Odklad koupě nemovitosti na hypotéku se vyplatil. Ušetřit lze statisíce

Aktuální zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, které musí ještě projednat Senát a schválit prezident, potěšilo všechny české domácnosti bez vlastního bydlení. Ti, kdo se pro nákup nemovitosti rozhodnou nebo již rozhodli, navíc zřejmě získají další úlevu a tou je možnost odpisu zaplacených úroků z úvěru na bydlení, a to nejenom do konce roku 2021, jak bylo původně v plánu Ministerstva financí ČR, ale po celou dobu splácení úvěru.



Změna tak přináší lidem, kteří se rozhodnou pro pořízení vlastního bydlení na úvěr, nemalou úsporu. Z praxe je totiž navíc známo, že úroky z úvěru bývají nejvyšší právě v prvních letech jeho splácení. Navíc hypotéky si sjednávají často mladí lidé s nezaopatřenými dětmi, kdy zůstává jeden z rodičů doma na rodičovské dovolené. Často žijí od výplatě k výplatě a získáním peněz z odpočtu úroků z úvěru v ročním zúčtovaní daně se jim daří tvořit alespoň menší finanční rezervu.

„Žádné finance se nepovalují jen tak na ulici. Úspora na dani z nabytí nemovitých věcí, která se při dnešních cenách realit může pohybovat kolem 150 tisíc korun, je zajímavá pro každého kupujícího. Stejně jako možnost odečíst část ze zaplacených úroků z úvěru na bydlení od daňového základu,“ říká hypoteční poradkyně z finanční skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová s tím, že je třeba pokaždé rozlišovat mezi nákupem nemovitosti pro vlastní bydlení a na investici. Tam je třeba vážit i jiná kritéria.

Zrušení daně realitní trh zřejmě rozhýbe

Novinka týkající se daně z nabytí nemovitosti pomohla i panu Petružílkovi. Ten díky jejímu zrušení mohl se svou rodinou opustit drahé pražské nájemní bydlení o několik měsíců dříve.

„S pořízením vlastního bydlení jsme vyčkávali hlavně kvůli poklesu cen realit ve městech. K tomu bohužel nedošlo, a tak jsme se dočkali alespoň zrušení čtyřprocentní majetkové daně, na jejíž úhradu jsme vlastně šetřili,“ vysvětluje pan Petružílek.



Letos v červnu s manželkou koupili pěkný byt v pražské části Michle za 4,5 milionu korun. „To znamená, že jsme dnes ušetřeni podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a především její úhrady, v našem případě 180 tisíc korun,“ pochvaluje si pan Petružílek s tím, že i kvůli této dani nákup bytu stále oddalovali. Banka už jim totiž zvýšit hypotéku o tuto částku nedovolila. Půjčit si podle něj nebylo od koho, a tak si na ni v podstatě měsíčně odkládali peníze stranou.

Zachování odpočtu úroků z úvěru

Nákup nemovitosti dnes ale přináší i další příjemnou novinku. Tou je zachování odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bydlení od základu daně, a to po celou dobu splácení úvěru, nikoliv pouze do konce roku 2021. Změněn byl dále maximální limit pro odpočet.

„Novelou zákona zřejmě dojde ke snížení horní hranice odpočtu úroků, a to z dosavadních 300 tisíc korun na 150 tisíc korun za rok,“ vysvětluje Dana Chňoupková Míchalová s tím, že tato změna se běžného člověka jen těžko dotkne.

„Původně jsme počítali s možností odpočtu úroků pouze do roku 2021, což by v našem případě činilo vratku od finančního úřadu ve výši zhruba 23 500 korun za 18 měsíců,“ uvádí pan Petružílek. Pokud si ale bude rodina zaplacené úroky od daňového základu odečítat po celou dobu trvání jejich úvěru, tedy po dobu 30 let, pak se úspora vyšplhá až k 279 tisíci korunám.

„Tak jsme čekali, až jsme se dočkali i toho, s čím jsme vlastně vůbec nepočítali,“ hodnotí s úsměvem pan Petružílek.

Ten nejenomže již nemusel platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 180 tisíc korun, ale bude si moc odečítat úroky z úvěru na bydlení zřejmě po celou dobu trvání úvěru. Celkem se tedy výdaje rodiny Petružílkových na pořízení vlastního bydlení sníží o zhruba 459 tisíc korun za celou dobu trvání úvěru.

Kolik procent činí úspora

Aktuální situace, kdy už není třeba platit daň z nabytí nemovitosti a zůstává i možnost odpisu úroků z hypotéky od základu daně, přinesla rodině Petružílkových úsporu ve výši čtyřprocentní daně a dále 15procentní úsporu na dani z příjmu formou odpočtu úroků z úvěru.



Zrušená daň jim navíc umožnila si vlastní bydlení pořídit dříve. To proto, že si nemuseli šetřit peníze na její úhradu po zakoupení nemovitosti. Za zmínku stojí i fakt, že se dříve zbavili i vysokého nájemního bydlení, které dle slov pana Petružílka ukrajovalo zhruba jednu třetinu z měsíčního příjmu domácnosti.