Prodeje chat a chalup. Bude pokračovat jejich boom?

Chataření a chalupaření se mezi Čechy vrátilo do módy už před pár lety. Poslední dva roky pak nabralo ještě rychlejší spád. Vzhledem k tomu, že se již pro mnohé stalo standardem trávit letní i zimní dovolenou v zahraničí, omezené možnosti cestování a preventivní opatření kvůli covidu-19 se výrazně projevily na poptávce po vlastních rekreačních objektech.

Lidé kupovali doslova všechno. I objekty, které by se dříve prodaly jen stěží. Výsledek? Ceny od začátku pandemie stoupaly tak strmým tempem, že se leckde zdvojnásobily.

Zájem rozhodně neupadá, ale…

Zda letos dojde k ochlazení trhu, se ještě neví. Hlavní sezona prodejů rekreačních objektů totiž teprve startuje. Zcela jasno tak bude až za pár měsíců. Určité trendy jsou ale znát již nyní.

Rozhodně si realitní kanceláře nemohou stěžovat na nezájem o chaty a chalupy. „Zatímco v prvním kvartálu loňského roku naše společnost prodala 289 rekreačních nemovitostí, letos to bylo 306. Jinými slovy poptávka je doposud srovnatelná,“ říká Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnost M&M Reality.

A pro další měsíce očekává, že bude sílit. Také jeho kolega Marek Ivaniš z ostravské pobočky potvrzuje v Moravskoslezském kraji stále značný zájem o rekreační nemovitosti. I když už ne tak velký jako před rokem.

„Češi jsou národ chatařů a chalupářů. Možná ve srovnání se dvěma covidovými roky bude poptávka menší, ale to znamená nikoliv pokles, nýbrž návrat k normálu,“ uvedla Kamila Buráňová z kanceláře RE/MAX G8. Rovněž zkušenosti makléřů z realitní sítě Century 21 ukazují, že segment chat a chalup je stále velmi atraktivní.

… určité zklidnění tu je

Přesto je patrné, že ke zklidnění situace dochází. Ovšem ze zcela jiných důvodů. „To určité zklidnění, které v současnosti vidíme, má hned několik viníků. Ale nízký zájem o tuzemské rekreační nemovitosti mezi nimi není,“ konstatuje Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

Jedním z nich jsou zhoršené možnosti pro financování podobných nemovitostí. Domácnosti už nemají tolik úspor a získat hypotéku na nákup rekreačního objektu není tak jednoduché. „Roli hraje i vysoká inflace a jisté obavy ve smyslu, co bude dál,“ říká Jaroslav Samek, oblastní manažer pro Liberecký kraj společnosti M&M Reality.

Asi nejpádnější důvod určitého ochlazení je ale zřejmě fakt, že nabídka chat a chalup už není tak pestrá jako před lety. Sehnat dům za dobrou cenu v lokalitě, kterou máte rádi, teď nebude otázkou několika měsíců jako spíš několika trpělivých let. Z těch nejžádanějších chalup se totiž staly podpultovky.

„Mnoho z nich se prodá ještě před zveřejněním na inzertních serverech, protože na ně čekají desítky zájemců v pořadníku,“ popisuje Martin Farář, tiskový mluvčí realitní sítě Century 21. Zkrátka si je mezi sebou rozeberou známí známých. Na druhou stranu to ale podle Zuzáka neznamená, že by se na trhu nedaly najít zajímavé objekty.

Preference se změnily

A je zde ještě další změna oproti covidovým rokům. Zatímco v uplynulých dvou letech se obratem prodalo takřka cokoliv, včetně chat bez vody či elektřiny nebo na pronajatém pozemku, dnes jsou zájemci většinou náročnější.

„Začíná převládat zájem o nemovitosti bez nutnosti větší rekonstrukce, protože je dnes těžké sehnat řemeslníky. Navíc nikdo při současných proměnlivých cenách stavebních materiálů nedokáže odhadnout náklady na rekonstrukci,“ poukazuje na nový faktor Buráňová.

Důraz zájemci kladou také na přítomnost inženýrských sítí, tedy o napojení odpadu na kanalizaci, vodovod či vlastní studnu. Rovněž se zajímají o příjezdovou cestu na pozemek.

„Pokud je však nějaká chalupa umístěna na skvělém místě, například na samotě, pak stav ani stáří nerozhodují a zájem je velký,“ zdůrazňuje Marek Ivaniš. To potvrzuje i Vladimír Zuzák. S trochou nadsázky říká, že kdyby Češi měli popsat ideální chalupu, stále to ještě budou domy jako vystřižené z filmu Na samotě u lesa. Starý dům, velký genius loci, dostatečný odstup od okolních domů. Anebo naopak roubenka někde v horách jako z komedie S tebou mě baví svět. Jen tím autem by si k ní už teď asi rádi zajeli.

Co ještě je žádané

Což krásně naznačuje, jaké další priority lidé při koupi rekreační nemovitosti mají. Nejvíc letí prodej chat a chalup v přírodě, tedy v horských oblastech, ale také u vodních nádrží nebo jezer.

Kdybychom to vzali podle popularity, pak jsou na prvním místě stále ještě české hory – především Krkonoše, Jizerky nebo Orlické. Tam se v posledních letech prodaly stovky typicky českých roubenek, často po prvních českých majitelích. Atraktivní je i Český ráj.

Svůj půvab neztrácí ani Jižní Čechy nebo Polabí, na vzestupu je zájem o Krušné hory a kvůli ceně nemovitostí teď zájemci začínají objevovat Karlovarsko a Slavkovský les. Zájem je pochopitelně i o Moravu, především Beskydy a jejich blízké okolí. „Sehnat tady chalupu není lehké, výběr je totiž poměrně malý. Ale kdo chce a počká si, tak svou nemovitost najde v řádu měsíců,“ říká Ivaniš.

Významnou roli hraje při výběru samozřejmě také dojezdová vzdálenost (do velkých měst), blízkost dálnice či vlakového nádraží. „Rekreační nemovitosti, které splňují všechny tyto požadavky, se ovšem na trhu objevují jen velmi zřídka. Je to sotva 1 z 10,“ přibližuje realitu Martin Farář.

Ceny dolů hned tak nepůjdou

V atraktivních lokalitách tak ceny zůstávají i nadále na vyšší hladině, a dá se předpokládat, že ještě půjdou dále o něco nahoru. Naopak v méně zajímavých lokalitách se prodávají za stejné ceny jako v loňském roce a neočekává se, že by docházelo k jejich dalšímu růstu.

Pro představu, podle údajů Maxima Reality dnes seženete kompletně rekonstruovanou komfortní chalupu v Podkrkonoší o ploše 370 metrů s vlastním bazénem za 8,8 milionu korun. Vesnický domek o ploše 215 metrů a 450metrovým pozemkem v Lužických horách za 4,7 milionu korun. 150metrovou dvoupatrovou a podsklepenou chatu v Posázaví za 3,5 milionu korun.

Vysoko se drží ceny kolem metropole. Například 60metrová chata ve Voděradských Bučinách u Prahy je k mání za 3,2 milionu korun. „Přímo v pražské Chuchli jsme měli rekreační objekt, který se loni prodával za 3 miliony korun. Letos se prodal za 3,5 milionu korun,“ dává další příklad Farář.

A v dobré lokalitě se prodá rychle i zahrada jen s mobilním obydlím. Například M&M Reality nedávno zprostředkovali prodej zahrady s maringotkou v obci Karlík kousek od Dobřichovic v okrese Praha-Západ. Cena činila 1 380 korun za čtvereční metr.

„Přesto, že na pozemek není zavedena elektřina, ozvalo se 6 zájemců a do dvou týdnů byla podepsána rezervační smlouva,“ popisuje Jan Martina. „Klienti totiž bydlí v bytovém domě a toužili po vlastní zahrádce v dobré dojezdové vzdálenosti, kde si budou pěstovat rybíz, opékat buřty a relaxovat.“