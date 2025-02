Trh s pronájmy zažívá boom. A s ním rostou i ceny. Jsou rekordně vysoko

Vlastní bydlení se pro velkou část Čechů, zejména těch mladých, stává nedostupným snem, a to především v Praze a dalších velkých městech. Situace vede k výraznému nárůstu zájmu o dlouhodobé nájemní bydlení. A to se samozřejmě promítá do podmínek, za jakých se dá byt k pronájmu sehnat. S čím je třeba počítat?