Na vlastní bydlení mladí rezignují. Nechtějí splácet dluhy až do důchodu

Nezáleží ani tak na tom, zda poptávají byt nebo rodinný dům ve Středočeském či Plzeňském kraji nebo ve velkých krajských městech. Ceny nemovitostí jsou v poměru k jejich příjmům často tak vysoké, že na jejich financování zkrátka nemají peníze. Anebo mají, ale nechtějí vydávat větší část svého příjmu na splátku hypotéky do svých 60 i více let.

„Chtěli jsme s partnerem koupit řadový dům v asi třítisícovém městě na Benešovsku, cena 8 milionů korun nás ale nakonec odradila a našli jsme si raději pronájem blíže Praze,“ říká dvaatřicetiletá Kateřina. První bariérou pro poskytnutí hypotéky na nákup nemovitosti pro ně byla nutnost vlastního krytí v minimální částce 800 tisíc korun. Což, jak říká Kateřina, by i s pomocí rodiny a vlastních úspor, dali ještě dohromady.

„Horší pro nás bylo přijmout skutečnost, že budeme 7,2 milionu korun za malý domek splácet 30 let. Měsíční splátka vycházela na 41 tisíc korun bez pojištění,“ vyjmenovává hlavní důvody, proč se nakonec nerozhodli pro koupi vlastní nemovitosti, Kateřina.

Splátka hypotéky za běžnou nemovitost je v desítkách tisíc korun

I když spadají do skupiny žadatelů o hypotéku do 36 let věku a mohou tak od banky dostat úvěr na bydlení až do 90 procent ceny nemovitosti, taková úleva pro ně nic neznamená. Raději by uvítali jinou podporu při pořizování vlastního bydlení. Například úvěr za nižší úrokovou sazbu. Nyní jim banka nabízela roční úrok 5,49 procenta s tříletou fixací, pokud by si sjednali pojištění, pak 5,44 procenta.

„Před několika lety poskytoval stát rodinám i půjčky na pořízení nebo výstavbu bytu nebo domu s nižším úrokem než na bankovním trhu. A za každé dítě nabízel slevu z jistiny v desítkách tisíc korun,“ říká Kateřina s tím, že nic takového se dnes nenabízí.

Proto se rozhodli zůstat v nájmu, jen se přestěhovali do většího bytu, jelikož je Kateřina v očekávání. Vázáni jsou tak pouze tříměsíční výpovědní dobou z nájmu. Měsíční nájemné v paneláku se třemi pokoji a kuchyní je vyjde s poplatky na 24 tisíc korun.

Dostupnost vlastního bydlení se zhoršila

Uvedený případ není ojedinělý. Dostupnost vlastního bydlení v Česku se zhoršuje. Více než tři čtvrtiny lidí ve věku 43+ ji podle nedávného průzkumu finanční skupiny Partners vnímá jako ještě horší než v 90. letech.

Více než polovina (56 %) všech dotázaných se navíc domnívá, že za pět let budou možnosti vlastního bydlení ještě horší než dnes. Ve zlepšení situace věří jen sedm procent z nich. A ti navíc vkládají naděje pouze do snížení úrokových sazeb u hypoték.

„Názor, že vlastní bydlení pro mladé je utopií, za posledních pět let zesílil. Podobně jako názor, že vlastní bydlení je natolik finančně náročné, že jde o závazek na celý život, který snad ani nestojí za to,“ říká k výsledkům šetření obchodní ředitel skupiny Partners Jan Brejl.

Někteří lidé viní ze špatné dostupnosti vlastního bydlení vládu, to ve více než 50 procentech případů. Jiní zase tvrdí, že by se o bydlení měly více starat obce a města. Těch, kteří se vůbec nespoléhají na to, že by se vláda či municipality zasadily o zlepšení situace na realitním trhu, a musí si vyřešit bydlení sami, bylo 30 procent.

„Pokud mladí lidé plánují pořízení vlastního bydlení, měli by peníze začít odkládat už s první výplatou. A ti, kteří ho už potřebují, tak příliš nečekat, až přijdou lepší podmínky, tedy až zlevní hypotéky nebo klesnou ceny nemovitostí,“ radí Jan Brejl.

Mladé by povzbudila podpora od státu

Podle finančního poradce skupiny Ondřeje Hatlapatky má v podstatě každá příjmová skupina lidí svůj dostupný okruh nemovitostí. A na ty se musí při výběru bytu nebo domu zaměřit.

„Dosah na nemovitost určitě mají i lidé s průměrnými příjmy, ale nemohou se zaměřit na novostavby v luxusních lokalitách. Já doporučuji dívat se na nemovitosti v hladině jejich příjmů,“ vysvětluje s tím, že jedině tak se dostanou k vlastnímu bydlení.

Za příklad dává nemovitost za zhruba 6,6 milionu korun. V případě, že o hypotéku požádá pár se společným příjmem 80 tisíc, pak na hypotéku také dosáhne. „Jako problém se v praxi často ukazují vlastní zdroje, spoluúčast na hypotéce, tam je v tomto případě nutné mít zhruba 600 tisíc korun,“ říká Hatlapatka.

I on si myslí, že především mladým by měl stát při pořizování vlastního bydlení podat pomocnou ruku. Konec zvýhodněných úvěrů pro mladé, které stát přestal před několika lety nabízet, považuje jednoznačně za chybu.

„Na jedné straně tvoříme podpůrné programy, aby lidé opravovali staré domy po babičce, tedy aby bydleli ve vlastním, ale na druhé straně je nijak v tomto cíli nepodporujeme,“ říká k současné situaci.

Kdyby byla podpora ze strany státu, tak se podle něj lidé dostanou do vlastního bydlení podstatně rychleji. „To se ale neděje. Naopak stát jediné, co chce a nabízí, je to, aby si lidé za draho koupili nemovitost, a on jim přispěje na tepelné čerpadlo,“ dodává k současné podpoře státu v oblasti bytové politiky.