Zmapovali jsme, kolik stojí pohonné hmoty v Česku a zemích EU

S ústupem pandemie koronaviru se opět otevírají hranice. Seznam zemí, které jsou podle Ministerstva zdravotnictví bezpečné pro vycestování, se rozšířil tak, že orientační mapka označovaná jako semafor z velké části zezelenala. Při cestování do některých zemí je ale třeba splnit určité požadavky, jejich přehled pravidelně aktualizuje ministerstvo zahraničních věcí.

Ceny pohonných hmot jsou příznivé

Pokud vyjedete do Evropy automobilem, počítejte s tím, že ceny pohonných hmot sice opět začaly růst, díky předchozímu výraznému propadu jsou však stále velmi příznivé.

Ceny benzinu Natural 95 se v Evropské unii aktuálně pohybují v přepočtu na koruny v rozpětí od 22,48 do 40,96. Nafta je mírně levnější, ceny se pohybují v rozpětí od 22,52 do 35,50 koruny za litr. Jak ukazují aktuální čísla Evropské komise, Česko patří k pětici nejlevnějších zemí EU. Benzín i nafta stojí v tuzemsku průměrně přes 26 korun za litr.



„Oproti průměru celé EU je litr nafty v Česku levnější o více než 3 koruny a litr benzínu dokonce o 6 korun a 50 haléřů. Výrazně dražší je tradičně Itálie, a hlavně za benzín si český motorista připlatí také v Řecku i Chorvatsku. Natural 95 je v Itálii i Řecku dražší o více než 10 korun na litru, v Chorvatsku si připlatíme 4 koruny a 54 haléřů,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

Porovnání cen pohonných hmot v Česku a ve vybraných zemích Stát Průměrná cena Naturalu 95 Srovnání průměrné ceny Naturalu 95 s ČR Průměrná cena nafty Srovnání průměrné ceny nafty s ČR Vážený průměr za EU 32,97 +6,57 29,64 +3,37 Bulharsko 22,48 −3,92 22,52 −3,74 Polsko 25,01 −1,39 25,22 −1,05 Česko 26,40

26,27

Maďarsko 26,62 +0,22 27,28 +1,01 Slovinsko 26,76 +0,36 26,70 +0,43 Rakousko 27,24 +0,84 26,66 +0,39 Slovensko 29,72 +3,32 26,98 +0,71 Chorvatsko 30,94 +4,54 29,66 +3,39 Německo 33,75 +7,35 29,06 +2,79 Itálie 36,76 +10,36 33,79 +7,53 Řecko 37,04 +10,64 29,99 +3,72 Zdroj: EK, výpočty Axigon, ceny v Kč za litr



Vůbec nejlevnější zemí v EU je Bulharsko, kde stojí litr benzínu a nafty zhruba 22,50 korun. „Slovensko, Rakousko i Maďarsko jsou ve srovnání s tuzemskem dražší jen mírně, v průměru o korunu na litru a méně. Jen benzín na Slovensku je dražší o více než 3,30 Kč/l. Čechům, kteří zamíří do oblíbených přímořských destinací, se tak s výjimkou Bulharska vyplatí natankovat co nejvíce paliva před vjezdem do cílové země,“ doporučuje Damir Duraković. „Přesto si ovšem tankování dobře naplánujte,“ dodává. Ceny u čerpacích stanic na hlavních dopravních tepnách nebo těsně před hranicemi států bývají nadprůměrné.

Sledujte aktuální situaci v jednotlivých zemích

Při cestě do zahraničí věnujte pozornost také tomu, zda v jednotlivých zemích stále nejsou nějaká omezení v souvislosti s pandemií. Bez jakýchkoliv komplikací lze cestovat na Slovensko i do Rakouska a zpět. V tuto chvíli však stále platí, že Slovensko umožňuje překračovat hranici pouze na stanovených hraničních přechodech.

Totéž platí pro Maďarsko, kde je rovněž nutné pro tranzit využít vybrané hraniční přechody, a to pouze v určitou část dne. „Tranzit je přes Maďarsko možný jen skrze hlavní silniční tahy, tzv. tranzitní koridory. Zastavování či čerpání pohonných hmot je možné jen na vybraných místech,“ upozorňuje Damir Duraković.

Před vstupem do Chorvatska je nutné vyplnit online formulář, jehož součástí je vyplnění adresy místa pobytu. Je tedy potřeba mít dopředu místo pobytu zarezervováno. I nadále je možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech. Registraci předem vyžadují i některé regiony v Itálii a v jednotlivých regionech se mohou lišit i požadavky na sanitárně bezpečnostní opatření. Za nedodržení přitom hrozí pokuty.Při vstupu do Řecka zase mohou být turisté podrobeni namátkovým testům na covid-19.

Podrobné informace ke všem destinacím na svém webu pravidelně aktualizuje MZV.