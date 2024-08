Hlavní sezona pronájmů je zde. Na jaké ceny se připravit?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

S koncem léta dosahuje hlad po nájemním bydlení každoročně vrcholu. Nabídka bytů tu sice je, poptávka ji ale výrazně převyšuje, a to nejen ve velkých městech. To se promítá i do cen. S čím je tedy třeba při hledání nájemního bytu počítat?