Smrskflace: Jak nenápadně zdražit zboží. V zahraničí praktiku regulují, říká expertka

Inflaci se daří držet na uzdě, v lednu meziročně poklesla na 2,8 procenta. U potravin i dalších výrobků to však není moc znát. Ceny dál míří nahoru, často pod rouškou zmenšování výrobku. Co si výrobci a obchodníci mohou dovolit a co je už přes čáru? Na tyto i další otázky odpovídá Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.