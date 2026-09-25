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Cestujete mimo EU? Toto si pohlídejte ještě před odletem

Dana Jakešová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cesta mimo EU může být jednoduchá, pokud víte, co si pohlídat. Platnost pasu, vízum, elektronické registrace, pravidla pro děti nebo podmínky při přestupu umějí cestu zkomplikovat ještě před odletem. Přinášíme praktický přehled toho, co zkontrolovat včas a na co cestující nejčastěji zapomínají.

Když člověk vyrazí na dovolenou či třeba prodloužený víkend do některé ze zemí osmadvacítky, bývá to snadné. Stačí občanský průkaz a není potřeba řešit vízum, příjezdové registrace ani platnost pasu. Jakmile ale zamíříte mimo EU, pravidla se mohou výrazně změnit. A neplatí přitom ani jednoduché pravidlo, že pas prostě musí být platný v den cesty.

První kontrola by proto měla přijít už při rezervaci. Každý cestující včetně dětí potřebuje vlastní cestovní doklad, přesněji cestovní pas.

Začněte pasem. Šest měsíců není univerzální pravidlo

Požadovaná platnost pasu se může podle destinace výrazně lišit. U některých zemí musí doklad platit ještě několik měsíců po vstupu nebo po plánovaném odjezdu, jinde stačí, aby byl platný po dobu pobytu. Proto je dobré si podmínky ověřit už při rezervaci cesty.

„U Egypta, Ománu, Spojených arabských emirátů a Kapverd je potřeba počítat s minimálně šestiměsíční platností pasu. V Turecku musí být cestovní doklad platný alespoň 150 dnů od vstupu a Tunisko požaduje přesah nejméně tři měsíce po plánovaném konci pobytu,“ shrnuje Simona Fischerová, tisková mluvčí CK Blue Style.

Jinde mohou být požadavky podstatně mírnější. Maledivy požadují jen měsíc platnosti od vstupu, zatímco u USA či Mexika obecně postačuje platnost po dobu pobytu. O to důležitější je nespoléhat na jedno univerzální pravidlo a podmínky konkrétní země si vždy ověřit před cestou.

Praktické je mít také kopii pasu uloženou odděleně od originálu a elektronickou verzi v telefonu nebo zabezpečeném úložišti. Při ztrátě dokladu může usnadnit další jednání s úřady.

Vízum, e-vízum nebo registrace? Každá země to má jinak

Dalším krokem je zjistit, co všechno po cestujícím cílová země vlastně požaduje. Nejde totiž jen o vízum. Přibývají elektronické autorizace, příjezdové formuláře, předregistrace, místní poplatky nebo povinné pojištění. Jedna země může chtít jen pas, jiná několik různých dokumentů najednou.

„Bez víza se dá cestovat například do Turecka, Spojených arabských emirátů, na Mauricius, do Dominikánské republiky, na Kapverdy nebo do Mexika. Jinde je potřeba e-vízum, vízum po příletu nebo elektronická autorizace. Proto je důležité vždy ověřit konkrétní režim pro danou zemi a nenechávat vyřízení na poslední chvíli,“ shrnuje Michal Bošela, odborník na cestování a autor blogu Exoguru.cz.

Rozdíly jsou dobře vidět i u dalších oblíbených destinací. „V Ománu platí bezvízový režim pro krátké pobyty do 14 dnů, při delší cestě už je potřeba elektronické vízum,“ říká Fischerová a uvádí další příklad: „Egypt standardně vyžaduje turistické vízum, které lze získat i po příletu. Pokud ale cestující míří pouze na Sinaj, například do Sharm El Sheikh, pak při pobytu do 15 dnů vízum nepotřebuje. Kdyby ale chtěl ze Sinaje jet třeba na výlet do Káhiry, už si ho bude muset vyřídit.“

Jiný systém mají Kapverdy. Pro pobyt do 30 dnů Češi vízum nepotřebují, musí ale řešit elektronickou předregistraci a letištní bezpečnostní taxu TSA. A další destinace přidávají vlastní elektronické formuláře: Thajsko používá příjezdovou registraci TDAC, Maledivy systém IMUGA a Dominikánská republika e-Ticket. Na Zanzibaru je navíc povinné místní pojištění, které se dokládá QR kódem, a to i v případě, že už má cestující klasické cestovní pojištění sjednané v Česku.

Výhodou je, že kvůli většině těchto povinností už není potřeba obíhat úřady. „Většinu souvisejících formalit si dnes cestující zařídí z pohodlí domova online,“ připomíná Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

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U elektronických formulářů hlídejte termín i správný web

U elektronických registrací je ale potřeba hlídat, kdy je vůbec možné je vyplnit. Třeba thajský TDAC se vyplňuje až v posledních třech dnech před příjezdem, maledivský IMUGA má časové okno 96 hodin. Vyplnit formulář příliš brzy tak může být stejně problematické jako na něj úplně zapomenout.

Pozor také na to, kde formuláře a autorizace vyřizujete. Na internetu fungují zprostředkovatelské weby, které si účtují poplatky i za registrace, jež jsou na oficiálních stránkách zdarma. Nejbezpečnější je proto začít na webu Ministerstva zahraničních věcí nebo na oficiálním imigračním či konzulárním portálu dané země.

Aby se člověk v množství dokumentů, potvrzení a QR kódů neztratil, vyplatí se mít všechno pohromadě. „V telefonu si vytvořte jednu složku, do které uložíte pojistnou smlouvu, letenky, vstupní formuláře i všechny QR kódy. Dokumenty si stáhněte pro použití offline a u těch nejdůležitějších mějte pro jistotu papírovou kopii,“ radí Bošela.

Děti potřebují vlastní pas. U souhlasu rodičů záleží na situaci

U cest s dětmi je potřeba kontrolovat nejen podmínky cílového státu, ale i pravidla aerolinky. Každé dítě musí mít vlastní platný pas. Pokud cestuje bez rodičů, například s prarodiči nebo známými, vyplatí se přibalit písemný souhlas rodičů. Ten by měl obsahovat údaje dítěte i doprovázející osoby, destinaci a termín cesty; vhodný může být úředně ověřený podpis a překlad, typicky alespoň do angličtiny. Hodí se také kopie rodného listu.

Stejnou obezřetnost je dobré zachovat, pokud dítě cestuje jen s jedním rodičem nebo má jiné příjmení. V některých zemích může být vyžadován doklad potvrzující vztah k dítěti nebo souhlas druhého rodiče. Proto i tady platí, že je dobré mít po ruce rodný list, případně dokument vysvětlující rodinnou situaci.

U teenagerů cestujících bez doprovodu platí dvě sady pravidel. „Jedna rovina jsou pravidla aerolinky, druhá pravidla konkrétního státu,“ upozorňuje Jan Pavelka z portálu Honzovy letenky. V praxi podle něj starší teenageři často cestují bez zvláštních komplikací, přesto se souhlas rodičů může hodit při nečekané situaci. „Třeba při hospitalizaci, přestupku nebo jiném problému je dobré mít podobný doklad s sebou, i když ho při běžném odbavení nikdo nechce,“ doplňuje.

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Přestup může změnit pravidla celé cesty

Problém nemusí být jen v cílové zemi. Cestující často zapomenou na pravidla státu, přes který přestupují, případně na to, že změna trasy může znamenat i jiné požadavky na doklady.

Jan Pavelka upozorňuje například na situaci, kdy aerolinka místo původního přímého letu nabídne náhradní spoj přes Velkou Británii. Cestující, který počítal jen s občanským průkazem, pak může potřebovat pas. Ještě větší pozornost si zaslouží kombinace samostatných letenek: pokud nejde o skutečný přestup na jedné rezervaci, může být nutné splnit vstupní podmínky přestupní země v plném rozsahu.

„Pokud pomineme online check-in, který je u některých aerolinek povinný, nejčastější problém bývá v opomenutí některé ze vstupních registrací,“ říká Pavelka. Častou komplikací podle něj zůstává také nedostatečná platnost pasu.

Zdraví, očkování a Fit to Fly řešte dopředu

U řady běžných dovolenkových destinací mimo EU, jako je například Egypt, Kapverdy, Omán či SAE, se cestující s povinným očkováním vůbec nesetkají. U vzdálenějších destinací ale může záležet i na trase. Jak upozorňuje Michal Bošela, typickým příkladem je žlutá zimnice: při přímém letu z Česka na Zanzibar nebo do Keni se potvrzení běžně nevyžaduje, povinnost ale může vzniknout, pokud cestující přilétá z rizikové oblasti nebo tam déle přestupuje.

Vedle povinných vakcín má smysl řešit i ty doporučené. „Očkování nevybírejte podle náhodného seznamu z internetu. Záleží totiž na cílové zemi, konkrétní oblasti, délce pobytu i na tom, co tam plánujete dělat. Ideální je poradit se s praktickým lékařem nebo v centru cestovní medicíny,“ doporučuje Bošela. Některá očkování vyžadují více dávek, proto je vhodné začít čtyři až šest týdnů před cestou.

Zdravotní příprava ale nekončí jen u očkování. Pravidelně užívané léky patří do příručního zavazadla, ideálně v původním obalu. U většího množství nebo specifických přípravků je dobré předem ověřit také pravidla jejich dovozu.

Praktické komplikace může způsobit také změna zdravotního stavu těsně před odletem nebo v průběhu dovolené. Po úrazu, operaci, v pokročilejší fázi těhotenství nebo při přepravě některých zdravotnických pomůcek může aerolinka požadovat potvrzení Fit to Fly nebo formulář MEDIF.

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Pojištění, asistence a důležité kontakty

Evropský průkaz zdravotního pojištění mimo EU běžně nestačí. Při cestě je proto důležité mít pojistku s dostatečnými limity léčebných výloh, kvalitní asistenční službou a krytím aktivit, které plánujete. „Základní pojištění, které bývá součástí platební karty, má obvykle nižší limity plnění a řadu výluk. Komplexní pojištění by mělo zahrnovat také storno a spolehlivou asistenční službu,“ upozorňuje Michal Bošela.

Stejně důležité je vědět, kam se v případě problému obrátit. Uložte si číslo pojistné smlouvy, kontakt na asistenční službu, cestovní kancelář či agenturu, aerolinku, banku pro případ blokace karty a český zastupitelský úřad. Kontakty je dobré mít dostupné i offline a blízké osobě doma nechat základní itinerář a údaje o ubytování.

„Klienty před cestou žádáme o kontaktní údaje, na kterých budou dostupní přímo v destinaci. Je to důležité, kdyby došlo k nepředvídatelným událostem,“ doplňuje Simona Fischerová. Praktickým krokem je také registrace v systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí, přes který mohou cestovatelé dostávat důležitá upozornění.

Mobilní data a aplikace nastavte ještě doma

Vedle dokladů, pojištění a důležitých kontaktů je dobré ještě před odletem připravit i praktické věci, které budete potřebovat po cestě. Navigaci, překladač nebo aplikaci aerolinky nastavte doma a mapy cílové oblasti si stáhněte pro offline použití. „Není nutné stahovat desítky cestovních aplikací. Zaměřte se na ty, které vyřeší konkrétní situaci, a vše si nastavte ještě doma, dokud máte čas a stabilní internet,“ doporučuje Michal Bošela.

Google Maps nebo Mapy.com pomohou s navigací, Google Lens s překladem jídelního lístku či informačních tabulí a aplikace aerolinky může upozornit na změnu odletové brány nebo zpoždění. Stejně tak se vyplatí mít offline uložené i nejdůležitější cestovní dokumenty.

Pokud chcete zůstat online i mimo Wi-Fi, možností je několik: roamingový balíček českého operátora, eSIM nebo místní SIM karta. Ta bývá často cenově nejvýhodnější, její pořízení a aktivace ale mohou zabrat více času.

Před odletem se pak vyplatí udělat ještě jednu poslední kontrolu všech vstupních podmínek. „Nejspolehlivějším zdrojem pro české občany jsou stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně oficiální imigrační či konzulární portál cílového státu,“ připomíná Simona Fischerová. Ideální je podmínky prověřit poprvé při rezervaci a znovu několik dní před cestou.

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