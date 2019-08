Dítě a prázdniny: nejpohodlnější je dát mu mobil, tábor vyjde na tisíce

Vůbec nejlevnější možností, jak zabavit děti, je dát jim na hraní mobilní telefon s připojením na internet, případně je posadit před počítač nebo televizi.

„Rodiče to sice nestojí skoro ani korunu, děti jsou klidné a nezlobí, ale brzkým následkům se nevyhnou. Je to nadváha, obezita, chabá slovní zásoba, nesoustředěnost, těkavost, slabozrakost. Rodiče by proto měli vymyslet lepší program, než dětem nabízí jejich mobilní appka,“ varuje dětský lékař Zlatko Marinov.

Upozorňuje přitom i na průzkum Českého statistického úřadu, ze kterého vyplynulo, že nejoblíbenější zábavou dětí na základních školách je právě telefon a internet. Podle průzkumu na něm tráví dvě hodiny denně bezmála 23 procent dětí, dalších skoro 17 procent tři hodiny a každý desátý žák dokonce více než pět hodin denně.

Vymyslet a zorganizovat program pro děti o letních prázdninách komplikuje skutečnost, že červenec a srpen patří k výdajově náročnějším obdobím v roce.

„Domácnosti platí za dovolenou, výlety a další aktivity, na které je čas pouze o prázdninách, a to vše stojí peníze. Navíc po letních prázdninách přichází další finančně náročné období a tím je září, kdy děti nastupují do školy a k tomu se váží další výdaje,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Jak na to, aby se děti o letních prázdninách nenudily a zároveň to nezruinovalo váš rozpočet? Odpověď není jednoduchá, protože každá rodina je jinak založená a má odlišné možnosti. Záleží i na počtu dětí, s každým dalším dítětem se náklady násobí. Pár tipů ale pro vás máme.

1. Letní tábor

Kdo nepoznal třítýdenní letní tábor ve stanu plném škvorů, neví, co je život, mohlo by si postěžovat nejedno české dítě. Na druhé straně je to pro mnohé zaměstnané rodiče jediné řešení.

Ceny za pobyt se dost liší. Určující je servis, který tábor nabídne, i jeho zaměření. To může být například výuka cizího jazyka, výtvarná nebo hudební výchova, různé druhy sportů, tábor zaměřený na programování nebo dokonce filmový tábor. Možností je bezpočet. Do ceny tábora se přitom nepromítá pouze jeho zaměření, ale také náklady na dohled dětí, stravu, často i úhrada jízdného či vstupného při výletech.

Cena za jeden den začíná většinou od 100, 150 korun, ale může se vyšplhat i na tisícovku. Vezmeme-li běžnou cenu za jeden den na táboře ve výši 200 korun, tři týdny vyjdou na 4 200 Kč. K tomu je ale nutné ještě připočítat kapesné a další náklady spojené s pobytem. Ve chvíli, kdy jsou děti dvě a více, za tři týdny můžete zaplatit deset až dvacet tisíc korun.

2. Příměstský tábor

V posledních letech se rozšířila nabídka příměstských letních táborů. Jde většinou o zajištění programu pro dítě v pracovních dnech, tedy od pondělí do pátku. Příměstský tábor organizuje volnočasové akce zaměřené tematicky například na sport, kulturu, výuku cizího jazyka nebo výtvarného umění. I to něco stojí.

Mimopražské týdenní příměstské tábory začínají na 3 500 korunách a výše. Pro ilustraci jazykový příměstský tábor v Českých Budějovicích stojí 3 990 korun. V ceně je výuka angličtiny, dvě svačiny a voda na pití během dne. Oběd a ostatní už si musí každé dítě zaplatit navíc. Je-li dětí více, je jasné, že náklady se násobí, což už pro některé rodiny může být finanční problém.

Pokud máte menší děti, můžete využít služeb takzvaných mateřských center či dětských skupin v místě bydliště. Ty bývají často podporovány městem nebo krajem, proto jsou cenově dostupnější. I v nich děti tráví svůj čas v kolektivu, v přírodě nebo na zahradě běžnými dětskými aktivitami.

3. Domácí program

Základem bezproblémového fungování dětí i o prázdninách je podle psychologů stabilní režim. Ten může spočívat v četbě, vzdělávacích aktivitách, případně vycházkách do parku, běhání po zahradě nebo i plnění domácích úkolů v podobě prací, které děti samy zvládnou a třeba je budou i bavit.

4. Za odměnu na výlet pěšky…

Nejoblíbenějším sportem Čechů je turistika. A ta je tak drahá, jak si její příznivec stanoví. Odborníci přitom upozorňují, že děti mají rády dobrodružství. Často raději, než s telefonem v ruce na zadním sedadle auta vyrazí na výlet autobusem či vlakem a s batohem na zádech. V pohodě si vystačí s cestou na hrad, koupaliště nebo jiné zajímavé místo či atrakci. Mnohem důležitější než to, kam se vyrazí, je pro ně pozornost a čas, který jim přitom rodiče věnují.

Z hlediska financí jsou pěší výlety vůbec ty nejlevnější. Na vycházku se přitom dá vyrazit v týdnu i o víkendu. Stačí upravit délku trasy věku a možnostem členům výpravy.

5. ... nebo na kolo

Mezi nejrozšířenější sporty v Česku patří cyklistika. Přitom ani cyklovýlet není záležitost, která by musela stát majlant. Zvlášť, když rodina necestuje s koly na autě přes půl Evropy. Stačí vzít kolo, helmu a vyrazit na cesty za ves, případně využít bezpečných cyklostezek ve městě.

Bazary jsou plné bicyklů různých značek a různých úrovní. Pojízdné dětské jízdní kolo z druhé ruky se dá koupit už od jednoho tisíce korun. „Kolu z druhé ruky bych se vůbec nebránil. Jejich původní majitelé je často prodají pod cenou. Jsou totiž rádi, když se jich poté, kdy z nich děti takzvaně vyrostou, zbaví a kola, která už nejsou k ničemu, v domácnosti nepřekáží,“ říká Vladimír Weiss.

Některé zdravotní pojišťovny přispívají několika málo stovkami na nákup helmy. Podmínkou je předložit účtenku k proplacení. A to se vyplatí, protože cena slušnější dětské přilby začíná dnes minimálně na 700 korunách. Ochranná přilba je přitom pro každého cyklistu do 18 let povinná. Užije ji ale i na kolečkových nebo i zimních bruslích. Například na zimní stadiony je bez přilby pro děti do 18 let vstup zakázaný.

Nezapomeňte na pojištění

A ještě jeden dodatek: „Úrazy dětí na kolech u nás patří k těm nejčastějším a zároveň nejzávažnějším. Rodičům by měli mít k dispozici dostatečně vysokou železnou rezervu, případně sjednané úrazové pojištění pro děti,“ doporučuje Weiss. Při současném pojištění občanské odpovědnosti, které kryje rizika vzniklá na majetku a zdraví třetích osob, pojišťovny nabízejí cenové zvýhodnění.

Že pojištění odpovědnosti není od věci, dokládá poradce i konkrétním případem: „Sedmiletý chlapec při drandění na kole vjel do silnice, řidič vozidla prudce zabrzdil, ale auto za ním už zabrzdit nestačilo. Škoda na autě prémiové značky byla vyčíslena na 260 tisíc korun, na druhém autě pak 62 tisíc. Náklady šly na rodiče chlapce.“

Pojištění odpovědnosti osob se uzavírá obvykle pro všechny členy rodiny, dokonce včetně psa a kočky a má nejrůznější limity, tím nejnižším jsou většinou dva miliony korun. Pro celou rodinu vyjde takové pojištění na zhruba 700 korun.

„Jeho výhodou přitom je, že platí po celé Evropě, a pokud je nastaven dostatečně vysoký limit, není nutné si ho znovu uzavírat například k cestovnímu pojištění,“ uzavírá Vladimír Weiss.