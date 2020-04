Chaty a chalupy zažívají svůj malý boom. Prodávají se dráž než loni

Jaro je obdobím, kdy jsou prodeje chat a chalup v kurzu každý rok. A letos to platí vzhledem k aktuálnímu stavu věcí dvojnásob. Spousta lidí si totiž uvědomila, že pandemie koronaviru a s tím související karanténa nemusí být do budoucna jediná taková situace, které budeme čelit.

Na zájmu o rekreační nemovitosti je to silně znát již teď. „Oproti loňskému roku pozorujeme zvýšenou poptávku, a to zhruba o 20 procent,“ říká Ondřej Mašín z Bidli. Totéž potvrzují i další realitní kanceláře.

Jenže, jak upozorňuje Jiří Rájek z ERA Reality, nabídek je nedostatek. Dokonce méně než obvykle. Současní majitelé totiž více zvažují, zda rekreační nemovitost právě teď prodávat, nebo si ji raději ještě nechat a strávit tam léto.



Poptávka silně převyšuje nabídku

Chaty a chalupy tak rozhodně nepatří mezi ležáky. „Na průměrnou chatu v nižší cenové kategorii – do milionu – se ozývají někdy i desítky zájemců,“ říká Tomáš Hejda z Remax. Na chalupy pak podle okolí, stavu a dispozice jednotky až desítky kupujících.

Také například M&M Reality, Bidli či Century 21 Style Happy v Kroměříži potvrzují 15 až 20 zájemců na jednu inzerovanou chatu či chalupu. A objevují se i extrémy. „Zaznamenali jsme nedávno prodej chalupy na Plzeňsku, kde nám zavolalo bezmála 200 zájemců na jeden inzerát během jediného týdne,“ říká Mašín.

Většina rekreačních nemovitostí se tak prodá velmi rychle. Například pražská pobočka M&M Reality dotáhla v minulých týdnech 5 prodejů rekreačních objektů, všechny se prodaly do 14 dnů.

Ceny jsou vysoké

Právě ve Středočeském kraji, respektive v lokalitách v dosahu Prahy, je poptávka nejvyšší. Tomu odpovídají také ceny. Například realitní kancelář Remax měla v nabídce chalupu na Slapech. Majitelé ji chtěli prodat za 3 miliony korun, makléř ji ohodnotil na 3,3 milionu korun. Pak ale přišel covid-19 a řešilo se, zda objekt vůbec dávat do nabídky nebo raději počkat. Nakonec byl inzerát zveřejněný na konci března. „Během několika dní se objevilo 30 zájemců a makléř uspořádal aukci. Chalupa se nakonec prodala za 3,5 milionu korun,“ doplnil Hejda.

Kancelář Bidli zase realizovala prodej zděné, zateplené chaty 3+1 v osadě u Sázavy s pozemkem s výměrou 1 100 metrů čtverečních za 3,5 milionu korun. Takřka za stejnou cenu se prodala také chata 52 metrů čtverečních s pozemkem 419 metrů čtverečních v Černolicích.

Nejdražší jsou chalupy na horách

Atraktivní jsou také rekreační objekty a apartmány v horských oblastech. Zde je jich ale v nabídce ještě méně než jinde, protože na mnoha místech není možná nová výstavba.

Platí to zejména o Krkonoších a Šumavě. „Již nyní se dá říci, že v některých lokalitách jako jsou například Kašperské hory nebude v horizontu tří let téměř možné si rekreační objekt pořídit. To samé platí také pro Modravu,“ popisuje Jiří Rájek. Ceny jsou tak často ještě vyšší než v okolí Prahy.

V kurzu jsou také Jizerské hory, a to přesto, že i zde jsou ceny opravdu vysoké. „Zhruba před měsícem jsme prodali v Kořenově udržovanou chalupu se zachovanými původními prvky na menším pozemku za 4 miliony korun,“ říká Renáta Beitlová z pobočky M&M Reality v Jablonci nad Nisou. Zájemců o ni bylo 17. V Beskydech pak „letí“ zejména Ostravice a Čeladná.

Kde jsou chalupy levnější

Táhnou ale samozřejmě i jiné oblasti, třeba Vysočina či Podkrkonoší. Například makléři ERA Reality zprostředkovali prodej v Dolní Branné v Podkrkonoší. Šlo o chalupu 120 metrů čtverečních s 600metrovým pozemkem, prodala se za 1,6 milionu korun.

Na Hané je velký zájem o klasické chatařské oblasti jako jsou Rusava či Rajnochovice. „Tři nedávné prodeje chat ve slušném stavu zde byly uskutečněny za ceny 850 tisíc, 950 tisíc a 1 milion korun,“ říká Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy v Kroměříži. Rekreačních nemovitostí na prodej je však i v těchto oblastech málo.

Prodají se i chaty bez vody a v zahrádkářské kolonii

Do hledáčku zájemců se tak dostávají i objekty, které v minulosti nebyly zrovna v kurzu. Tedy například nemovitosti na samotě nebo chaty na pronajatých obecních pozemcích.

Zájemci také polevují z některých svých nároků na objekt samotný. „Například jsme zprostředkovali prodej částečně zděné a částečně dřevěné chaty bez vody ve Zbraslavi,“ uvádí příklad Jan Martina z pražské pobočky M&M Reality. Dodává, že v nabídce byla 14 dní, ozvalo se 20 zájemců a prodala se za 430 tisíc korun.

A zájemci se „poprali“ dokonce i o chatu v zahrádkářské kolonii u Uherského Brodu. Ta byla v nabídce Remax krátce již loni na podzim, ale tehdy se neprodala. Přece jen jde o sezonní záležitost. Znovu ji do inzerce zařadili začátkem letošního roku s cenou 820 tisíc korun. Dva měsíce se neozval jediný zájemce, pak ale přišel koronavirus a začalo volat okolo deseti lidí každý den. A to i z Brna či Bratislavy. Přitom jde o typickou zahrádkářskou chatu bez sítí. „Tento týden se prodala za 1,1 milionu korun,“ dodává Hejda.