat. Jaro je pro nákup víkendové nemovitosti ideální čas. Do karet vám mohou hrát i další faktory. Třeba i to, že mnozí lidé, kteří koupili rekreační nemovitost v době covidu, ztratili chuť se o ni starat.