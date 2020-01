Česká pošta změnila ceník. Za co si připlatíte a které služby jsou levnější

Na zdražování služeb už jsme jako klienti docela zvyklí, ale změna ceníku České pošty od začátku letošního roku kupodivu přináší v ojedinělých případech i zlevnění. Největší změnou, kterou si pro nás pošta připravila, je ovšem dvourychlostní doručování. Bude se týkat obyčejného i doporučeného psaní.

Rychle, nebo rychleji

Pokud budete chtít platit stále stejně, vyjde vás od 1. února dopisní známka u obyčejného psaní na 19 korun. Za tuhle cenu pošta dopis doručí do schránky adresáta obvykle za dva pracovní dny. Jestliže potřebujete, aby zásilka doputovala do druhého dne, musíte pro to udělat dvě věci: zaplatit víc peněz a označit obálku.

Cena rychlého dopisu začíná na 26 korunách. Známka musí mít buď příslušnou nominální hodnotu, nebo kódové označení A. Pokud máte doma v šuplíku zásobu „áček“ ještě z dob minulých, bude to pro vás výhodné. A dokonce když se rozhodnete zásobu si teprve vytvořit, můžete uspět: v e-shopu České pošty se bloček osmi áčkových známek „Svět na kolejích II“ prodává za 152 korun, jedna tedy zatím vyjde na 19 korun.

Příklady cen základních služeb České pošty standard D+1 Obyčejné psaní do 50g 19 Kč 26 Kč Obyčejné psaní 500 g až 1 kg 33 Kč 40 Kč Doporučené psaní do 50g 47 Kč 54 Kč Doporučené psaní 1 až 2 kg 69 Kč 76 Kč

D+1 = doručení následující pracovní den po podání

Zdroj: ceník České pošty dostupný na www.ceskaposta.cz

Pošta chystá další známku označenou písmenem B. Ta bude odpovídat nominální hodnotě 19 korun a bude se používat právě na obyčejné dopisy. Víc peněz za známku ale nestačí, dopis musíte ještě označit viditelným nápisem D+1. „Označení obálky musí být na její adresní straně, ideálním místem je levý horní roh, místo, kam jsme zvyklí psát zpáteční adresu, takže pod ni,“ vysvětluje Ivo Vysoudil z České pošty.

Takto označené dopisy bude pošta přepravovat ve zvláštním režimu – odděleně a rychle. V podmínkách pošty se však objevuje kouzelné slovo „zpravidla“, dopis D+1 bude tedy doručen zpravidla následující pracovní den. Úplnou jistotu však mít nebudete a garanci také ne. Ale vzhledem k tomu, že poště se dosud docela často dařilo mnohé zásilky posílat do druhého dne, nemělo by zavedení dvourychlostního systému přinést závažnou paniku mezi čekající adresáty.

Pokud využíváte Českou poštu častěji, určitě se vyplatí vyřídit si zákaznickou kartu. Vydání dvou karet je zdarma a při každém zaslání dopisu ušetříte.

Kde ceny stoupají

Zdražení proběhne dost nenápadně – běžný dopis zůstává, rychlý zdraží. To u doporučených zásilek ke zvýšení základní ceny došlo už od začátku roku. Plus tři koruny navíc. Základní cena dopisu do 50 gramů je nově 47 korun.

Stejně tak o tři koruny zdražilo cenné psaní – to pošlete za 52 korun. A pokud byste snad platili nikoli online, ale poštovní poukázkou, i zde to jsou tři koruny navíc – poslání 10 000 korun poukázkou typu C (někomu na adresu) tak vyjde na 59 korun. V souvislosti s tím zdražily i dobírkové poukázky. Poukázka s urychlenou výplatou typu D při částce do 1 000 korun zdraží dokonce o 14 korun – zaplatíte za ni 107 korun místo 93.

Od února bude i vyšší cena za zásilky s dodejkou či do vlastních rukou – to se však většiny lidí týká jen z pohledu adresáta, když jim odesílatel účtuje poštovné.

Co je naopak levnější?

A teď pozor: doporučený balíček pošta zlevňuje. O 40 korun. Ale jen ten v kategorii L, tedy největší, který má stranu (byť jen jednu) delší než 60 cm. Zaplatíte za něj 129 korun (po slevě).

Když jsme u balíků – také se vám ještě nestalo, že by vám je na poště přeměřovali? A přitom jste přece už loni četli, že za velké zásilky se bude platit víc. Paní poštmistrová u přepážky mi to vysvětlila jednoduše: „Velikost máme v oku. Takže přeměřujeme jen hraniční zásilky, a to zas tak často nebývá.“ Oficiálně řečeno: cena balíkových zásilek po České republice je určována délkou nejdelší strany. I zde ale zůstávají váhové limity, takže se nedivte, když na poště dají vaši zásilku na váhu.

Jestli jste slyšeli o možnosti, že by do vaší obce či ulice nejezdila pošta každý den, tak se nemusíte bát. Česká pošta toto omezení služeb neplánuje a zachová každodenní dodávání do každého adresního místa.

Nebyli jste doma

Objednali jste si balík do ruky a teď vztekle třímáte v ruce lísteček, že vás nezastihli, a tak si pro něj musíte na poštu? A děsíte se, že tam zase bude fronta. Můžete rovnou objednat doručení do Balíkovny. Sice budete muset na poštu také, ale s výhodou přednostního obsloužení a nižší ceny než u takzvaného balíku do ruky. Služba už nějakou dobu funguje, zatím ji nabízí 400 poštovních poboček.

Na poštách s vyvolávacím systémem stačí zadat kód balíku při vstupu a pak ho i nahlásit u přepážky, na pobočkách bez vyvolávacího systému (Balíkovnu jich nabízí přibližně 100) najdete výrazně označenou přepážku. Máte zde sice také deklarovanou přednost obsloužení, pokud však na poště stojí fronta, záleží na tom, jak moc máte „ostré lokty“, abyste své právo využili.