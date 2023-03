GLOSA: Jak jsem (ne)vyřešila problém s providerem a co mě naučil

Zažila jsem doby, kdy neexistovaly mobilní telefony. Platba z účtu na účet musela být vypsaná na předepsaném formuláři a tento bylo nutné odnést do banky. Slovo internet nikdo neznal, pro informace se chodilo do knihovny.

Dnes mám chytrý telefon, platím kartou, využívám internetové i mobilní bankovnictví. Nechápu, jak jsem bez těchto vymožeností mohla tak dlouho žít.

Moc nemusím všechny ty voiceboty a chatboty a vůbec různé roboty, občas sice poradí, třeba když zapomenu PIN. Přesto jsem přesvědčená, že není nad kontakt s člověkem, ten jediný umí být empatický, vstřícný, rozumí vám, pochopí vás, poradí a pomůže, problém vyřeší.

Pracuji z domova a zhavarovalo připojení k internetu. Při mé práci je to problém, a to zcela a naprosto zásadní.

Chci zavolat poskytovateli služeb, hledám číslo v mobilu i vnutil se chatbot s pozdravem a otázkou, co mám za problém. Píšu: Nefunguje mi internet. On chtěl upřesnit požadavek, dal mi na výběr ze tří možností, zadám: Nefunguje pevný internet. A on, že je mu to líto. Vztek je slabé slovo, jenže jak chcete zabít robota?

Mně šlo jen o to zjistit, zda je někde výpadek, nebo je potíž v naší domácí síti. Dovolat se providerovi nemožné. Já se ale nevzdávám, a tak v úvodní navigaci zadám, že mám zájem o nové služby. A světe div se, během chvilky mluvím s živým člověkem. Sláva! S čím vám mohu pomoci, ptá se mladý ženský sympatický hlas, já na to, že nefunguje internet. Ona: Jaké máte číslo smlouvy? Já: Nevím. Ona: Řekněte mi rodné číslo. Já: Smlouva je na manžela, znám jen prvních šest čísel. Ona: Tak to vám nemohu poskytnout žádné informace.

Když to shrnu, telefonováním jsem strávila asi 15 minut, robot to vyřešil během tří vteřin. Výsledek v podstatě stejný, no, robot mě aspoň politoval.

A poučení? Už se nikdy nebudu zlobit na roboty. Ostatně umí jen to, co je člověk naučil.

A jaké zkušenosti máte vy? Jak raději řešíte problém? Hlasujte v naší anketě.