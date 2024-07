KVÍZ: Vysokohorská turistika či elektrokolo. Jaká připojištění na dovolenou

Už při sjednávání cestovního pojištění je vhodné myslet na nejrůznější situace, které během dovolené mohou nastat. Nejlepší je vycházet z náplně dovolené, tedy z konkrétních aktivit, které plánujete.

„Při cestě letadlem se vyplatí připojištění zrušení letu nebo zpoždění zavazadel, kdy pojišťovna uhradí přiměřené náklady na občerstvení, oblečení, toaletní potřeby a její asistenční služba zase pomůže se zajištěním hotelu, náhradních letenek, transferu z letiště a dalšími službami,“ radí Irena Jakobová, pojistná specialistka společnosti FinGO.

Pokud byste z vážných důvodů na dovolenou nemohli vůbec odjet, oceníte připojištění storna, které se netýká pouze zájezdů zakoupených přes cestovní kanceláře. „Pojistit je možné náklady na všechny cestovní služby, i když vyrážíte po vlastní ose. Kromě ubytování v místě to mohou být letenky, jízdenky, palubní lístky na trajekt, předplacené sportovní aktivity a rezervace dalších služeb,“ upřesňuje Jakobová.

Čím dál populárnější je vysokohorská turistika, ale pozor, pokud vaše cestovní pojištění neobsahuje zásah horské služby, je dobré se před plánovaným odjezdem na letní túry do hor raději připojistit. Když v horách ztratíte orientaci a zabloudíte, rozbíhá se pátrací akce, která není vůbec levnou záležitostí. Takže si dejte pozor i na to, že zásah horské služby a pátrací akce není jedno a totéž. V dobrém cestovním pojištění by mělo být oboje.

A pokud plánujete výlety na elektrokolech, zjistěte si, jaké podmínky provozu jsou v dané zemi. Ne všude stačí pojištění odpovědnosti stačí, někde je třeba sjednat speciální pojištění.