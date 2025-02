Soused pode mnou netopí a mně je zima. Jak řešit podobný problém

„Bydlím v šestnáctipatrovém paneláku, soused pode mnou ale ve svém bytě přes zimu nepobývá, odjíždí totiž do teplých krajin. Topení má celou zimu vypnuté. Já mám topení puštěné na plné pecky, platím nehorázné sumy, přesto podlaha v mém bytě je jako v ledovém království. Co mám dělat?“ ptá se čtenář iDNES.cz.

Nejen na dotaz čtenáře odpovídá Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev.

Je podle zkušeností vašich členů podobný problém častý?

Ano, mohu konstatovat, že to je problém, který se v bytových domech vyskytuje poměrně často. Podstatou je chování některých vlastníků či uživatelů bytů, kteří výrazně omezí nebo zcela zastaví vytápění svých bytů, a parazitují tak na svých sousedech, kteří pak musejí k zajištění požadovaného komfortu ve svém bytě o to intenzivněji topit. Částečně tak pokrývají i tepelné ztráty sousedova „nevytápěného“ bytu. To se samozřejmě projeví také ve výstupech z rozúčtování společných nákladů na vytápění.