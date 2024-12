KOMENTÁŘ: Jak zajistit dětem v Česku budoucnost

V loňském roce se v Česku narodilo 91 149 dětí, to je 10 150 méně než v roce 2022. Mimo manželství se přitom narodilo 42 925 dětí. Založení rodiny je zásadní a zlomový životní okamžik, který se mimo jiné projeví i na osobních, tedy v tomto případě lépe řečeno na rodinných financích. Pokud jste se až do teď příliš nestarali o budoucnost, příchod potomka to velmi pravděpodobně zásadně změní.

Počítejte s nárůstem nákladů, omezením příjmů a novými cíli pro dlouhodobé spoření. Není však potřeba propadat panice. S trochou finančního plánování a rozumného přístupu k penězům to není nic, co by nešlo zvládnout.

Počty nově narozených dětí v ČR Rok 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 112 231 110 200 111 793 101 299 91 149 Chlapci 57 585 56 276 57 179 51 987 46 910 Dívky 54 646 53 924 54 614 49 312 44 239 Narození mimo manželství 54 093 53 408 54 203 48 872 42 925 zdroj: Český statistický úřad

Pokud potomek přichází do rodiny plánovaně, není od věci si začít dostatečně brzo tvořit rezervu na jednorázové prvotní náklady, jako je kočárek, autosedačka či postýlka. Uvědomte si, že většinu věcí kupujete na velmi krátkou chvíli, děti rostou jako z vody a kočárek jim bude po pár měsících malý. Není zcela nezbytné kupovat vše nové, věřte, že batoleti je úplně jedno v čem se vozí, brečet nebude v novém kočárku o nic méně než v použitém.

Počítejte s dočasným výpadkem příjmu jednoho z rodičů, který bude pravděpodobně zcela nedostatečně kompenzován příjmem rodičovského příspěvku. Ten je aktuálně 350 tisíc korun, což například při tříleté rodičovské vychází na necelých 10 tisíc korun čistého měsíčně. Mimochodem víte, že rodičovský příspěvek může čerpat i otec? Sice to u nás dělá pouze přibližně 2 % mužů, nicméně zvažte i tuto možnost, pokud příjem matky dítěte převyšuje příjem otce.

Rodičovství je do velké míry o předávání vzorců chování z dospělých na děti. U financí to není jiné. Je dobré zahrnout i tento aspekt života do vzdělávání potomků. Asi tím nejběžnějším a osvědčeným způsobem je kapesné. To můžete, zpočátku více méně symbolicky, ale hlavně pravidelně, dávat dětem již od předškolního či začátku školního věku. Jde o to, aby si navykly na fakt, že peníze nejsou neomezeným zdrojem, a pokud jsou utraceny za jednu věc, nelze je utratit za další.

Od přibližně deseti let můžete začít kapesné brát více vážně. V tomto věku dokonce již většina bank umožňuje zakládat dětské bankovní účty včetně možnosti sledování výdajů nebo placení přes mobil.

Kolik stojí vysoká?

Založení rodiny není jen o jednorázových nákladech v prvních letech. Přináší sebou také nové dlouhodobé cíle například v podobě finančního zajištění vzdělání, zejména pokud předpokládáte studium na vysoké škole. Ty jsou sice v naší zemi zdarma, ale ani tak není studium zcela bez nákladů. Měsíčně je třeba počítat s výdaji minimálně 10 tisíc korun na pokrytí ubytování, stravy a učebních pomůcek. Při běžné pětileté délce studia (tedy deseti semestrech) to je rovný půl milion korun. Nabízí se samozřejmě možnost, že si část nákladů student vydělá na brigádě při studiu.

Jan Macek Vystudoval finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Investování a kapitálovému trhu se věnuje od roku 2011.

Je investičním specialistou společnosti Conseq a platformy ZaVodou by Conseq, která si klade za cíl edukaci v oblasti penzí.

Přesto není od věci mít takový studijní fond k dispozici. Pokud na jeho vytvoření začnete pracovat včas, ideálně hned od narození, mělo by vám pro dosažení výše uvedené částky postačit investovat pravidelně (při průměrném 6 % výnosu po dobu 18 let) přibližně 1 300 korun měsíčně. To sice není málo, ale zato je to jedna z těch investic, která se může více než dobře vyplatit.

Pokud vaše rodičovské ambice míří výše a svému dítěti chcete dopřát to nejlepší možné vzdělání, připravte se na pořádnou finanční nálož. Náklady na studium na prestižních evropských či amerických univerzitách se bude pravděpodobně pohybovat mezi jedním a dvěma miliony korun ročně.

V těchto případech velmi doporučuji podrobně prozkoumat možnosti veškerých stipendií či nadací, které mohou tuto finanční zátěž zmírnit. Ty jsou však určeny zpravidla jen pro velmi malý počet těch nejtalentovanějších uchazečů. Ve výše uvedeném spořícím příkladu bychom mimochodem pro tento cíl potřebovali investovat přinejmenším 20 tisíc korun měsíčně.

Pravidelné investování nezatracujte ani v případě, že o studiu na vysoké škole neuvažujete. Naspořený kapitál se může hodit různými způsoby. Pořízení auta, akontace hypotéky, jazykové či profesní kurzy, prostě cokoliv, co mladému člověku ulehčí vstup do života nebo třeba rozjezd prvního podnikání.

Vyplatí se dětské spoření?

V Česku je poměrně oblíbené zakládání stavebního či penzijního spoření pro dítě. Ať už rodiči nebo také často prarodiči. Začněme u stavebního spoření, jednoho z vůbec nejoblíbenějších spořicích produktů na trhu. Jeho obliba je dána státní podporou a garantovanou sazbou zhodnocení vložených prostředků.

Stát však podporu stavebního spoření zcela jednoznačně upozaďuje. Od letošního roku je maximální výše ročního státního příspěvku snížena na tisíc korun. To není žádný zázrak, stejně jako výše garantované úrokové sazby, která se pohybuje přibližně na hladině inflace. S pomocí stavebního spoření tedy doopravdy příliš nenaspoříte. Výhody může stavební spoření přinést spíše při čerpání úvěru, to však není téma zcela nutně spojené s dětským spořením.

Penzijní spoření naopak svoji spořicí funkci umí plnit velmi dobře. Tedy alespoň pokud jej používáte správně. Je potřeba však zvážit na co a jak chcete dětem spořit.

Penzijní spoření, jak jeho název napovídá, je produkt určený především pro zajištění se na stáří. Když ho založíte vašemu dítěti, můžete skvěle využít složeného úročení a pokud v něm bude váš potomek pokračovat i v dospělosti, dokáže si do důchodu naspořit několik milionů i s poměrně malými měsíčními příspěvky. Přestože je možné v 18 vybrat 1/3 naspořených prostředků, je třeba si uvědomit, že to není produkt primárně určený pro spoření na studium či bydlení. Ideální je tedy jeho kombinace s dalšími investičními produkty.